Меньше говорим и больше работаем — финансовый гороскоп на 1 августа

Наш гороскоп даст рекомендации, которые помогут ориентироваться в настроениях дня, принимать решения с учётом внутреннего состояния и внешних обстоятельств.
Овен
Сегодня Овнам звезды не советуют вкладывать деньги в рискованные финансовые инвестиции. Неблагоприятен этот день для сфер деятельности, относящейся к индустрии моды, отдыха, развлечений. Овнам творческих профессий потребуется приложить максимум усилий, чтобы реализовать свои замыслы. Не следует полагаться на удачу.
Телец
Сегодня у Тельцов день может сложиться неблагоприятно для карьеры. Ваши надежды на повышение в должности вряд ли будут оправданы. Прежде чем начинать новые дела, позаботьтесь о том, чтобы завершить прежние дела и ничего не откладывайте в долгий ящик. Могут ухудшиться дела в семейном бизнесе, строительстве и ремонте.
Близнецы
Сегодня у Близнецов день вряд ли можно назвать благоприятным. Возможны частые сбои в работе компьютеров, электронной техники, транспорта. Поступающая информация требует проверки на предмет её достоверности. Возможно, вам придется столкнуться с тенденцией к распаду и разрыву деловых связей. Деловые поездки лучше отложить.
Рак
Сегодня Раки могут весь день быть сосредоточенны исключительно на решении материальных проблем и вопросах движимого имущества. В ваших финансах сейчас доминирует тенденция к убыткам и поэтому следует задуматься не столько о приумножении финансов, сколько об их сохранении. Не рекомендуется закупать оптовые партии товара.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют завершить прежние дела и заняться планированием и подготовкой новых проектов. Попробуйте отстраниться от суеты повседневных забот и помечтать о наиболее важных делах, которые вы желаете осуществить. Важно сосредоточиться на обдумывании наиболее существенных стратегических вопросов.
Дева
Сегодня для Дев, имеющих свой бизнес, наибольшее беспокойство может вызывать характер отношений с подчиненными. Возможны направленные против вас закулисные переговоры, тайные происки недоброжелателей. Воздерживайтесь от любой тайной деятельности. Будьте готовы к проверкам, ревизиям, контрольным закупкам.
Весы
Сегодня Весам звезды не советуют заниматься организацией кооперативов, инвестиционных фондов, акционерных обществ. Попытка найти общие интересы и объединить людей в рамках совместного проекта может столкнуться с непреодолимыми трудностями. Усиливается вероятность разного рода форс-мажорных обстоятельств и убытков.
Скорпион
Сегодня Скорпионам день может принести сложности в вопросах карьеры и при взаимоотношениях с представителями официальной власти. Особенно он затронет тех, кто занимает руководящие должности: владельцев фирм, управленцев, ведущих менеджеров, начальников. Внешние обстоятельства могут сложиться неблагоприятно.
Стрелец
Сегодня Стрельцы, имеющие в своей работе хоть какое-то отношение к загранице, вряд ли сумеют добиться положительных результатов. Не рекомендуется начинать важных дел, таких как: отправка грузов по импортно-экспортным операциям, подписание договоров с иностранцами на новые туристические маршруты, оформление таможенных документов.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды не советуют делать инвестиции в недвижимость, строительство, сельское хозяйство. Банковским служащим следует с большими опасениями и множеством проверок и перепроверок выдавать ипотечные кредиты. Будьте осмотрительны при расходовании финансовых средств - есть риск обмана.
Водолей
Сегодня Водолеям не рекомендуется вести переговорный процесс и устанавливать новые деловые связи. Главное внимание следует уделить не расширению деловых контактов, а сохранению тех связей, которые у вас уже имеются. В результате несогласованности в действиях некоторые из ранее оформленных договоров могут быть нарушены.
Рыбы
Сегодня Рыбам может быть сложно найти взаимопонимание с коллегами по трудовому коллективу. Вам может казаться, что самую невыгодную и трудоемкую работу коллеги пытаются повесить на вас. Особенно это касается тех, кто работает в офисе, в сфере медицины и ремонтных мастерских. Нелегко будет выдержать график плановых работ.