Возрастет мнительность — любовный гороскоп на 5 августа

Наш гороскоп подскажет, как справиться с эмоциями в этот день.
Овен
Сегодня Овнам стоит помнить, что в результате попыток проявить любовную инициативу они могут столкнуться с досадными и не всегда объяснимыми осечками. Возможно, они упустят важные детали или выберут неудачный момент. Овнам, ожидающим действия или реакции от партнера, придется немного подождать.
Телец
Сегодня у Тельцов в романтические планы может вмешаться некий мелкий досадный фактор. Возможен запоздалый шаг или нештатная ситуация. Тельцам, желающим яснее расставить акценты в своих чувствах, многое покажет вечер. Вечернее свидание пройдет неплохо, если принять заданные обстоятельствами рамки.
Близнецы
Сегодня Близнецам стоит помнить, что гармонию любовных отношений может подпортить мелкое разногласие или досадное стечение обстоятельств. Вечером сиюминутные случайные мелочи утратят значение, на первый план выйдут истинные ценности и взгляд в будущее. Даже мелкую вину лучше загладить щедрым даром.
Рак
Сегодня Ракам основная часть дня скорее мешает, чем помогает в их романтических планах, что может их нервировать. Звезды советуют не бороться с обстоятельствами, а дождаться вечера: на исходе дня появится возможность отрешиться от житейской суеты и полностью сконцентрироваться на любовных отношениях.
Лев
Сегодня у Львов романтические планы могут быть подпорчены какими-то мелочами. Вечер не оправдает их надежд на исправление ситуации — наоборот, они станут еще менее свободны в выборе места, времени или антуража свидания. Если удачный момент упущен, звезды советуют смириться и ждать следующего.
Дева
Сегодня Девам стоит помнить, что они уязвимы, любая мелочь может вывести их из себя. Их реакции на многое будут излишне острыми, а инициативы неуместными или неудачными. Вечер принесет им новый поворот событий, и он будет не таким уж плохим: что-то отнимая, он все же оставит им надежду.
Весы
Сегодня Весам не стоит слишком остро реагировать на мелкие раздражители, источником которых является обстановка или поведение партнера. Звезды намекают, что самый важный для отношений момент ожидается вечером, и советуют беречь силы, чтобы не растерять их к его наступлению по мелочам.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что основная часть этого дня не очень дружественна к их романтическим планам. Мелкие помехи, даже незначительные на вид, будут уводить их в сторону от любовной удачи. Вечером все будет иначе: даже серьезные барьеры не остановят их и не отнимут у них шанс на успех.
Стрелец
Сегодня Стрельцам стоит помнить, что они рискуют поддаться неверному импульсу и совершить в отношениях какой-то промах. Наиболее здравую и мудрую тактику в делах сердечных подскажет вечер. Он поможет увидеть истинные чувства и ценности, ради которых сейчас не жаль принести любую жертву.
Козерог
Сегодня для Козерогов важен вечер. Он укажет им границы их возможностей и задаст в отношениях жесткие рамки, а иногда они сами будут ставить стену между собой и партнером. Им придется постараться, чтобы наладить эмоциональную обратную связь, преодолеть стеснение или сократить дистанцию.
Водолей
Сегодня у Водолеев общий фон дня может не прийтись им по душе. Одним Водолеям не понравится его событийная динамика, другим эмоциональная. Не исключено, что вечер подчеркнет имеющиеся препятствия, посеет какие-то сомнения или заставит взять паузу вместо того, чтобы развивать отношения дальше.
Рыбы
Сегодня Рыбам основная часть этого дня может досаждать мелкими неурядицами в отношениях. Если они примут их близко к сердцу, то вечером начнут смотреть на будущее своего романа чуть пессимистичнее. Им важно отличать объективные временные помехи на пути к счастью от плодов своей собственной мнительности.