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Контролируем свое время — финансовый гороскоп на 5 августа

4 августа 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит расписать план на время до секунды.

Контролируем свое время — финансовый гороскоп на 5 августа
Фото:  benzoix

Наш гороскоп подскажет, как провести этот день на работе максимально результативно.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют вкладывать деньги в раскрутку бизнеса, проведение рекламных акций, расширение ассортимента товаров и спектра услуг. Кроме того, следует смелее выходить на новые рынки — удачно проходит расширение географии бизнеса, открытие филиалов и дочерних предприятий в других городах и странах. Вы можете открыть для себя более выгодные логистические маршруты.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют прилагать усилия к укреплению безопасности вашего недвижимого имущества. Прежде всего, рекомендуется прибегнуть к услугам страховых фирм и оформить с ними соответствующий договор. Также можно запланировать приобретение и монтаж системы безопасности, видеонаблюдения и сигнализации. Хорошее время для проведения инвентаризации движимого и недвижимого имущества.

Близнецы

Сегодня для Близнецов, работа которых связана с частыми поездками или контактами, удачный день. Прежде всего, речь идет о таксистах, консультантах, секретарях-референтах, курьерах, работниках социальных служб, транспорта и связи. Можно подготавливать и сдавать финансовые отчеты, проводить деловые встречи. Прекрасное время для работы с информацией и для расширения и укрепления деловых связей.

Рак

Сегодня для Раков может сложиться отличный день. Если вы сконцентрируете свои усилия на практической работе, то день пройдет удачно. Вы можете получить выгодные заказы и прекрасно справитесь с текущими делами. Ваша практическая хватка может оказаться выше всяких похвал. Чем меньше зона личной ответственности, тем большего результата вы сумеете добиться.

Лев

Сегодня у Львов главным условием успеха может стать ваша инициатива и энтузиазм. Звезды советуют вам смелее проявлять себя в работе. Особенно это относится к творческим работникам, а также всем тем Львам, которые причастны к индустрии моды, развлечений и отдыха. Также вы можете преуспеть в работе по свободному графику, где вы самостоятельно решаете, когда и что следует делать.

Дева

Сегодня у Дев, работающих в гостиницах, ночных клубах, ресторанах, санаторно-курортных и медицинских учреждениях, может сложиться удачный день. Можно заниматься обустройством помещений, установкой торгового оборудования в магазинах и на рынках. Хорошее время для уединенного сосредоточенного труда. Особенно успешно может пойти дополнительная подработка в удаленном режиме.

Весы

Сегодня у Весов может сложиться благоприятный день для установления новых контактов и укрепления прежних связей. Хорошо вместе с единомышленниками и друзьями заниматься обсуждением перспективных планов по дальнейшему развитию бизнеса. Работа в составе группы над неким совместным проектом проходит гладко. Ускоряется товарно-денежный оборот у тех, кто занят торгово-закупочной деятельностью.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов могут усилиться пробивные способности и звезды советуют вам максимально активно проявлять себя в карьере. Если у вас были разработаны идеи и проекты по улучшению эффективности вашей фирмы, то можете идти на контакт с начальством. Ваши практические предложения могут быть положительно восприняты. В течение дня может вырасти уровень ваших доходов.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды рекомендуют полагаться на свои силы в деловой жизни. Ваше инициативное и активное поведение — залог успеха дня. Хорошо использовать этот день для личностного развития и повышения уровня квалификации. Наиболее продуктивным направлением являются действия по раскрутке бизнеса: проведение рекламных акций, публикация объявлений в средствах массовой информации.

Козерог

Сегодня Козероги смогут увеличить свои доходы за счет дополнительной работы: на полставки, по совместительству или в виде чаевых, если вы работаете в гостиничном или ресторанном бизнесе. Можете рассчитывать на получение налоговых льгот или разного рода доплат — пособий, компенсаций, субсидий. Успеха добьются те, чья работа требует глубокого исследования, сосредоточения на деталях.

Водолей

Сегодня Водолеям день может принести удачу в сфере делового партнерства. Можно вести многосторонний переговорный процесс, проводить массовые мероприятия, устраивать выставки, презентации, заключать договора на длительный срок. Эффект будет еще выше, если встречи с партнерами будут проходить в неформальной обстановке. Звезды советуют вам вести себя открыто и доброжелательно. Работники сферы услуг почувствуют приток выгодных заказов.

Рыбы

Сегодня Рыбы достигнут больших успехов в работе, если будут действовать по плану и контролировать время и не отступать от ранее утвержденного графика. Безработные Рыбы имеют хорошие шансы найти интересную работу и подписать трудовой договор с работодателем. А бизнесмены могут принять на работу новых сотрудников, которые принесут немало пользы вашей фирме в дальнейшем. Улучшается взаимодействие между начальством и подчиненными.
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