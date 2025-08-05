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Деньги держим в кошельке — финансовый гороскоп на 6 августа

5 августа 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам не стоит сорить финансами.

Деньги держим в кошельке — финансовый гороскоп на 6 августа
Фото: chgtrk.ru

Наш гороскоп подскажет, как правильно распорядиться деньгами.

Овен

Сегодня Овнов может ожидать сложный и неоднозначный день. Положение в делах во многом будет определяться тем, как вам удастся решить вопросы партнерского сотрудничества. Не следует переоценивать перспективы сотрудничества и поэтому от подписания соответствующих документов пока лучше воздержаться. С другой стороны, это хорошее время для разного рода консультаций, участия в выставках-продажах, презентациях.

Телец

Сегодня Тельцам рекомендуется заниматься благоустройством своего рабочего места. Бизнесмены поступят мудро, если поинтересуются у своих подчиненных условиями их труда и предложат помочь их улучшить. Это приведет к улучшению атмосферы доверия в трудовом коллективе и повышению производительности труда. При этом у тех из вас, кто связан с заграницей, могут быть осложнения в делах.

Близнецы

Сегодня для Близнецов, специализирующихся на торговле предметами роскоши, ювелирных украшений, модной одеждой, отличный день. Консультанты сетевого маркетинга смогут увеличить количество заказов и подписчиков. Удачно проходят короткие деловые поездки и встречи. Вместе с тем, звезды не советуют вам заниматься финансовыми спекуляциями, в связи с возросшей вероятность убытков от такого рода деятельности.

Рак

Сегодня у Раков хорошее время для получения дохода за счет использования недвижимого имущества. Поскольку большинство видов бизнеса невозможно без базы в виде недвижимости (офис, склад, магазин, производственный цех), то в целом все Раки смогут увеличить свои доходы. Однако, чем больше ваш бизнес завязан на деловое партнерство, тем меньше дохода вы получите. В партнерстве могут усилиться разногласия.

Лев

Сегодня Львы смогут успешно проявить личную инициативу в установлении и расширении деловых связей. Звезды советуют не ждать, когда к вам обратятся с деловыми предложениями, а самостоятельно искать полезные контакты и информацию. Наиболее продуктивными ваши действия будут в первой половине дня. Старайтесь принимать решения индивидуально, чтобы держать ситуацию под личным контролем.

Дева

Сегодня у Дев этот день может сложиться результативно, если вы с самого утра приступите к активной работе. Вам требуется рассчитывать только на свое трудолюбие и профессиональное мастерство. Хорошие шансы на увеличение доходов имеют те, у кого есть возможность получения дополнительного дохода — работа на полставки, по совместительству или доход от чаевых в ресторанном или гостиничном бизнесе.

Весы

Сегодня у Весов наиболее удачным направлением деятельности может стать коллективная работа над неким общим делом. Это может быть организационная деятельность по подготовке и проведению собрания акционеров, проектно-конструкторская работа, обсуждение бизнес-плана или прогноза развития на ближайшую перспективу. В зоне риска находится строительство, жилищно-коммунальное и сельское хозяйство.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов день может дать позитивные подвижки в плане карьерного роста. Возможно вы не получите назначения на более высокую должность, однако в первой половине дня у вас будет прекрасный шанс значительно улучшить отношения с вышестоящим руководством, сделать их более доверительными. Это тем более вероятно, если по роду работы вы занимаетесь поиском и анализом информации.

Стрелец

Сегодня Стрельцы смогут открыть для своего бизнеса новые горизонты. Этому будет способствовать посещение международной научно-технической выставки или ознакомительная поездка. Вы сумеет обзавестись дружескими еловыми связями с иностранными партнерами или с поставщиками продукции из других регионов. В любом случае расширение географии бизнеса пойдет вам на пользу. Вместе с тем, от крупных финансовых расходов.

Козерог

Сегодня для Козерогов, кто занимает руководящие должности в бизнесе, благоприятно может сложиться этот день. Учитывая хорошее финансовое положение, вы сможете успешно провести структурные реформы в управлении и значительно оптимизировать работу. При необходимости, можно делать кадровые перестановки. Ориентируйте себя на обновление всего того, что перестало быть эффективным.

Водолей

Сегодня у Водолеев может сложиться прекрасный день для урегулирования любых юридических проблем. Если вы ведете судебные тяжбы, то в первой половине дня может появиться шанс закрыть спор и подписать мировое соглашение. Также вы можете смело подписывать документы о развитии партнерского сотрудничества. Единственное условие успеха — избегайте любой тайной деятельности, будьте предельно открыты.

Рыбы

Сегодня для Рыб, которые работают в реальном секторе экономики, заняты промышленным производством, добычей полезных ископаемых, ремонтом автомобилей и технического оборудования, этот день может сложиться вполне удачно. Если вы проходите производственную практику в рамках учебы или стажировки. Однако старайтесь воздерживаться от заключения рискованных сделок и не делайте инвестиций.
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