Нужен новый план — гороскоп на 6 августа

5 августа 2025 Гороскопы Марианна Басс

13-14 лунные сутки. Сегодня Луна в Козероге напоминает о дисциплине, ответственности, важности планирования, назревшей необходимости выстроить с нуля свою систему или встроиться в предложенную.

Фото: rambler