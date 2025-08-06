Получим выгодные предложения — финансовый гороскоп на 7 августа

Наш гороскоп подскажет, как подняться по карьерной лестнице.
Овен
Сегодня у Овнов очень результативный, хотя и неоднозначный день. Первая половина дня не сулит вам удачи, поэтому наиболее важные дела рекомендуется отложить на вторую половину дня. В этот период у вас ожидаются неплохие финансовые поступления главным образом благодаря успешной деятельности вашего делового партнера. Хорошее время для рекламных акций. Может появиться много выгодных заказов.
Телец
Сегодня у Тельцов день может принести удачу в выполнении повседневных дел, и более гармоничными могут стать деловые партнерские отношения. Хотя начало дня может пройти весьма напряжено для финансов. Во второй половине дня бизнесмены смогут наилучшим образом решить кадровые вопросы — вы, наконец, найдете и примите на работу очень ценных сотрудников. Неплохое время для кадровых перестановок.
Близнецы
Сегодня Близнецам, занимающихся творческим трудом, день лучше всего подходит. У вас не будет недостатка в творческих замыслах в середине дня, а во второй половине дня вы их можете реализовать на практике. Это также хорошее время для урегулирования отношений с коллегами по трудовому коллективу. Отдавайте предпочтение методичной работе, направленной на выполнение плановых задач.
Рак
Сегодня Ракам звезды не советуют совершать деловые поездки и устраивать деловые встречи. Также может быть затруднена работа по сбору и аналитической обработке информации. С середины дня ситуация может значительно улучшиться. Прежде всего, вы сможете добиться хороших результатов в строительстве, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве. Хорошо подготавливать отчетную документацию.
Лев
Сегодня Львам звезды не советуют делать инвестиции в бизнес. Постарайтесь, по мере возможности, ограничить покупку товаров, иначе вы сами не заметите, как выйдете за рамки бюджета. Вторая половина дня может сложиться гораздо удачнее для тех, кто работает в сфере сделок с недвижимостью. Можно проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества. Набирает обороты товарно-денежный обмен в торговле.
Дева
Сегодня Девам звезды не рекомендуют проявлять активность в бизнесе. Те дела, которые будут начаты по вашей личной инициативе, могут обернуться неудачей. Возможны разногласия с основным партнером по бизнесу. Вторая половина дня может сложиться гораздо успешнее. Вам светит удача в торговле и в предоставлении транспортных услуг. Есть шанс открыть более выгодный логистический маршрут.
Весы
Сегодня Весы в первой половине дня могут оказаться в ситуации, которая существенно ограничит их свободу действий. Причиной может стать плохое самочувствие, в результате которого может произойти спад уровня работоспособности. Во второй половине дня многие проблемы могут быть урегулированы. Вы сможете увеличить уровень своих доходов, в том числе и за счет дополнительных источников помимо основного.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов, работающих над неким совместным проектом в составе группы, первая половина дня может сложиться неблагоприятно. Может сложиться напряженная обстановка в творческом коллективе, что не позволяет получить удовлетворительный результат. С середины дня вам могут поступить дополнительные финансы. Особенно это вероятно для тех, кто работает в гостиничном и ресторанном бизнесе.
Стрелец
Сегодня Стрельцам в первой половине дня звезды советуют не предпринимать активных шагов по продвижению вверх по карьерной лестнице. Вы в это время, возможно, будете склонны к излишне импульсивному и нетерпимому поведению, чтобы скорее получить желаемый результат. Однако есть риск допустить ошибки, на исправление которых потребуется потратить много времени. С середины дня ситуация начинает смягчаться и вам удастся найти поддержку.
Козерог
Сегодня Козерогам, чтобы уменьшить негативные влияния дня, звезды советуют отказаться от деловых поездок и контактов в первой половине дня. Будьте осмотрительнее при работе с информацией. С середины дня ситуация начинает меняться к лучшему. Запланируйте наиболее важные дела на вторую половину дня, и у вас все получится самым наилучшим образом. Можете рассчитывать на поддержку начальства.
Водолей
Сегодня Водолеям в первой половине дня звезды советуют воздерживаться от рискованных финансовых вложений. Денежные поступления могут задерживаться, деловое партнерство не приносит ожидаемого дохода. Чем меньше денег вы истратите — тем лучше. В середине дня вам может прийти позитивная новость, и положение дел начнет меняться к лучшему. Вам, возможно, удастся совершить удачную поездку.
Рыбы
Сегодня у Рыб динамично, но неблагоприятно может сложиться ситуация с деловым партнерством. Ваш партнер может развить большую активность, однако это может привести к убыткам при совместном бизнесе. В середине дня вам, возможно, удастся получить выгодный заказ. Это тем более вероятно, если ваша деятельность предполагает сотрудничество с государственными структурами.