ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьиИмена
ПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2025 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Получим выгодные предложения — финансовый гороскоп на 7 августа

6 августа 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам будет круто на работе.

Получим выгодные предложения — финансовый гороскоп на 7 августа
Фото: prostooleh

Наш гороскоп подскажет, как подняться по карьерной лестнице.

Овен

Сегодня у Овнов очень результативный, хотя и неоднозначный день. Первая половина дня не сулит вам удачи, поэтому наиболее важные дела рекомендуется отложить на вторую половину дня. В этот период у вас ожидаются неплохие финансовые поступления главным образом благодаря успешной деятельности вашего делового партнера. Хорошее время для рекламных акций. Может появиться много выгодных заказов.

Телец

Сегодня у Тельцов день может принести удачу в выполнении повседневных дел, и более гармоничными могут стать деловые партнерские отношения. Хотя начало дня может пройти весьма напряжено для финансов. Во второй половине дня бизнесмены смогут наилучшим образом решить кадровые вопросы — вы, наконец, найдете и примите на работу очень ценных сотрудников. Неплохое время для кадровых перестановок.

Близнецы

Сегодня Близнецам, занимающихся творческим трудом, день лучше всего подходит. У вас не будет недостатка в творческих замыслах в середине дня, а во второй половине дня вы их можете реализовать на практике. Это также хорошее время для урегулирования отношений с коллегами по трудовому коллективу. Отдавайте предпочтение методичной работе, направленной на выполнение плановых задач.

Рак

Сегодня Ракам звезды не советуют совершать деловые поездки и устраивать деловые встречи. Также может быть затруднена работа по сбору и аналитической обработке информации. С середины дня ситуация может значительно улучшиться. Прежде всего, вы сможете добиться хороших результатов в строительстве, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве. Хорошо подготавливать отчетную документацию.

Лев

Сегодня Львам звезды не советуют делать инвестиции в бизнес. Постарайтесь, по мере возможности, ограничить покупку товаров, иначе вы сами не заметите, как выйдете за рамки бюджета. Вторая половина дня может сложиться гораздо удачнее для тех, кто работает в сфере сделок с недвижимостью. Можно проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества. Набирает обороты товарно-денежный обмен в торговле.

Дева

Сегодня Девам звезды не рекомендуют проявлять активность в бизнесе. Те дела, которые будут начаты по вашей личной инициативе, могут обернуться неудачей. Возможны разногласия с основным партнером по бизнесу. Вторая половина дня может сложиться гораздо успешнее. Вам светит удача в торговле и в предоставлении транспортных услуг. Есть шанс открыть более выгодный логистический маршрут.

Весы

Сегодня Весы в первой половине дня могут оказаться в ситуации, которая существенно ограничит их свободу действий. Причиной может стать плохое самочувствие, в результате которого может произойти спад уровня работоспособности. Во второй половине дня многие проблемы могут быть урегулированы. Вы сможете увеличить уровень своих доходов, в том числе и за счет дополнительных источников помимо основного.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов, работающих над неким совместным проектом в составе группы, первая половина дня может сложиться неблагоприятно. Может сложиться напряженная обстановка в творческом коллективе, что не позволяет получить удовлетворительный результат. С середины дня вам могут поступить дополнительные финансы. Особенно это вероятно для тех, кто работает в гостиничном и ресторанном бизнесе.

Стрелец

Сегодня Стрельцам в первой половине дня звезды советуют не предпринимать активных шагов по продвижению вверх по карьерной лестнице. Вы в это время, возможно, будете склонны к излишне импульсивному и нетерпимому поведению, чтобы скорее получить желаемый результат. Однако есть риск допустить ошибки, на исправление которых потребуется потратить много времени. С середины дня ситуация начинает смягчаться и вам удастся найти поддержку.

Козерог

Сегодня Козерогам, чтобы уменьшить негативные влияния дня, звезды советуют отказаться от деловых поездок и контактов в первой половине дня. Будьте осмотрительнее при работе с информацией. С середины дня ситуация начинает меняться к лучшему. Запланируйте наиболее важные дела на вторую половину дня, и у вас все получится самым наилучшим образом. Можете рассчитывать на поддержку начальства.

Водолей

Сегодня Водолеям в первой половине дня звезды советуют воздерживаться от рискованных финансовых вложений. Денежные поступления могут задерживаться, деловое партнерство не приносит ожидаемого дохода. Чем меньше денег вы истратите — тем лучше. В середине дня вам может прийти позитивная новость, и положение дел начнет меняться к лучшему. Вам, возможно, удастся совершить удачную поездку.

Рыбы

Сегодня у Рыб динамично, но неблагоприятно может сложиться ситуация с деловым партнерством. Ваш партнер может развить большую активность, однако это может привести к убыткам при совместном бизнесе. В середине дня вам, возможно, удастся получить выгодный заказ. Это тем более вероятно, если ваша деятельность предполагает сотрудничество с государственными структурами.
Рамблер: последние новостиКонец ретроградного Меркурия 11 августа: как перезапустить планыГороскоп на 7 августа 2025 годаФинансовый гороскоп на 7 августа 2025 года
Гороскопы
Любовный гороскоп на 7 августа 2025 года: что обещают астрологи
Любовный гороскоп на 7 августа 2025 года: что обещают астрологи
Гороскопы
Говорим о карьере и любви — гороскоп на 7 августа
Говорим о карьере и любви — гороскоп на 7 августа
Политика конфиденциальностиУсловия использования