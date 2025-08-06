Говорим о карьере и любви — гороскоп на 7 августа

6 августа 2025 Гороскопы Марианна Басс

14-15 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Козерога поддерживает целеустремленность, но не дает нужной для движения к цели энергии, контактности и оперативности.

Фото: rambler