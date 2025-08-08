Будем эмоциональны и ранимы — любовный гороскоп на 9 августа

Наш гороскоп подскажет, на что обратить внимание в отношениях, и личных планах, чтобы провести этот день максимально гармонично.
Овен
Сегодня у Овнов день удерживает внимание на будущем, поэтому дальнейшие перспективы личной жизни могут занимать их больше сиюминутных впечатлений. Овнам, вовлеченным со своей пассией в общий быт или в очень тесный повседневный контакт, звезды рекомендуют сменить обстановку на менее шаблонную и рутинную.
Телец
Сегодня Тельцам день не принесет особых проблем, но и не может считаться для их личных отношений полностью гармоничным. Даже в очень дружелюбной обстановке некий негативный триггер может внезапно задеть их чувства или чувства партнера. Звезды советуют обходить потенциально проблемные темы.
Близнецы
Сегодня у Близнецов достаточно свободы, чтобы поддерживать романтические связи, но окраска их бесед с представителями противоположного пола не всегда будет традиционно-романтической, скорее дружеской. Возможно, они будут обсуждать научные темы, тусовки, новинки ай-ти, моду или социальные новости.
Рак
Сегодня Ракам важно помнить, что сложно рассчитывать на стандартный ход событий и на свидании наверняка что-то пойдет вразрез с их ожиданиями. Высока вероятность сюрприза, открытия, неожиданного поворота сюжета. Полем новых впечатлений и смещения привычных акцентов может стать интимная жизнь.
Лев
Сегодня Львам стоит серьезнее отнестись к разговору с любимым человеком, независимо от того, где и как он состоялся. Слова с обеих сторон не будут пустыми — так же, как не будет случайной «нечаянная» встреча в неожиданном месте или новой компании. Есть предпосылки для начала нового этапа отношений.
Дева
Сегодня Девы продолжают быть пленниками обстоятельств. Они не всегда могут сами распоряжаться своим временем, выбирать место свидания и тему для разговора. Если сама ситуация нечаянно не совпадет с их романтическими намерениями, звезды советуют им не искать внеплановой встречи с пассией.
Весы
Сегодня Весов звезды не оставляют без поддержки и направляют их именно тем путем, который им наиболее выгоден (особенно, если они мечтают о продолжении романа в будущем). Но самим Весам может казаться, что «злая» судьба лишает их самого главного — того, чего им хочется в данный момент.
Скорпион
Сегодня Скорпионов звезды предупреждают, что день может быть для них не вполне комфортным с психологической или бытовой точки зрения. Создавая хорошие условия для личного общения, он иногда создает и причины для недовольства. Если негативные эмоции явно преобладают, лучше воздержаться от свидания.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут наслаждаться интересным и эмоционально нейтральным общением со своей пассией. Стрельцам, уставшим от психологических перегрузок, стоит ценить этот момент и извлекать из него все возможное, так как завтра обстоятельства могут снова окрунуть в омут сильных любовных переживаний.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды подсказывают, что им вряд ли удастся изменить вчерашний ход событий. Если накануне разговор с объектом симпатий принял не устраивающий оборот, в этот день сложно придать ему новое направление. Эти сутки больше подходят для перевода общения в дружеское, чем для сближения.
Водолей
Сегодня Водолеям очень важно обеспечить близкому человеку правильную обратную связь, доброжелательную и позитивную. Не лучшее впечатление оставит ирония, недовольство, излишняя скрытность и склонность все усложнять, а также цинизм, попытка обесценить талант партнера или итоги его размышлений.
Рыбы
Сегодня Рыбам стоит помнить, что это хороший день для свободного общения на самые разные темы, но он не слишком подходит для доверительных разговоров о тонкостях любовных чувств и может не обеспечить желаемой интимности обстановки. Может оказаться не очень уместной излишняя эмоциональность и ранимость.