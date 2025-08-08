ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьиИмена
18+
Захочется веселиться до упаду — гороскоп на 9 августа

8 августа 2025ГороскопыМарианна Басс

16-17 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Водолея поддержит интерес к неформальным контактам и коллективным событиям.

Захочется веселиться до упаду — гороскоп на 9 августа
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что может сохраняться интерес к научно-техническим и другим новинкам, к прогнозам будущего, к различным объединениям, группам и тусовкам. Полнолуние «подсветит» общение с конкретными людьми, может состояться важный разговор с другом, значимым человеком, представителем уже сложившегося сообщества или нового нарождающегося движения. Однако в течение дня маловероятны принципиально новые идеи и вести. Конкретные темы лучше обсуждать утром, а вечер посвятить свободному общению или обдумыванию впечатлений.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют сохранять фокус внимания на новых идеях, коллективных делах, социальной обстановке и горизонтах будущего, на темах дружбы, свободы и прогресса. На фоне общей панорамы событий приобретут чуть больше ясности собственные планы. Возможно, станет понятнее, к какой группе и направлению лучше примкнуть для реализации своих профессиональных задач или творческого потенциала.

Телец

Сегодня Тельцам звезды рекомендуют оставаться в курсе новостей и коллективных тенденций, поддерживать дружелюбную атмосферу в своей семье и на работе. Не помешает проявить дружелюбие и в адрес конкретных людей: новые нюансы обстановки помогут иначе взглянуть на старые проблемные темы и вдруг найти в них точки пересечения интересов, особенно в общении с начальником, другом или ребенком-подростком.

Близнецы

Сегодня Близнецам ситуации суток помогают поддерживать нужные им темы и дружеские связи, а заодно расширять свой кругозор и освежать социальные навыки. День особенно благоприятен для Близнецов-новаторов и экспериментаторов, намеренных выстроить с нуля свою жизнь, влиться в новую группу, стать пионерами необычной идеи. Возможен интерес к далеким краям, программированию, научно-техническому прогрессу.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют оставаться участниками общей дискуссии или помнить о своей принадлежности к определенной группе (профессиональной, социальной). Это день, когда желательно быть «в потоке» или в компании, следить за ходом прогресса, популярными трендами и передовыми идеями. Обстановка может быть не вполне предсказуемой и стандартной, принести любовный, финансовый или иной сюрприз.

Лев

Сегодня для Львов это значимый день, если они неравнодушны к своей репутации в определенных кругах, к своей роли в личных или деловых отношениях. Встречи и разговоры этих суток могут стать для них рубежом, помогая им подвести итоги диалога, понять чужую позицию или прояснить свою собственную. Оставаясь при своем мнении, им важно считаться с мнением коллектива, общества, партнеров, друзей, оппонентов.

Дева

Сегодня Девам звезды подсказывают, что ситуация может оставаться для них не до конца предсказуемой и стандартной. Возможно, будет действовать нештатное расписание, сохранятся нетипичные симптомы недомоганий или придется довести до конца решение необычной задачи. Но зависимость от обстановки не будет восприниматься как несвобода, если в данный момент с ней удачно совпали собственные мысли и планы.

Весы

Сегодня для Весов звезды сохраняют каналы поддержки, но не создают им для реализации их планов специальных «льготных условий». Если накануне уже был взят удачный старт, лучше не терять время и сразу дать событиям дополнительный импульс (например, продолжить начатое общение в менее формальной обстановке). Вне дел, это подходящий момент для свободного контакта с друзьями или с подросшими детьми.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды напоминают о важности дружелюбия и советуют оставаться в рядах своего коллектива (семьи, проекта, компании друзей). Не стоит активно демонстрировать свое недовольство тем или иным новшеством или тенденцией: интересы группы в эти сутки актуальнее личных привычек и нужд, и если она «за», не стоит идти против. Нежелательно ссориться с начальником, другом, лидером команды.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды дают возможность оставаться в пространстве неформального свободного общения и прогрессивных идей. Это хороший момент для того, чтобы пообщаться с друзьями по интересам или поддержать контакты с соседями. Но стоит помнить, что в течение дня внимание может рассеиваться. Если требуется обсуждение конкретной темы или встреча с конкретным человеком, лучше не тянуть до вечера.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит стать внимательнее к финансовой части своих дел и к тем контактам, которые они считают дружескими. День может заострить внимание на какой-то покупке или платежной операции, на отношениях с продавцом, покупателем, заказчиком или посредником в сделке. В сложной ситуации выручат такие качества, как дружелюбие и готовность осваивать новые прогрессивные методы ведения дел.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды напоминают, что многое зависит от их собственного настроения и поведения. В частности, критичны их реакции на слова и поступки значимых людей. Хорошие тенденции вплоть до вечера будут преобладать над плохими, но есть риск все испортить, если активно транслировать другим свой негативный настрой и дурные привычки. Важные работы и диалоги не стоит откладывать на поздний час.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что в этот день им лучше ориентироваться на чужие мнения и на мировой прогресс, а не только на свои личные суждения и прошлые представления. Не будет лишним ознакомиться с опытом друзей, популярными идеями и трендами, компьютерными и техническими новинками. Возможно, найдется решение какой-то задачи или станет яснее, какие области собственных знаний требуют обновления.
