Фантазируем по-крупному — любовный гороскоп на 12 августа

Сегодня мы можем позволить себе строить воздушные замки.

Наш гороскоп подскажет вы, какие события, настроения и возможности могут сопровождать вас, а также вы получите рекомендации, как провести день максимально гармонично.

Овен

Сегодня Овны будут эмоциональными, но пассивными. Они могут уклоняться от общения с любимым человеком или что-то скрывать от него. Во второй половине дня они станут активнее и общительнее, но не всегда будут сами проявлять инициативу, иногда они предпочтут уступить ее партнеру.

Телец

Сегодня Тельцам желательно быть чуткими к нюансам своего и чужого настроения, подтексту слов и событий, невидимым правилам любовной игры. Важно не только то, о чем говорится, но и то, о чем умалчивается. Если вещи, очевидные для одного из партнеров, не очевидны для другого, возможны недоразумения.

Близнецы

Сегодня Близнецы рискуют поддаться лишним эмоциям или оказаться в царстве грез. Вторая половина дня позволит им развеять иллюзии, или придать мечтам более конкретную форму, уточнить план и начать по нему действовать. Именно в это время им лучше отправлять личные письма и отвечать на них.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют уделить внимание своей личной жизни утром. Именно в это время им стоит развивать вчерашние приятные тенденции или искать утешение, если они по какой-то причине упустили свой шанс. Вторая половина дня может не оставить им времени на погружение в романтичные переживания.

Лев

Сегодня Львы будут пребывать в мире фантазий или испытывать проблемы с уверенностью в себе, могут быть уязвимы из-за своей мнительности. Звезды обещают, что во второй половине дня ситуация изменится: нарушится загадочное молчание, найдутся нужные слова, наладится связь или поступят полезные сведения.

Дева

Сегодня у Дев даже в случае очень приятного многообещающего развития романтических отношений может оставаться немало интригующих вопросов. Во второй половине дня они смогут облечь в слова свои мечты (или сформулировать свои подозрения) и изложить их партнеру в надежде на честный и ясный ответ.

Весы

Сегодня Весов может мучить нетерпение с нотой интриги. Возможно, партнер будет медлить с ответной реакцией на их инициативу или на какие-то события. Звезды обещают им, что в течение дня их естественное любопытство будет удовлетворено, но не гарантируют, что итог их полностью устроит.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что им стоит как можно полнее использовать для своей личной жизни начало дня. Лишь первая половина суток дает им возможность жить своими эмоциями и прислушиваться к своим предчувствиям, вспоминать о вчерашних приятных минутах или грезить о будущем счастье.

Стрелец

Сегодня Стрельцов сопровождает эмоциональный шлейф вчерашних событий. Обогащая их внутреннюю реальность, он может делать их закрытыми или пассивными внешне. Строить в личной жизни дальнейший план (или следовать ему, если он составлен) им лучше во второй половине дня.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит терять время, если они хотят испытать в связи с личной жизнью побольше эмоций. Такой шанс им предоставит лишь первая половина дня. Вторая его половина вынудит подойти к отношениям с иных позиций, может заставить держать дистанцию или в чем-то проявить принципиальность.

Водолей

Сегодня Водолеи могут свободно проявлять утром свои чувства, но если они хотят сделать для любимого человека что-то конкретное или планируют вернуться к важному разговору насчет отношений, им лучше дождаться вечера. Не исключено, что в это время партнер сам сделает шаг и поднимет актуальную тему.

Рыбы