Распахиваем свою душу — любовный гороскоп на 13 августа

Наш гороскоп поможет настроиться на гармоничное взаимодействие и использовать возможности, которые принесёт этот день.
Овен
Сегодня Овнам станет сложнее держать под контролем свои чувства, но у некоторых Овнов будут другие проблемы: их начнет приводить в смущение переизбыток чужих чувств и заботы. Также они могут болезненно реагировать на попытки близкого человека «загрузить» их бытом или навязать им семейные традиции.
Телец
Сегодня Тельцов день не оставит без вдохновляющих ярких эмоций, но иногда будет побуждать их к импульсивному и немного легкомысленному поведению. Им стоит помнить, что под влиянием внезапного каприза они рискуют воссоздать двойственную ситуацию, которая не добавит отношениям стабильности.
Близнецы
Сегодня Близнецов или их партнеров день будет подталкивать к широким красивым жестам, призванным проиллюстрировать силу их чувств или важность намерений. Свидание сегодня является поводом к импульсивным проявлениям материальной или душевной щедрости, может требовать дополнительных расходов.
Рак
Сегодня Раков переполняют чувства, им может быть трудно контролировать себя в присутствии любимого человека. Многие Раки будут способны на щедрые импульсивные жесты внимания, перед которыми объект их симпатий не сможет устоять, но и сами они, будучи влюбчивыми, легко могут угодить в сети Амура.
Лев
Сегодня Львы неплохо прячут свои чувства за маской уравновешенности, деловитости или логического мышления, из-за чего могут казаться своим партнерам излишне рациональными и эмоционально холодноватыми. Но в некоторых ситуациях их тайные переживания или истинные убеждения все же дадут знать о себе.
Дева
Сегодня у Дев ситуации дня могут разжечь страсти и желания, а волнение способно сделать их импульсивнее и побудить ускорить события вопреки здравому смыслу. У многих Дев появится соблазн приблизить счастливое будущее, довериться чувствам своей пассии или положиться в делах сердечных на удачный случай.
Весы
Сегодня у Весов главная задача в личных отношениях — сохранение баланса, в зависимости от ситуации, эмоционального, материального или морально-этического. Убеждения и переживания партнера важны, но и свои чувства не вывести из уравнения: чем они сильнее, тем сложнее вести себя уравновешенно и мудро.
Скорпион
Сегодня в Скорпионах день способен разбудить эмоции любви или заставить проживать их еще интенсивнее, но не дает времени, чтобы полностью и надолго в них погрузиться. Звезды советуют живее пользоваться удачным моментом или вспышкой страстей: первый может быстро закончиться, а вторая быстро погаснуть.
Стрелец
Сегодня Стрельцам трудно следовать предсказуемому плану событий в личной жизни, так как он кажется им слишком пресным и скучным. Большинство Стрельцов не сможет устоять против искушения накалить эмоции, например, устроив из свидания праздник или драму, или усложнив любовный сюжет побочной линией.
Козерог
Сегодня Козерогам трудно устоять против обаяния своего партнера, а иногда и против его авторитетных убеждений. Не исключено, что под влиянием сильных чувств и страха упустить счастье они пойдут ему на уступки в важных для себя делах. Звезды советуют все взвесить, чтобы потом не пожалеть.
Водолей
Сегодня Водолеи могут верить словам любимого человека и доверять общему сценарию развития романа, который предлагает судьба. Не стоит обращать внимание на возможные бурные всплески эмоций: сегодня они часто возникают по мелочам или в связи с преходящими явлениями, ни на что не влияя серьезно.
Рыбы
Сегодня Рыбам этот день добавляет импульсивности. Под влиянием романтических эмоций они могут внезапно сделать своей пассии щедрый дар или распахнуть перед ней свою душу. При этом они рискуют включить свою темперамент на полную мощность слишком рано или выбрать для этого не самый подходящий фон.