Возникнут помехи — любовный гороскоп на 14 августа

Наш гороскоп расскажет, какие события и настроения могут сопровождать этот день для каждого знака зодиака.
Овен
Сегодня Овны могут провести день в колебаниях и муках выбора. Возможно, они попытаются разобраться в своих чувствах, будут уговаривать себя на какой-то компромисс в отношениях или искать вариант «усидеть на двух стульях». Свежие идеи и новые повороты личных бесед вероятнее вечером.
Телец
Сегодня Тельцы могут пребывать в сомнениях, и часто не без причин. Многие Тельцы будут бороться с искушением, сравнивая аргументы в пользу «да» или «нет», или искать ответ на вопрос. В конце дня у них появится потребность в беседе с партнером или новая пища для размышлений.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды не советуют принимать поспешные решения в личной жизни, а если таковые приняты, то не спешить осуществлять их на деле. При любом выборе могут оставаться сомнения, а вечер способен их подтвердить, добавив негативных мыслей. Не стоит планировать свидание на поздний час.
Рак
Сегодня Раки могут искренне не замечать потенциальной опасности двойственных ситуаций, в которые попадают по своей воле или по воле судьбы. Звезды рекомендуют отнестись к ним серьезнее, иначе их чувства могут быть истолкованы превратно или в их отношениях сложатся предпосылки для ссор.
Лев
Сегодня Львы легко и непринужденно лавируют в любой ситуации, включая нештатную и неожиданную. Если они и потеряют контроль над собой и над разговором, то незначительно. Но вечером все может обернуться для них иначе. Свидание или разговор в конце дня будет не лучшим решением.
Дева
Сегодня Девам день мешает полностью избавиться от колебаний и сомнений, а иногда и дополнительно подпитывает их. Не исключено, что у них сформируется негативное мышление, появится подозрительность или навязчивое предубеждение в каких-то вопросах отношений, особенно с наступлением вечера.
Весы
Сегодня у Весов есть возможность поддерживать в личных отношениях равновесие, невзирая на отдельные перекосы. Эмоциональную напряженность может сгладить чувство юмора или общее хобби. Однако влюбленным будет о чем поговорить. Возможно, в конце дня будут затронуты непростые аспекты интимной жизни.
Скорпион
Сегодня Скорпионов обстоятельства могут вынуждать к дипломатичности, полумерам и компромиссам, но не это будет для них главной трудностью. Возможно, это даже будет им на руку. Момент коварного испытания наступит для них вечером, когда их может ждать психологически сложный разговор.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды дают надежду на сохранение гармонии или приемлемого баланса в личных отношениях. Большинство Стрельцов успешно пройдет через волнующее приключение и без особых последствий переживет эмоциональное потрясение. Отдельные критичные мелочи могут потребовать обсуждения вечером.
Козерог
Сегодня Козерогам трудно принять в личной жизни однозначное верное решение. Возможно, в данный период его не существует и следует выбрать временный компромисс. Они не одиноки, в аналогичном положении может оказаться партнер. Важно не поддаваться унынию, даже если вечером придут неприятные новости.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что им лучше поддерживать гармонию в своих личных отношениях утром и днем. В это время легко найти компромисс или с одинаковым юмором взглянуть на недоразумения. Вечером гармоничное общение окажется под вопросом, особенно для Водолеев, рожденных в январе.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что этот день для их любовных планов не идеален. Прежде всего, он не сулит им уверенности и однозначности. Утром не исключены сомнения, недоразумения, нестандартные или двойственные ситуации. Вечером могут начаться проблемы с поддержкой связи или возникнуть другие помехи.