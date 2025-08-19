ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьиИмена
Смотрим на ситуации с юмором — любовный гороскоп на 20 августа

19 августа 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нужно обо всем разговаривать.

Фото: freepik

Наш гороскоп поможет настроиться на день, обратить внимание на важные мелочи и избежать лишних недоразумений.

Овен

Сегодня Овнам звезды подсказывают, что им лучше пойти на великодушную уступку любимому человеку, стать мягче, найти компромисс между своими и его вкусами. Если начался спор, пусть он будет шуточным и не перейдет в настоящий конфликт, неважно, кто не прав и кто первым стал накалять обстановку.

Телец

Сегодня Тельцам день обещает приятные эмоции, дает возможность следовать своим чувствам и вкусам. Но в ситуации может сохраняться привкус неоднозначности, особенно, если недавно имело место недоразумение или ссора. Даже если конфликт заглажен, могут оставаться вопросы и моменты неловкости.

Близнецы

Сегодня Близнецам свидание может не принести новых ощущений, но обязательно подарит им положительные эмоции. Они могут хорошо провести время и получить приятный знак внимания. Даже стремясь к экстравагантности и новизне, они найдут для себя нечто привлекательное и ценное в традиционных отношениях.

Рак

Сегодня у Раков любовная фортуна на их стороне и в любой ситуации обещает им свою поддержку. Наряду с везением, не последнюю роль сыграет их привлекательность, щедрость или наличие каких-то талантов. Что бы ни случилось в их личной жизни (в том числе, по их собственной вине), все закончится к лучшему.

Лев

Сегодня Львам звезды подсказывают, что любовь остается прежде всего источником комфорта и гармонии (по крайней мере, должна им быть). Свидание будет приятным, если вместе с любимым человеком настроиться на подходящую эмоциональную волну и испытать невыразимое словами ощущение душевного слияния.

Дева

Сегодня Девам ситуации дня помогают сохранять в своих романтических отношениях духовную и эмоциональную гармонию. Не будут оставлены судьбой и те Девы, чья личная жизнь в данный момент находится в плачевном состоянии: события и эмоции этого дня позволят им не потерять веру в будущее и в любовь.

Весы

Сегодня Весам звезды подсказывают, что благополучие их любовного союза в большой степени зависит от них самих. Не исключено, что ради любви или сохранения гармонии в отношениях им придется пойти на некие уступки или щедрые жесты, которые в другое время и в иной ситуации показались бы им чрезмерными.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что они непременно получат в любви свой приз, и советуют им даже в запутанной противоречивой ситуации продолжать верить в удачу. В этот день важно предпринять свою часть шагов навстречу партнеру — остальное сделает он сам или благосклонно настроенная судьба.

Стрелец

Сегодня Стрельцам счастье в любви достается дорого, но они об этом не жалеют: то, что они получают, часто превышает затраченные ими душевные усилия и является приятной компенсацией страданий. «Ложкой дегтя» может стать нота неоднозначности и двойственности, недостаток полной уверенности.

Козерог

Сегодня Козерогам привлекательность любимого человека не оставляет шансов на автономию: как бы они ни стремились быть самостоятельными или казаться равнодушными, им будет трудно сопротивляться чужому обаянию и собственной тяге. В случае ссоры им придется пойти на уступку, возможно, очень серьезную.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют не оставлять незавершенными крупные и мелкие ссоры. Лучше закончить день на приятной ноте, загладив свою вину заботой или приятным подарком. Если погорячился любимый человек, стоит пощадить его гордость и создать ему условия для извинений без потери самоуважения.

Рыбы

Сегодня Рыбам события этого дня помогут вернуть любовную гармонию, если вчера она оказалась под угрозой, или порадоваться тому, что неприятности в делах сердечных благополучно обошли их стороной. На некоторые нюансы ситуации им удастся посмотреть с юмором. Вечером атмосфера романа будет ровнее, чем утром.
