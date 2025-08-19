Будет сложно сосредоточиться — финансовый гороскоп на 20 августа

Наш гороскоп подскажет, на что обратить внимание каждому знаку зодиака в этот день.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют наиболее важные дела запланировать на первую половину дня. В это время вы можете преуспеть в деловой активности. Однако во второй половине недели ситуация может осложниться. Возможно, вы будете склоны к излишне эмоциональным реакциям, что негативно отразится на вашей деловой репутации. Прежде всего, могут пострадать отношения с начальством.
Телец
Сегодня для Тельцов основная проблема может состоять в том, что вы можете оказаться стеснены в своей деятельности. Внешние обстоятельства могут существенно ограничить ваши возможности. Попытка исправить положение через тайную деятельность может спровоцировать еще большее ухудшение. Звезды советуют вам, прежде всего, заботиться о своей репутации.
Близнецы
Сегодня у Близнецов день может быть связан с нарушением планов, сбоем ритма работы. Наиболее ответственные дела звезды советуют делать с утра. Вторая половина дня связана с усилением разного рода помех в ведении бизнеса. Чаще обычного будет ломаться компьютерная и офисная техника, выходить из строя телефонная связь и интернет. Запланированные поездки и встречи срываются.
Рак
Сегодня у Раков день может быть сопряжен с незапланированными финансовыми расходами. Если вы ведете переговоры и готовитесь подписывать партнерское соглашение о сотрудничестве, то вопрос материального обеспечения может стать камнем преткновения, грозящий если не полным срывом переговоров, то его существенным препятствием. Звезды не советуют вам подписывать договора.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют в течение всего этого дня и, особенно, во второй его половине, ограничить собственную активность в бизнесе. Действия, предпринятые по вашей личной инициативе, не решат текущих вопросов а, скорее, ухудшат их. Прежде всего, вы можете поссориться с кем-то из коллег по трудовому коллективу. Причиной могут стать возросшие амбиции и нежелание идти на уступки.
Дева
Сегодня у Дев, работающих в кредитно-финансовых структурах, день может сложиться неблагоприятно. Из-за увеличения объема работы вы можете быть не в состоянии вовремя реагировать на быстро изменяющуюся ситуацию. В связи с этим к концу рабочего дня может существенно возрасти вероятность серьезных ошибок. Воздержитесь от участия в финансовых авантюрах.
Весы
Сегодня у Весов день может быть связан с усилением напряженности в деловых партнерских отношениях. Не рекомендуется вести переговоры, подписывать деловые соглашения, заниматься долгосрочным планированием. Работа в составе группы может привести к усилению непонимания и рассогласованности в действиях. Звезды советуют тщательно соблюдать график работ.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов планы по продвижению в карьере могут быть сорваны во второй половине дня. Может быть поставлена под сомнение ваша профессиональная репутация и соответствие занимаемой должности. В связи с этим звезды советуют вам воздерживаться от активных действий. Руководители и бизнесмены почувствуют ухудшение отношений с подчиненными.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют воздерживаться от инвестиций в любой бизнес, имеющий отношение к связям с заграницей. Прежде всего, речь идет о внешнеторговых операциях, открытии банковских счетов в иностранных банках и переводов туда денег, а также дальних перевозках грузов и туристическом бизнесе. Рекламные и дизайнерские студии, издательские дома могут понести убытки.
Козерог
Сегодня у Козерогов может повыситься вероятность производственного травматизма. Особенно это относится к тем, кто работает в промышленном производстве, строительстве и сельском хозяйстве. Вашему недвижимому имуществу - магазину, складу, офису — также может быть нанесен материальный ущерб в результате поломки в жилищно-коммунальном хозяйстве. В целом могут снизиться доходы.
Водолей
Сегодня у Водолеев проблемы в деловом партнерстве могут стать источником головной боли. Звезды советуют вам максимально сократить партнерское сотрудничество и не планировать никаких совместных действий. Вы можете столкнуться с ненадежностью в поведении партнера по бизнесу, срывом договоренностей и рассогласованностью в действиях. Может поступить ложная информация.
Рыбы
Сегодня Рыбы в ходе повседневной работы могут сталкиваться с множеством мелких осложнений. Вас могут часто отвлекать от продуктивных действий. Возможны споры с коллегами по трудовому коллективу, на вас могут попытаться нагрузить самую трудоемкую и невыгодную работу. Все это может усиливать напряженность и выводить из равновесия вашу нервную систему.