Семейный день — гороскоп на 20 августа

19 августа 2025 Гороскопы Марианна Басс

26-27 лунные сутки. Сегодня встреча Луны и Венеры в знаке Рака никого не оставит без приятных эмоций и поможет мягко уладить любой конфликт.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что велика вероятность благополучного разрешения напряженных ситуаций, включая жилищные, родственные, любовные и супружеские. Возможны компромиссы, уступки и примирительные подарки. День усиливает общую чувствительность к уюту, комфорту и красоте, повышает потребность в любви, делает восприимчивее к музыке и искусству. В центре внимания окажутся женские и детские нужды. Может возрасти тяга к сладостям, лакомствам, домашней кухне, одежде для дома, обустройству семейного очага. Овен Сегодня для Овнов велика вероятность приятного события в семье или гармоничной обстановки в доме. Может продолжаться праздник или положительный процесс. Но им самим это не всегда будет нести полный комфорт. Возможно, им придется пойти на уступки родителям, партнеру или гостям, чтобы не портить им настроение. Снять противоречия и забыть о разногласиях помогут дипломатичность и чувство юмора. Телец Сегодня у Тельцов обстановка вокруг чуть двойственна, но вполне позитивна, сулит им какую-то выгоду в текущих делах или просто хорошие впечатления. Есть надежда на согласие в семье и гармонию в любви, на комфорт в пути и приятные покупки. Если возникла проблема (конфликт, поломка, претензия, спор при визите в сервис), удастся смягчить ее причину путем включения обаяния или нахождения компромисса. Близнецы Сегодня Близнецы могут рассчитывать на благоприятный поворот событий в финансовых делах. Он может принять для них форму удачной покупки, прибыли, выигрыша, творческого гонорара, материальной поддержки семьи, подарка или иного пополнения бюджета. Можно надеяться на хороший исход спорной, рискованной или грозящей сорваться сделки. В решении нестандартной задачи пригодится альтернативный вариант. Рак Сегодня Ракам звезды обещают благоприятный финал любого сюжета. Они могут рассчитывать на восстановление и расширение своих прав, на удачный исход авантюрного порыва, на приятное примирение после любовной ссоры или делового конфликта. Многие Раки будут щедры к своим любимым и незлопамятны по отношению к обидчикам. Хорошо покупать в этот день вкусности и красивые вещи, наслаждаться искусством. Лев Сегодня Львам звезды советуют избегать лишней публичности и пребывания в полностью новых для себя местах. По возможности, стоит провести эти сутки в кругу своих ближайших друзей, родственников или лояльных соотечественников — либо в знакомой обстановке, навевающей приятную ностальгию и пробуждающей в душе лучшие чувства. Психологический комфорт в этот день может быть ценнее внешних эффектов. Дева Сегодня Девам звезды советуют оставаться там, где находятся их друзья и близкие, либо держать с ними связь дистанционно. Доверяя им во многом, стоит вести себя аккуратнее и дальновиднее в материальных вопросах. Лучше избегать хитроумных маневров с их участием, а также крупных родственных и дружеских займов: однажды это может создать неловкую ситуацию в отношениях или добавить финансовых проблем. Весы Сегодня Весам звезды помогают добиться благоприятного исхода любой ситуации, сохранить свою любовь, позиции или ценности, но взамен ожидают от них целеустремленности, осознания своего долга и готовности расставить приоритеты. Также может потребоваться доля щедрости. Не исключено, что придется проявить великодушие, о ком-то позаботиться, оказать кому-то покровительство или поделиться ресурсами. Скорпион Сегодня Скорпионам удача придет на помощь, если они оказались в затруднительном или двойственном положении, в том числе вдали от дома. Если они не смогли получить желаемое (например, пустить в ход свои права, оформить покупку или продемонстрировать свои истинные чувства), кто-то или что-то им в этом поможет. Однако даже при счастливом исходе в ситуации может сохраняться привкус неоднозначности. Стрелец Сегодня Стрельцам не обязательно везет в простых повседневных делах и рутинных занятиях, но они могут положиться на благосклонность судьбы в сложной ситуации, в минуту кризиса или острого противоречия. В частности, у них есть надежда на решение жилищной проблемы, на доступ к ресурсу, сохранение любви, получение кредита или компенсации. «Добрым ангелом» может стать любимый человек или родственник. Козерог Сегодня Козерогам звезды напоминают, что их успехи нередко зависят от чужой симпатии и благосклонности. Если не получается полностью поладить с нужными людьми, стоит стремиться хотя бы к минимизации разногласий, снижению конкуренции, временному компромиссу, поиску точки пересечения интересов или взглядов. Это повысит шансы на достижение соглашения, получение покровительства, сохранение брака. Водолей Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что многие задачи решаются мягко и по-доброму, а не путем нагнетания разногласий. Вместо авральной обстановки есть смысл создать приятную эмоциональную атмосферу, близкую к домашней. Если накалились отношения, лучше сменить тактику: продемонстрировать сочувствие, проявить заботу, оказать услугу, выразить симпатию, напомнить о родстве душ и общности взглядов. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют не беспокоиться об исходе событий: почти в любой сфере он окажется для них приятным, хотя и не вполне однозначным. Будут нейтрализованы проблемы, сглажены ссоры, удовлетворены или забыты претензии и капризы. Восстановится гармония в любви, наладятся отношения с ребенком или родственником. Возможна покупка или награда. Те или иные добрые плоды даст творческий кризис.