Становимся инициативными — любовный гороскоп на 21 августа

Наш гороскоп подскажет, какие ситуации могут принести радость или, наоборот, потребовать осторожности.
Овен
Сегодня у Овнов возрастает общительность, но в выборе времени для личного общения они могут оказаться не вполне свободными. Если они заняты, им не помешает уже в начале дня вписать контакты с любимым человеком в свой график. К счастью, этот день позволяет им поддерживать связь почти в любой ситуации.
Телец
Сегодня Тельцам день позволит о многом поговорить с любимым человеком. Найдется повод и для шуток, игры, обмена творческими идеями, и для беседы с серьезным подтекстом, потенциально заряженной для одного или обоих партнеров негативными эмоциями. Звезды советуют держать между этими направлениями баланс.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды обеспечивают возможность связи с объектом симпатий и помогают направить разговор в нужное русло. Возрастает вероятность оживленной переписки и быстрого перехода к действию. Близнецы, не получившие вестей, могут смело начать контакт сами, выбрав для него нестандартный повод.
Рак
Сегодня Ракам придется добавить к своей эмоциональности общительность. По той или иной причине им или их пассиям может стать мало щедрых проявлений любви как таковых. Возможно, потребуется что-то обсудить или объяснить, о чем-то договориться или словесно подтвердить свои намерения.
Лев
Сегодня Львы хотят высказаться и получить от партнера обратную связь. Став общительнее, многие Львы также станут сдержаннее и вернут себе самоконтроль. Если вчера они были готовы «растаять» и распахнуть душу, то сегодня склонны взвешивать каждое слово или прятать свои чувства за шутливым тоном.
Дева
Сегодня Девы не прочь поделиться с любимым человеком своими тайными мыслями, но делать это им не обязательно. Звезды намекают, что некоторые идеи и выводы лучше оставить при себе, а если молчать трудно, доверить их дневнику или верному другу. Также этот день не очень хорош для новых шагов в любви.
Весы
Сегодня Весы получат возможность поговорить с любимым человеком вне эмоционального контекста, чтобы пояснить ему свою позицию, узнать про его истинную реакцию на события или услышать от него необходимые пояснения. Чего бы ни касался разговор, звезды советуют быть дружелюбнее и мыслить дальновиднее.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов возрастает вероятность важного известия, влияющего на их любовные планы, или значимого разговора с любимым человеком. Даже шутки в этот день содержат в себе лишь долю шутки, являясь на деле суммирующей информацией. Важно и слышать партнера, и взвешивать собственные заявления.
Стрелец
Сегодня Стрельцы смогут вернуть себе душевное равновесие и перейти к более комфортной для себя манере общения. В зависимости от ситуации, которая их взволновала, они получат возможность объясниться с любимым человеком, узнать подробности или облечь свои эмоции в подходящие слова.
Козерог
Сегодня Козероги могут услышать или осознать нечто важное, что подпортит им настроение. Не все новости этих суток будут соответствовать их надеждам, иногда им придется делать и неприятные открытия. Их может задеть чья-то шутка. Им стоит помнить, что правда всегда ценнее самообмана.
Водолей
Сегодня Водолеи вряд ли останутся без обратной связи с партнером, так как сам он в ней тоже заинтересован. Но если с его стороны царит молчание, им не стоит бояться самим завязать разговор: скорее всего, эта инициатива себя оправдает. Стоит поспешить, пока любимый человек готов говорить откровенно.
Рыбы
Сегодня Рыб могут привлечь детали любовных отношений, не связанные напрямую с их чувствами и больше вызванные обстановкой. Например, им может быть крайне интересно, как смотрят на их роман коллеги по работе, или как их романтическая история выглядит в свете текущих социальных тенденций.