ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьиИмена
ПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2025 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Задаем вопросы — любовный гороскоп на 22 августа

21 августа 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит говорить.

Задаем вопросы — любовный гороскоп на 22 августа
Фото: freepik

Наш гороскоп подсказывает, на что обратить внимание в личной жизни.

Овен

Сегодня Овнам звезды дают дополнительное время для общения с любимым человеком или размышлений о своей личной жизни. Вплоть до ночи сохранится подходящая атмосфера для продолжения приятного разговора, игривого поведения и развлечений. Не стоит планировать на этот день утомительные мероприятия.

Телец

Сегодня Тельцам день покажет, насколько сбалансировано их общение с партнером. Если в паре нет серьезных проблем или влюбленные берегут чувства друг друга, вечер закончится на приятной ноте. Элементы усталости и морального выгорания намекнут на неверный тон или на необходимость взять в диалоге паузу.

Близнецы

Сегодня Близнецы остаются на вчерашней контактной волне, готовы продолжать разговор или ждут ответа на свой шаг, и ход событий не обманет их ожиданий. Весь день может пройти оживленно, но вечером возможно появление помех и падение интереса к общению. Планировать свидание на поздний час не стоит.

Рак

Сегодня Ракам звезды подсказывают, что в общении с любимым человеком маловероятны резкие перемены. Невелико и их личное влияние на события. Если какие-то роковые обстоятельства не принудят к обратному, лучше держать в беседе вчерашний тон и следовать вчерашним темам. Приветствуется чувство юмора.

Лев

Сегодня Львы верны своей натуре и не склонны менять свою манеру общения, но может начать неуловимо меняться их общий настрой или расстановка приоритетов. Если они хотят обсудить с любимым человеком что-то важное, им стоит сделать это утром. Вечером лучше воздержаться от любых новых договоренностей.

Дева

Сегодня Девам звезды подсказывают, что для них предпочтительнее молчание и уединение. Чем ближе вечер, тем ниже их психологический тонус и выше потребность заняться собой, своим энергетическим ресурсом. Если без связи с любимым человеком скучно, поддерживать контакт с ним лучше в самом начале дня.

Весы

Сегодня у Весов есть время закрепить в своих личных отношениях положительные результаты (в том числе достигнутые благодаря их собственной активности и предприимчивости). В случае негативного развития событий прогноз чуть менее благоприятный: вернуть гармонию можно, но не сейчас, нужна пауза.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды намекают, что будет не лучшей идеей начало нового разговора с любимым человеком, первое личное свидание после знакомства или озвучивание судьбоносного романтического предложения. Уже завтра обстоятельства могут в чем-то измениться, отняв одни шансы, но подарив другие.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды подсказывают, что они могут оказаться на пороге каких-то перемен, а каких именно, им станет яснее в ближайшие дни. Если в личной жизни возникла двойственная нервирующая ситуация, лучше подождать, пока она разрешится: велика вероятность поворота к лучшему, а не к худшему.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит смотреть на многие детали своей личной жизни проще, и это не сеанс психотерапии с целью самоуспокоения. Ситуация не вполне предсказуема, несет в себе долю игры и отчасти зависит от случая, а он может быть и счастливым. Главное, не принимать в эти сутки роковых решений.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что в их интересах внимательно выслушать любимого человека утром. То же относится и к вопросам, которые нужно ему задать. Промедлив до вечера, есть риск столкнуться с его временным отсутствием или молчанием. Возможно, его мнение или поведение в чем-то изменится.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит отмечать мелкие знаки перемен в поведении партнера и в окружающей их роман обстановке: в большинстве своем, они будут не случайными. Многие Рыбы сделают это интуитивно и благодаря врожденной чувствительности угадают характер близкого поворота событий, хотя и без деталей.
Рамблер: последние новости5 признаков того, что ваше энергетическое поле нуждается в защитеГороскоп на 22 августа 2025 годаФинансовый гороскоп на 22 августа 2025 года
Гороскопы
Гороскоп на 22 августа: спустить состояние сейчас можно на ненужные мелочи
Гороскоп на 22 августа: спустить состояние сейчас можно на ненужные мелочи
Гороскопы
Поддерживаем игривый настрой — гороскоп на 22 августа
Поддерживаем игривый настрой — гороскоп на 22 августа
Политика конфиденциальностиУсловия использования