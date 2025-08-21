Держим руку на пульсе новостей — финансовый гороскоп на 22 августа

Наш гороскоп даст советы, которые помогут мягче пройти через возможные трудности и использовать благоприятные моменты.
Овен
Сегодня у Овнов это вполне удачный день для широкого спектра деловой активности. Наибольшего положительного результата могут добиться те, кто работает по заранее согласованному плану и не отклоняется в своих действиях от намеченной цели. Очень важно сегодня правильно распределить рабочее время. Вы можете получить заказ, который обеспечит вас работой на долгий срок.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют активнее включаться в бизнес. Ваши инициативы могут иметь все шансы на успешное развитие. Очень важно умение сдерживать свои эмоции и проявлять в любом деле трезвый расчет. Наиболее важные вопросы старайтесь держать под личным контролем. Те, кто специализируется на финансовых спекуляциях, сумеют получить пусть небольшой доход.
Близнецы
Сегодня для Близнецов может быть гораздо выгоднее находиться в тени и не делать публичных заявлений. Чем меньше ваши конкуренты будут знать о ваших намерениях, тем лучше. Вторая половина дня располагает вас к заключению тайных долгосрочных соглашений. Успешно пойдет деятельность, требующая серьезного погружения в исследуемые вопросы: научные изыскания, программирование.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют сосредоточиться на работе по поиску и анализу информации. Во второй половине дня вы можете рассчитывать на дружескую помощь и содействие в любых вопросах. Также может состояться деловая встреча с серьезным деловым человеком и наметиться долгосрочное сотрудничество с ним. Успешно пойдет организационная работа по старту проектов.
Лев
Сегодня для Львов, занимающих руководящие должности, успешно может сложиться этот день. У вас имеются неплохие шансы серьезно укрепить свои позиции в карьере и, если не продвинуться, то подготовить благоприятные условия для продвижения вверх по служебной лестнице. Во второй половине дня можете рассчитывать на поддержку со стороны женщины, имеющей власть и влияние.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют шире взглянуть на состояние своего бизнеса и подумать о перспективах развития. Полезные идей могут прийти к вам при посещении международной научно-технической выставки, общения с потенциальными иностранными партнерами, поиском поставщиков продукции и рынков сбыта за границей. Во второй половине дня вам может прийти хорошее известие издалека.
Весы
Сегодня Весам, имеющим свой бизнес, звезды советуют проявить смелость и быть готовыми пойти на разумный риск в инвестиционно-финансовой сфере. Вы можете ожидать финансовых вливаний в ваш бизнес от деловых партнеров — их дела пойдут хорошо. Во второй половине дня можно заниматься решением любых вопросов с представителями правоохранительных и налоговых органов. Вам могут вернуть долг.
Скорпион
Сегодня Скорпионы сумеют значительно укрепить свои деловые партнерские связи. Во второй половине дня можно вести переговоры и подписывать договора на долгосрочную перспективу. Кто-то из ваших старых друзей может оказать вам поддержку. Это прекрасное время для согласования взвешенных решений. Рекомендуется открыто выражать свою позицию и искать единомышленников.
Стрелец
Сегодня Стрельцы с хорошим настроением могут начнут этот рабочий день. Это благоприятно отразится на отношениях с коллегами по трудовому коллективу. Постарайтесь не отвлекаться на посторонние разговоры и сдерживайте свои эмоции. Последовательное поведение и строгое следование заранее согласованному плану может привести к успеху. Уделите внимание соблюдению сроков.
Козерог
Сегодня Козероги преуспеют в любой деятельности, имеющей отношение к индустрии моды, отдыха и развлечений. Наиболее успешными будут представители профессий, призванных сделать людей веселее, счастливее, красивее и здоровее. Вырастут доходы у творческих работников, а также у владельцев ювелирных салонов и модных бутиков. Удачно проходят рекламные акции, презентации.
Водолей
Сегодня Водолеям можно не беспокоиться за сохранность своего недвижимого имущества. Однако будет разумно использовать этот благоприятный день для заключения договора на страхование имущества от разного рода чрезвычайных происшествий. Также это хорошее время для мероприятий по укреплению безопасности бизнеса: установки охранной сигнализации, камер видеонаблюдения и пр.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют использовать день для укрепления и расширения деловых связей. Вы можете не только познакомиться с потенциальными партнерами, но и достигнуть с ними предварительных договоренностей относительно дальнейшего сотрудничества. Вам удается успешно поработать с поступающей информацией, провести её анализ и извлечь максимальную пользу.