Шокирует сюрприз — любовный гороскоп на 23 августа

Наш гороскоп поможет понять, в каких сферах стоит проявить активность, а где лучше придержать инициативу.
Овен
Сегодня Овнам не стоит заранее строить точные планы. Высока вероятность отмены или переноса свидания из-за новых условий или неожиданного поворота событий. Звезды обещают, что возникшая заминка не продлится долго, но, возможно, придется провести день-другой в неопределенности.
Телец
Сегодня у Тельцов в личной жизни возможны перемены, которые не всегда будут казаться им благом и порой будут выводить их из сложившейся зоны комфорта. Моменты неопределенности и непредсказуемости могут вести к временному эмоциональномоу тупику, кризису чувств или пересмотру составленных планов.
Близнецы
Сегодня у Близнецов неожиданное событие или новая обстановка может нарушить любовные планы, но и добавить им активности. Близнецам, воспринявшим ситуацию как сигнал для действий, стоит помнить, что она может подтолкнуть их к импульсивности и экстравагантности, преждевременным или опрометчивым шагам.
Рак
Сегодня Ракам от ситуаций этого дня не стоит ждать полной предсказуемости и идеального комфорта. К возможным колебаниям их чувств, уже подошедших к определенной черте выбора, могут прибавиться внешние неожиданные события, нарушающие их личные планы и тем самым усиливающие эффект нестабильности.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют отказаться от идеи спланировать свидание в деталях: велика вероятность непредсказуемого стечения обстоятельств, способного помешать осуществлению плана. Также этот день может подвести к некой психологической черте. Возможно, пора сделать какой-то внутренний выбор.
Дева
Сегодня Девам не стоит удивляться, если им захочется сломать шаблон и сделать в своей личной жизни экстравагантный шаг. Ситуации этого дня не дают стабнльности и полной гармонии, зато способствуют обновлению и освобождению. Возможно, настало время разрубить узел противоречий или сменить свой имидж.
Весы
Сегодня Весам непредсказуемые обстоятельства не дают возможность сделать в своей личной жизни важный выбор или уладить возникшее противоречие. Однако они могут получить ценные подсказки, благодаря которым через несколько дней придут к правильным выводам или смогут решиться на какие-то действия.
Скорпион
Сегодня Скорпионам события дня напоминают, что любовная история — процесс динамичный. Как бы ни хотелось остаться в фазе ее приятного начала или эмоционального пика, настает момент, когда нужно выйти из зоны комфорта и двигаться дальше. Впрочем, в их распоряжении есть еще день-два для перестройки.
Стрелец
Сегодня Стрельцы не обязательно пройдут через резкие перемены в своих любовных делах, но те или иные события могут косвенно повлиять на их личные отношения. Возможно, будет сделан еще один шаг к их переводу в другой формат, например, формат свободных отношений вместо эмоциональной зависимости.
Козерог
Сегодня Козероги не могут рассчитывать на разрешение всех противоречий в своих чувствах и личных отношениях, но с неожиданной стороны получат от судьбы поддержку и надежду. Некое нештатное событие даст им подсказку и направит на путь, который будет для них в сложившейся ситуации единственно верным.
Водолей
Сегодня у Водолеев в личных отношениях могут появиться новые оттенки. Многие Водолеи станут свидетелями перемен в поведении партнера, и не всегда эти перемены будут им по душе. Звезды напоминают, чтов их распоряжении остается отличное средство для прояснения недоразумений — это налаженный диалог.
Рыбы
Сегодня у Рыб события дня могут изменить характер отношений с любимым человеком. Возможно, поводом будет его собственное поведение, а возможно, сыграют роль какие-то непредсказуемые обстоятельства. Ситуация может быть как забавной, так и неприятной. В любом случае, сегодня не обойдется без сюрприза.