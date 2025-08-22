Примем правильные решения — финансовый гороскоп на 23 августа

Сегодня нам стоит слушать внутренний голос.

Наш гороскоп подскажет, где проявить инициативу, а где лучше сохранить спокойствие, чтобы избежать лишних волнений.

Овен

Сегодня Овнов может ожидать сложный и неоднозначный период. В вашем трудовом коллективе с кем-то из коллег могут осложниться отношения. Причинной может стать информация, которая совершенно не имеет никакого отношения к выполняемой работе. Звезды советуют вам сосредоточить свое внимание на выполнении конкретных своих обязанностей и не ввязываться в посторонние вопросы.

Телец

Сегодня у Тельцов в первой половине дня может усилиться готовность принимать на себя ответственность за положение дел. Звезды советуют вам проявлять инициативу в рискованных финансовых операциях. Это, прежде всего, относится к инвестированию денег в недвижимость, закупку оптовых партий товара. Удача ждет тех, кто специализируется на индустрии моды, развлечений, рекламе и отдыхе.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды советуют не афишировать своих действий и намерений на публике. В целом, чем тише и незаметнее вы себя будете вести, тем больших положительных результатов в итоге добьетесь. Не рекомендуется отправляться в командировки и заниматься урегулированием юридических вопросов. Держитесь подальше от сомнительных личностей - это может бросить тень на вашу деловую репутацию.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют наибольшее внимание уделить работе в составе группы единомышленников. У вас будет прекрасная возможность обзавестись новыми деловыми связями и укрепить прежние связи. В вопросах поставки товаров и торговой инфраструктуры можете рассчитывать на помощь друзей и их советы. Может представиться шанс открыть новый, более выгодный, логистический маршрут.

Лев

Сегодня Львы , занимающие руководящие должности, могут заметно укрепить свое влияние. Вы можете почувствовать приток финансов в свой бизнес, и ваши возможности по инвестициям могут значительно возрасти. Звезды советуют вам тщательно выбирать те статьи расходов, которые дадут наибольшую отдачу. Вместе с тем, это не лучшее время для развития делового партнерства и подписания договоров.

Дева

Сегодня Девы могут переживать необычайный энергетический подъем. Вам будет трудно удерживать себя от проявления инициативы в делах. Звезды советуют вам приурочить к этому дню важные начинания в бизнесе, действовать смело и решительно. Особого успеха вы можете добиться в профессиональном обучении. Бизнесменам рекомендуется расширять географию бизнеса.

Весы

Сегодня Весы поступят разумно, если не будут делать громких публичных заявлений и не станут раскрывать свои намерения. Тайная и не афишируемая деятельность сегодня может стать гораздо более результативной. Особенно успешно пойдут те дела, которые требуют глубокого сосредоточения и уединенной обстановки. При необходимости можете рассчитывать на поддержку покровителя.

Скорпион

Сегодня Скорпионы смогут исполнить некоторые из своих заветных желаний. Ваши планы могут успешно исполняться даже без особого вашего участия. В целом может усилиться ваше стремление к работе в составе в группы единомышленников. Значительно укрепится партнерское сотрудничество - можно вести переговоры и подписывать любые договора, кроме договоров на аренду помещений.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды советуют укреплять отношения с коллегами по трудовому коллективу. У вас может быть хороший настрой, и вы склонны относиться к выполняемым обязанностям с большой ответственностью, как к своему личному делу. Хорошие отношения могут сложиться с вышестоящим руководством. Ваше старательное отношение к работе не останется незамеченным — ждите поощрения.

Козерог

Сегодня у Козерогов день сулит успех в делах, связанных с индустрией моды, шоу-бизнеса, развлечений и отдыха. Артисты сумеют получить повышенные гонорары за гастрольную деятельность. Успешно пойдет раскрутка бизнеса. Публикация рекламного объявления может положительно отразиться на популярности вашего бизнеса. Тем не менее, это не вполне подходящий день для покупок техники.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды рекомендуют проводить мероприятия по укреплению безопасности бизнеса. Также у бизнесменов хорошее время для поиска внешних инвесторов для поддержания и развития своих перспективных проектов. Кроме того, успешно могут урегулироваться вопросы, связанные с долгами. Можно досрочно погашать кредиты и оплачивать счета за предоставленные услуги.

Рыбы