Творим и креативим на работе — финансовый гороскоп на 26 августа

25 августа 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит быть креативнее на работе.

Фото: freepik

Наш гороскоп подчеркивает возможные удачные шансы и предостережения.

Овен

Сегодня у Овнов может сложиться неоднозначная ситуация в делах. С одной стороны, успехи в делах возможно для тех, кто связан со строительством, ремонтом и отделкой жилищно-коммунального хозяйства. Можно монтировать и модернизировать техническое оборудование в цехах и мастерских. А вот в отношениях с партнерами могут возникнуть проблемы. Не рекомендуется заключать договора.

Телец

Сегодня Тельцы имеют прекрасные возможности для увеличения товарно-денежного оборота в результате торгово-закупочной деятельности. Особенно преуспеют те из вас, кто занимается торговлей печатной продукцией, оргтехникой, модной, детской и спортивной одеждой. Однако не исключены осложнения при частых поездках. Также вероятны бюрократические проволочки в бумажных делах.

Близнецы

Сегодня у Близнецов день может сложиться неоднозначно. Вам, вероятно, удастся получить высокие доходы с тех площадей (магазинов, складов, цехов, мастерских, офисов) которые вы используете в своем бизнесе. Однако звезды предостерегают вас от участия в сомнительных финансовых проектах. Не рекомендуется делать инвестиции в рискованные финансовые проекты. Воздержитесь от азартных игр.

Рак

Сегодня Ракам звезды благоприятствуют в установлении деловых связей, коротких поездках, встречах, учебе и обмене информацией. Вы сумеете усвоить огромное количество знаний и благодаря этому повысите свой профессиональный уровень. Это хорошее время для социальных работников, консультантов. Вместе с тем, проявите осторожность при проведении строительных работ — возможны травмы.

Лев

Сегодня у Львов хорошее время для получения дополнительных доходов. Прежде всего, это касается работников гостиничного, ресторанного и санаторно-курортного бизнеса за счет чаевых. Также это удачное время для тех, чья деятельность связана с морем (рыбаки, моряки), базами отдыха, профилакториями. Вместе с тем, может значительно осложниться работа с информацией.

Дева

Сегодня у Дев может сложиться удачный день для смелых и активных действий. Ваши личные инициативы могут получить поддержку и могут успешно развиваться. Создаются благоприятные условия для плодотворной коллективной работы. Проектно-конструкторская работа пойдет ускоренными темпами. Удачное время для составления бизнес-плана. Однако звезды не советуют вам делать инвестиции.

Весы

Сегодня Весам, заинтересованным в карьерном росте, звезды советуют не раскрывать на публике свои намерения и действовать преимущественно методами тайной дипломатии. Вы имеете неплохие шансы укрепить свои отношения с начальством, сделать их более доверительными. Рекомендуется не предпринимать действий по личной инициативе — это может быть расценено как самоуправство.

Скорпион

Сегодня Скорпионы смогут найти неожиданные решения в сложных вопросах. Вы можете рассчитывать на получение работы в совместном предприятии или на заключение контракта на работу за границей. Огромную помощь в этом вам окажет кто-то из друзей, уже работающих там. Хорошее время для посещения научно-технических выставок — это подтолкнет вас к новым перспективным идеям.

Стрелец

Сегодня Стрельцам, имеющим свой бизнес, звезды советуют заниматься обновлением технического оборудования и совершать кадровые перестановки. Владельцы фирм могут приобретать новое оборудование и заниматься его монтажом в производственных цехах. Ориентируйте себя на обновление бизнеса и оптимизацию бюджета. Банки могут пойти навстречу в открытии кредитной линии.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют заниматься популяризацией и раскруткой своего бизнеса. Рекламное объявление, опубликованное в средствах массовой информации, может принести ощутимый положительный эффект. Можно расширять спектр предлагаемых услуг, менять вывеску на фасаде вашего магазина или офиса. Успешно проходят выставки, PR-кампании и презентации.

Водолей

Сегодня Водолеям в работе поможет прекрасная физическая форма и отменная работоспособность. Наиболее удачно у вас пойдут практические виды деятельности, связанные с физическими усилиями: ремонтные работы в автомастерских, рабочие профессии в промышленном производстве. Вместе с тем, не исключен конфликт с коллегами по трудовому коллективу, если вы работаете на вахте.

Рыбы

Сегодня для Рыб, деятельность которых связана с творчеством, прекрасный день. Вам не только удается добиваться новых высот в творчестве, но и получить положительные отзыва общественности. Так, выставка-продажа картин художника-Рыбы пройдет с большим успехом. Актеры шоу-бизнеса, театра, цирка, музыканты услышат бурные овации в свой адрес при выступлении на сцене.
