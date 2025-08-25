Отношения нуждаются в балансе — любовный гороскоп на 26 августа

Наш гороскоп поможет обратить внимание на важные события и настроения дня.
Овен
Сегодня у Овнам и их партнеров чаще обычного проскакивают искры страсти и живого интереса, могут иметь место остроумные словесные пикировки или соревнования в обмене знаками внимания. Разногласия, провокации и попытки борьбы за лидерство не опасны, если умещаются в контекст игры и шутки.
Телец
Сегодня Тельцам стоит помнить, что в любовных отношениях могут легче обычного возникать ссоры из-за мелочей, по их собственной инициативе или вследствие несдержанности партнера. Поводом для раздражения может оказаться некое противоречие, недоразумение или досадное несовпадение интересов в моменте.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут смело проявлять в личной жизни свою инициативу или подхватывать чужую, но помня, что иногда этого будет недостаточно или их предприимчивость будет иметь для них последствия. Не исключено, что в течение дня им придется пройти через какое-то приключение или увеличить расходы.
Рак
Сегодня Ракам стоит помнить, что их личные отношения быстрее обычного оказываются на грани ссоры. Сохранение гармонии зависит от обоих партнеров, но каждому при этом лучше контролировать свои слабости. У Раков это может быть излишняя горячность, настойчивость и склонность к моральному давлению.
Лев
Сегодня Львы могут рассчитывать на романтическое свидание, как на интересное мероприятие, которое в любом случае не позволит им заскучать и чем-то запомнится. Львам, не имеющим возможности отправиться на приятную встречу, стоит активнее поддерживать с объектом своих симпатий дистанционный контакт.
Дева
Сегодня Девам звезды напоминают о необходимости следовать в личном общении определенным социальным ритуалам, в основе которых лежит чувство меры и баланса. Не всегда стоит открыто показывать свои эмоции и делать слишком щедрые жесты. Но и уходить от контакта, стесняться, отмалчиваться нежелательно.
Весы
Сегодня Весам станет труднее сдерживать свои эмоции и свой темперамент. Они способны проявить в любви инициативу или бурно отреагировать на поведение любимого человека, и в обоих случаях перестараться с интенсивностью. Им важно вовремя включать обаяние, остроумие или другой уравновешивающий фактор.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что им лучше не поддаваться ни своим тайным импульсам, ни влиянию обстановки. Искушение выйти за рамки предписанных ритуалов (как формальных границ, так и прочих ограничений) можно понять, но в данный момент оно будет не ко времени и не к месту.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов романтические истории начинают развиваться в более гармоничном русле, а основной проблемой может стать отсутствие чувства меры. Психологическому балансу в их отношениях могут помешать бурные неуправляемые эмоции — позитивные или деструктивные, зависит от индивидуальной ситуации.
Козерог
Сегодня Козерогам стоит помнить, что события дня способны нарушить гармонию их любовного союза и обострить многие имеющиеся в отношениях проблемы, включая духовные. Весьма рискованно атаковать ценности партнера, например, задевать его взгляды, семью, привычки или провоцировать его на ревность.
Водолей
Сегодня у Водолеев личные отношения окрашены налетом романтики и иногда сопровождаются не в меру бурными всплесками эмоций. Несмотря на болезненное восприятия некоторых моментов, этот день можно считать гармоничным, так как в любой ситуации у партнеров остается возможность договориться и объясниться.
Рыбы
Сегодня Рыбам стоит помнить, что в этот день отношения нуждаются в умном регулировании и балансе. Возможные вспышки гнева и ревности — не все факторы риска, не меньше проблем сегодня способны доставить неуправляемые желания и авантюрные порывы. Возможно, стоит придумать какое-то забавное «стоп-слово».