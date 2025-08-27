Ищем свои идеалы и ценности — любовный гороскоп на 28 августа

В нашем гороскопе собраны рекомендации, подсказки и наблюдения, которые помогут лучше понять настроение дня, распределить силы и обратить внимание на важные детали.
Овен
Сегодня на Овнов начнет сильнее влиять чувственная сторона любви, и не все Овны будут с ней в ладу. В гармоничном варианте, день сулит в этой сфере приятные эмоции. Сложности с этой частью жизни могут вылиться в крайности, от зависимости до прямого или неосознанного подавления своей сексуальности.
Телец
Сегодня для Тельцов возрастает вероятность столкнуться с явными или завуалированными проявлениями чужих негативных эмоций. Усилится риск стать объектом скрытой ревности или зависти, обнаружить (возможно, не сразу) наличие у партнера неблаговидных тайных мотивов или критичных вредных привычек.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что атмосфера этих суток не очень подходит для гармоничного легкого общения на личные темы. Те или иные детали способны подпортить его с самого начала, оставив осадок на сутки и даже более. Возможно, придется услышать сплетни или неприятные интимные подробности.
Рак
Сегодня Ракам важно помнить, что любовные и сексуальные неурядицы этого дня не являются для них непреодолимым препятствием. Возможно, все начнется с неудачи, но это не означает, что нужно терять веру в свои идеалы и отрекаться от своих желаний. Не исключено, что решение проблемы там же, где ее истоки.
Лев
Сегодня Львы могут оказаться в противоречивой ситуации или испытать сложные эмоции. Даже хорошие события могут получить для них негативный оттенок, и им не всегда будет легко осознать его истинную причину. Возможно, их будет смущать поведение партнера или что-то в окружающей обстановке.
Дева
Сегодня Девам в любовном общении предстоит быть тонкими психологами, иначе они рискуют не уловить нюансов полученной информации и взять в беседе с объектом симпатий неверный тон. Начинать романтическую переписку или разговор с сексуальным подтекстом по собственной инициативе им сегодня не стоит.
Весы
Сегодня Весов могут посетить противоречивые чувства в связи с личной жизнью, в том числе, ее сексуальной стороной. Звезды советуют повременить с выбором красивых аксессуаров и интимных подарков, а также с материальными вложениями в предстоящее свидание и оказанием денежной помощи объекту симпатий.
Скорпион
Сегодня Скорпионов могут посетить навязчивые желания и сильные, но весьма противоречивые чувства. Обуреваемые ими, они не всегда будут верно оценивать себя, партнера и ситуацию. Они могут скрывать что-то о себе или в чем-то подозревать свою пассию, проецируя на нее свои личные прихоти или слабости.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды подсказывают, что нелегко разобраться и в своих, и в чужих чувствах. Все может быть чуть сложнее, чем кажется на первый взгляд. На суждения, связанные с личной жизнью, будут оказывать сильное влияние психологические зависимости, в том числе, берущие свое начало в прошлом.
Козерог
Сегодня у Козерогов на личные чувства окажет большое влияние коллективное поле и мнение. Они могут не отдавать себе отчета в том, насколько сильно действуют на них чужие представления о любви и интимной жизни. В зависимости от настроя, они будут поступать либо согласно, либо вопреки общим установкам.
Водолей
Сегодня Водолеям любовь готовит немало ловушек, причем в некоторые из них они охотно идут сами. Им важно различать искренние и ложные чувства, правильно считывать чужие мотивы и ясно понимать природу своих собственных желаний — в противном случае, их отношения могут оказаться построены на лжи.
Рыбы
Сегодня Рыбам предстоит отыскать в мире любовных игр свои собственные идеалы и ценности, либо после фазы иллюзий и соблазнов снова вернуться к ним. Им не стоит двигаться дальше, не пережив этот этап. Возможно, на это уйдет весь день, зато сопровождающие этот процесс яркие эмоции запомнятся надолго.