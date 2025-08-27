Возникнут разногласия — финансовый гороскоп на 28 августа

Сегодня на работе будет непросто.

Наш гороскоп даст советы, как справиться с повседневными задачами и настроиться на продуктивное и гармоничное время.

Овен

Сегодня у Овнов может сложиться достаточно напряженный день. Особенно это затронет тех, чья деятельность связана с партнерским сотрудничеством. В текущих делах может быть допущено ряд ошибок. Не исключено, что по результатам ошибок может быть проведено служебное расследование. Возможно, придется отправиться в командировку. Во второй половине дня ситуация улучшится.

Телец

Сегодня Тельцам в первой половине дня звезды не советуют заниматься валютными спекуляциями. При покупках товара старайтесь не использовать безналичный расчет. Воздержитесь от азартных игр на реальные деньги. Во второй половине дня звезды советуют закладывать фундаментальные предпосылки для своего бизнеса. Займитесь ремонтом помещений, улучшением условий труда своих работников.

Близнецы

Сегодня у Близнецов в первой половине дня источником неприятностей может стать любая публичная деятельность, переговоры с деловыми партнерами. Гораздо более успешной может стать вторая половина дня. Может активизироваться торговая деятельность и информационный обмен. Успешно проходят деловые встречи и поездки. Растут объемы перевозок грузов, выручка консультаций.

Рак

Сегодня Ракам звезды не советуют заниматься продвижением и согласованием деловых бумаг. Неэффективными могут быть деловые поездки. Возможны опоздания на работу. В целом этот беспокойный период, связанный с мелкими неприятностями. Во второй половине дня наступает благоприятное время для получения прибыли от использования ресурса недвижимой собственности.

Лев

Сегодня у Львов склонность к финансовым авантюрам может сыграть злую шутку. Звезды категорически не рекомендуют вам заниматься крупными и рискованными финансовыми операциями — это может привести к убыткам. Во второй половине дня наступает хорошее время для деловых встреч, поездок, расширения связей, появления новых деловых контактов. Проявите максимум инициативы.

Дева

Сегодня у Дев начало дня не благоприятствует успешным начинаниям. Все, что вы сделаете по своей инициативе в это время может не получить должного развития. Не рекомендуется оформлять договоры на аренду. Будьте осторожны при проведении строительных работ — возможны травмы. Во второй половине дня возрастают доходы у лиц, связанных с гостиничным и ресторанным бизнесом.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют быть осмотрительными при работе с информацией и в деловых контактах. Возможно, вам придут сведения, которые окажут негативное влияние на ваши дела. Следует осторожнее вступать в новые деловые контакты ввиду вероятности обмана. Во второй половине дня рекомендуется максимально инициировать себя на коллективную деятельность с единомышленниками.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов может сложиться неблагоприятное время для финансовой деятельности. Воздержитесь от крупных покупок и инвестиций. Не исключен материальный ущерб для движимого имущества. Во второй половине дня могут сложиться особые доверительные отношения с вышестоящим руководством. Вам могут сделать ответственное поручение деликатного свойства.

Стрелец

Сегодня для Стрельцов день может сложиться напряжено. Возможно, вы не пожелаете подчиняться никакому авторитету и предпочитаете действовать самостоятельно. Однако ваша активность может носить деструктивный характер и приводить к конфликтам. Во второй половине дня для вашего бизнеса могут открыться новые перспективы. Могут расти доходы от сотрудничества.

Козерог

Сегодня Козероги , которые в своей деятельности допускают неофициальные расследования, могут столкнуться с препятствиями. Будьте осмотрительнее в деятельности с точки зрения соблюдения норм закона. Своевременно оплачивайте счета по кредитам и за коммунальные услуги. Во второй половине дня ситуация меняется к лучшему. Это хорошее время для подписания финансовых обязательств по займам.

Водолей

Сегодня Водолеям , играющим на товарных биржах, звезды советуют воздерживаться от рискованных сделок. Ваши планы могут резко измениться в результате форс-мажорных обстоятельств. Вместе с тем вторая половина дня обещает стать более гармоничной. Вы имеете все шансы продвинуться вперед в сфере упрочения равноправных отношений в деловом партнерстве.

Рыбы