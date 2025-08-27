Можем стать жертвой соблазна — гороскоп на 28 августа

Гороскоп на сегодня говорит, что повысится риск поддаться внушению или навязчивому желанию, принять за истину соблазн или фантом, стать жертвой мнимой порчи и сглаза. Возможны сложные чувства в связи с любовью и интимной жизнью. На бытовом уровне может возрасти внимание к вопросам долгов, кредитов, налогов, наследств, компенсаций, инвестиций, коллективных ресурсов, выигрышей, подарков, творческих гонораров, кэшбека. В этих сферах важно снять мнительность, но стоит остерегаться нечестности. Не лучший день для покупок и сделок.
Овен
Сегодня Овнам день добавит чувствительности и заставит их активнее реагировать на скрытые мотивы людей, с которыми они контактируют. В зависимости от вектора их внимания в данный момент, на первый план может выйти материальная или психологическая подоплека общения. В любовных отношениях возрастет роль сексуального подтекста. Не исключено бессознательное нагнетание негатива (страхов, подозрений).
Телец
Сегодня Тельцам стоит стать внимательнее к окружающей их психологической атмосфере. День затруднит эмоционально нейтральный диалог, усилит притягательное влияние духовного родства или факт скрытого дурного отношения (зависти, неприязни, попыток негативного воздействия). Звезды советуют отложить важные встречи - либо аккуратнее выбирать для себя собеседников и среду, чутко считывать чужой настрой.
Близнецы
Сегодня у Близнецов внимания могут потребовать рутинные дела, и нередко это будет не самая приятная их часть. Возможно, придется погрузиться в какие-то сложные бытовые или служебные детали, заняться черновой стороной работ (например, уборкой). В случае проблем со здоровьем могут требоваться неприятные лечебные процедуры. В общении возрастет риск столкнуться с завистью, нечистоплотностью, сплетнями.
Рак
Сегодня Ракам не стоит пугаться проблем. Любовные, финансовые и иные трудности будут всего лишь сигналом, призывающим к внимательности. Возможно, на пути к успеху придется пройти через ловушку, проявить больше бдительности, разборчивости и внимания к деталям. Лучше не спешить с покупкой, решением, выбором. Если окажется не очень удачным первый шаг, важно искать путь исправления ошибки, он есть.
Лев
Сегодня Львам важно помнить, что этот день способен принести им не только гармоничные эмоции. Во всем (включая излюбленные занятия, собственный дом, приятные чувства) может найтись тот или иной подвох. Возможно, окажутся вредными любимые продукты или какие-то личные привычки, всплывет семейная тайна или негативный подтекст в общении с друзьями. В этот день не стоит делать покупки и заключать сделки.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют стать более чуткими к психологическим нюансам окружающей обстановки. В частности, им стоит внимательнее читать новости, не отметая сходу их возможный негативный подтекст, аккуратнее выбирать для себя манеру общения, источники информации, собеседников и попутчиков. Не стоит торопиться реагировать с открытой душой на подсказки, знаки симпатии и просьбы об услугах.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют отнестись внимательнее к материальной части своих дел. День может создать неприятные или нетипичные ситуации в процессе платежей, сделок и прояснения финансовых вопросов (включая кредиты, операции со счетами, получение творческого гонорара, погашение задолженностей). Возможны неудачные приобретения. Не стоит делать покупки и одалживать деньги, в том числе, у друзей.
Скорпион
Сегодня Скорпионы избавляются от одних потенциальных ловушек, но легко попадают в другие. Многие Скорпионы рискуют стать жертвой своих же собственных психологических и бытовых слабостей, навязчивых чувств и желаний, любовных симпатий, финансовых авантюр, вредных привычек или особых предпочтений. Их может подвести вкус. Это не лучший день для рутинных штатных покупок и официальных переговоров.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют стать осторожнее, прежде всего, в психологическом плане. Чаще прочих этот день готовит эмоциональные, финансовые, любовные или духовные ловушки. Стоит чаще прислушиваться к своим ощущениям, особенно негативным. Нежелательно спешить с ответами на сообщения, выбором друзей и отправкой в дорогу: не исключено, что в ситуации есть двойное дно и скрыт некий подвох.
Козерог
Сегодня Козерогов звезды предупреждают о вероятности финансовых сюрпризов и нештатных ситуаций — особенно, если темой дня будут групповые инвестиции, компенсации, чужие средства или доступ к коллективным ресурсам. Также этот день может принести сложные чувства в связи с дружбой и личной жизнью. Можно как выиграть, так и проиграть. Возможно, будет видеться в несколько искаженном свете будущее.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют стать осмотрительнее. В основе мнимых успехов и приятных соблазнов этого дня будут лежать их собственные слабости (или еще не освоенные личные силы и возможности). Могут быть искажены их цели, ложно расставлены приоритеты. Также могут быть превратно истолкованы чужие слова, мотивы и чувства. Есть риск поддаться искушению, лести, любовному или финансовому соблазну.
Рыбы
Сегодня у Рыб есть хорошие ориентиры (в том числе, духовные), но не всегда они могут сразу на них выйти. Не исключено, что вначале им придется пройти через лабиринт страстей, соблазнов и ложных идей, разобраться в истинной природе чужих или собственных чувств, в нюансах чужой культуры или веры. Звезды советуют не торопиться с выбором друзей, вынесением суждений, отправкой в путь, оплатой покупок.