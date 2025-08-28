Поддерживаем идеалы и ценности — любовный гороскоп на 29 августа

Наш гороскоп настраивает на внимательность к деталям и аккуратность.
Овен
Сегодня для Овнов и их партнеров будет естественным сильный интерес к тонкостям интимной жизни и другим деликатным граням отношений. Не исключено, что влюбленным захочется (или придется) об этом поговорить. Добиться ясности и согласия в этой сфере будет проще, если в паре сняты другие противоречия.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют оставаться внимательными к настроению любимого человека и чуткими к психологической обстановке. Не самый комфортный в общении, этот день все же дает надежду на помощь свыше. Например, многие затруднения в паре способны компенсировать великодушие и духовная близость.
Близнецы
Сегодня Близнецам те или иные положительные факторы могут компенсировать их огорчения, но общий психологический фон дня будет оставаться для многих из них неидеальным. Возможно, причиной их уныния или раздражения окажется какая-то мелочь, несущественная для партнера, но значимая для них самих.
Рак
Сегодня Раки не застрахованы в делах сердечных от обидных осечек. Например, они могут не угадать вкусы любимого человека, ошибиться с подарком или неудачно пошутить. Однако любые неприятности будут для них смягчены или нейтрализованы, а некоторые промахи, как ни странно, даже обернутся удачей.
Лев
Сегодня Львам стоит учитывать, что в день они легко поддаются неприятным эмоциям и мыслям. Им важно помнить, что в данный момент они сами являются источником любовной гармонии, и оберегать себя от негативных влияний: это плохо отразится и на их привлекательности, и на самой атмосфере отношений.
Дева
Сегодня Девы на протяжении всего дня могут испытывать тягу к общению с любимым человеком и даже зависимость от разговора с ним. Многих Дев будут манить темы, окрашенные юмором, эротикой или экзотическими желаниями. Им стоит помнить, что чем меньше они сегодня произносят и пишут слов, тем лучше для них.
Весы
Сегодня у Весов внимание может приковывать эмоциональная или сексуальная составляющая отношений, но их также могут волновать материальные или духовные аспекты их любовной истории. Возможно, им придется затронуть в общении с близким человеком какие-то непростые темы, по своей или его инициативе.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что в этот день для них велика вероятность допустить промах в личной беседе: неудачно пошутить, начать флирт или сделать признание в неподходящий для этого момент. Есть риск упустить таким образом свой счастливый шанс, подпортить духовную и эмоциональную гармонию.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов эмоции любви приятны сами по себе, но могут вступить в противоречие с их текущим настроением и внутренними психологическими потребностями. Их сердце требует праздника, а душа тайны и одиночества. Не слишком уместными будут фривольные беседы и попытки легкомысленного флирта.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды рекомендуют меньше слушать советы со стороны и больше прислушиваться к голосу своего сердца. Основным критерием ценности отношений и ориентиром для прогнозов любовного будущего сегодня станет эмоциональное и духовное единство: если оно есть, все в порядке.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды напоминают, что для них остаются в силе потенциальные любовные ловушки, которые им готовит либо поведение партнера, либо их собственное настроение. Сюжеты дня могут стать тестом на чуткость к правде и лжи, проверкой на умение различать в любви искренность и притворство.
Рыбы
Сегодня Рыбам день поможет не утратить веру в свои любовные идеалы и ценности, если они были готовы от них отступить и едва их не потеряли. Возможно, им откроет глаза некое известие или высказывание. Не стоит этого бояться: случайный флирт может угаснуть, но истинную любовь ничто не сможет разрушить.