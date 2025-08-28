Будет сложно с партнерами — финансовый гороскоп на 29 августа

Сегодня деловые переговоры точно не пойдут.

Наш гороскоп поможет каждому знаку зодиака разобраться в настроениях дня, выбрать правильные приоритеты и обратить внимание на подсказки.

Овен

Сегодня у Овнов день в целом может сложиться неблагоприятно для деловой активности. В трудовом коллективе может усилиться напряжение. Особенно сложно идет деловая переписка. В результате репутация бизнеса может серьезно пострадать. Звезды рекомендуют вам проявить сдержанность и не вступать в выяснения отношений с коллегами, поскольку это негативно отразится на вашей репутации.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют воздерживаться от участия в рискованных финансовых операциях. Любой спекулятивный бизнес может привести к убыткам. Не рекомендуется делать оптовые закупки товара и заниматься сетевым маркетингом. Вместе с тем, у Тельцов творческих профессий день складывается результативно. При наличии творческих идей, вам удастся реализовать многие свои замыслы.

Близнецы

Сегодня у Близнецов , использующих ресурс недвижимой собственности в качестве источника получения дохода, могут возникнуть осложнения. Причиной напряжения могут стать неоплаченные счета по коммунальным и арендным платежам или разногласия с партнером по поводу условий пользования помещением. Подобные вопросы старайтесь без крайней необходимости не поднимать и не обсуждать.

Рак

Сегодня Ракам , работающим в офисе и имеющим дело с документами, вероятно, предстоит непростой день. Попытки продвинуть движение бумаг по инстанциям может натолкнуться на множество бюрократических препятствий и неувязок. В результате усилия будут потрачены впустую, и будет потеряно рабочее время. Не рекомендуется также делать инвестиции в ремонтные мастерские.

Лев

Сегодня у Львов главная задача — удержаться от финансовых расходов и сохранить те деньги, которыми располагали. Дело в том, что любые покупки и вложения в бизнес сейчас могут оказаться неэффективны. Кроме того, в вас усиливается дух предпринимательского авантюризма, и вы рискуете втянуть себя в какую-нибудь финансовую пирамиду. Звезды советуют не увлекаться рисками.

Дева

Сегодня у Дев , работающих в сельском хозяйстве и строительстве, день может быть связан с мелким травматизмом. Могут усилиться противоречия с родственниками в семейном бизнесе. Ваши инициативы по капиталовложениям и расходованию базовых статей бюджета не найдут поддержки и могут оказаться экономически не оправданными. Надомники не смогут получить выгодные заказы.

Весы

Сегодня для Весов главная проблема может проявиться в том, что вы будете чувствовать ограничения. Ваша несвобода в принятии решений может быть связана с замешательством в связи с поступающей разноречивой и ложной информацией. Особенно это касается информации, полученной из конфиденциальных источников. Также может ухудшиться ваше самочувствие.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды советуют воздерживаться от финансовых инвестиций и крупных покупок в течение всего дня. Это время неблагоприятно для проведения акционерных собраний, коллективных обсуждений планов на будущее и проектно-конструкторских работ. Ожидание получения дополнительных финансовых инвестиций, вероятно, не будут оправданы.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов могут обостриться разногласия с вышестоящим руководством. Во многом вы сами можете провоцировать конфликт, поскольку склонны вмешиваться в те дела, которые не находятся в вашей компетенции. Звезды советуют вам воздерживаться от излишней активности. Старайтесь проявить больше уступчивости и готовности к компромиссам при возникновении споров.

Козерог

Сегодня у Козерогов могут быть неприятности с представителями закона. Звезды предостерегают от участия в незаконной деятельности и контактов с сомнительными личностями. На вашу фирму может внезапно прийти с проверкой ревизия или представители фискальной службы сделают контрольную закупку товара. Не рекомендуется начинать служебные расследования.

Водолей

Сегодня Водолеям , работающим в реальном секторе экономики, звезды советуют обратить особое внимание на соблюдение правил техники безопасности. Повышается вероятность поломок технического оборудования. Не рекомендуется в это время проводить пусконаладочные работы на конвейере, заниматься монтажом и испытаниями современной электронной техники.

Рыбы