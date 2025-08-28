Нам улыбнется удача — гороскоп на 29 августа

Гороскоп на сегодня говорит, что возрастает вероятность моральной поддержки и материальной помощи, особенно от семьи или земляков. Повышаются шансы взять или закрыть кредит, получить наследство, одобрение, прощение, льготу или компенсацию. Взаимодействие Луны и Меркурия намекает, что может потребоваться разговор на деликатную или неприятную тему. Возможен повышенный интерес к совместным ресурсам, партнерским взаиморасчетам, налогообложению (в том числе, подарков и выигрышей). Также темой беседы могут стать детали интимной жизни и нужды детей.
Овен
Сегодня у Овнов день может удерживать внимание на нюансах интимных личных отношений или на материально-имущественной части: налогах, кредитах, ипотечных платежах, цене партнерской поддержки, полученного наследства или требуемой уступки. Повышенный интерес могут вызвать детали налогообложения подарков, ставок и сделок, а также нужды детей. Возможен непростой разговор на эти или другие связанные темы.
Телец
Сегодня у Тельцов во взаимоотношениях с миром играет большую роль «тонкий план». Не всегда будут простыми и честными мотивы других людей, а иногда будет специфичной психологическая атмосфера в целом. Возможны коварные моменты и в деловых переговорах, и в доверительном личном общении. К счастью, этот день также дает надежду на духовную гармонию (или ориентир для успешного распознавания ловушек).
Близнецы
Сегодня для Близнецов контакты и мысли этого дня могут оказаться окрашены отдельными неприятными эмоциями. Возможно, им не понравятся вести с работы или у них оставит негативный осадок встреча с кем-то из знакомых. Не самыми приятными в эти сутки могут оказаться собеседники и попутчики. Не исключены огорчительные нюансы в связи со здоровьем. Но будут и хорошие новости, например, материальная поддержка.
Рак
Сегодня Ракам звезды обещают защиту и везение благодаря покровительству фортуны или их собственным талантам. Многие опасения не сбудутся. Будут возмещен убыток, спасен авторитет. В отсутствие материальной компенсации найдется моральная поддержка. Но все же не исключен негативный момент (неприятный разговор, неудачная покупка, критичный нюанс в финансовых делах, в любви или в общении с детьми).
Лев
Сегодня для Львов некомфортен общий эмоциональный фон. Велика вероятность столкнуться с негативным моментом дома, в семье (в таком случае, важно чувствовать в качестве компенсации защиту семьи, духовную связь с родиной и традициями). Не слишком гармоничным может быть и общение с внешним миром. Возможно, придется поговорить или поразмышлять на неприятную тему. Нежелательны важные переговоры.
Дева
Сегодня для Дев полны коварства ситуации общения. Многие Девы окажутся в психологической зоне риска, вступив в разговор личного характера, но и в других сферах их могут поджидать непростые моменты. Коммуникации в этот день являются для них сферой ошибок, а удача чаще приходит не благодаря красноречию, а благодаря чутью, правильной «духовной навигации», эмоциональной и моральной поддержке близких.
Весы
Сегодня Весам звезды напоминают о необходимости быть внимательнее в финансовой части. Стоит учитывать вероятность сложных моментов при совершении сделок, в процессе платежей, в ходе оформлении займа, при оценке материальных рисков и согласовании партнерских интересов. Возможна порча покупки. Семейную или иную щедрую помощь, возможно, придется возместить, а с выигрыша или дара уплатить налог.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды напоминают, что они остаются потенциальными заложниками своих эмоций, привычек, настроений, вкусов и специфических желаний. Не исключена и зависимость от самочувствия. На этом фоне велика вероятность взять неверный тон в общении и неудачно выразить свои мысли. Но день может стать счастливым, если меньше говорить, уделять больше внимания эмоциональной и духовной жизни.
Стрелец
Сегодня Стрельцы зависимы от событийного фона и эмоциональной атмосферы. Они вынуждены подчиняться обстоятельствам чаще, чем проявлять инициативу. Лучшая сторона дня заключена в тайной эмоциональной и духовной гармонии, скрытой моральной и душевной поддержке, которую можно получить от семьи или из своего внутреннего источника. Ради этого стоит отложить контакты и суету, побыть в одиночестве.
Козерог
Сегодня Козероги интуитивно чувствуют истинное положение вещей. Если они прислушаются к своему чутью, то без труда предскажут будущее, разберутся в природе своих и чужих чувств. Чем больше они слушают других, тем дальше уходят от внутренне ощущаемой истины. Их контакт с настоящими друзьями будет строиться не на речах, а на общих эмоциях и идеалах. Подсказки будут нужны им лишь в финансовых делах.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют оставаться начеку, имея в виду при этом не столько внешнюю защитную линию поведения, сколько самокритичное внутреннее состояние. Не стоит забывать о риске психологической ловушки в любых переговорах. Желательно взять время на изучение поступивших предложений, на то, чтобы разобраться в мотивах чужой щедрости или в истинной природе своих собственных ощущений.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды обещают везение, не обязательно материальное. Забота и благосклонность судьбы могут выразиться в духовной защите, моральной поддержке, возврате к естественным идеалам, компенсации волнений и разочарований. Возможно, победит истинная любовь или даст плоды творческий кризис. Может найтись ценная положительная сторона в неприятном известии, в том числе, пришедшем издалека.