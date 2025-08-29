Отдыхаем и расслабляемся – финансовый гороскоп на 30 августа

Наш гороскоп поднимет вопросы внутреннего равновесия, принятия решений и взаимодействия с окружающими.
Овен
Сегодня у Овнов дела могут пойти успешно. Звезды советуют вам развивать активность при взаимодействии с иностранными партнерами по бизнесу. Успешно проходят переговоры о закупке оптовых партий импортных товаров. Грузы через границу пройдут без задержек. Однако во второй половине дня могут быть осложнения при обслуживании клиентов в сфере услуг.
Телец
Сегодня Тельцы смогут успешно продвигать свой бизнес. Особенно это касается тех, кто имеет отношение к строительству и сделкам с недвижимостью. Можно передавать заказчику готовый объект – при приемке может не возникнуть нареканий. Во второй половине дня вы можете допустить ошибку в работе, и это может привести к ухудшению отношений в коллективе.
Близнецы
Сегодня Близнецам может поступить обнадеживающая информация от делового партнера. Вы можете совершить деловую поездку, которая окажется полезной и многое прояснит. Хорошо идут дела у тех, кто причастен к торговле, транспорту, консультациям. А вот к концу рабочего дня у работников рекламного и туристического бизнеса могут быть осложнения.
Рак
Сегодня у Раков уровень доходов может не отличаться стабильностью. В утра будет тенденция к росту денежных поступлений, а в послеобеденное время финансовая картина может ухудшиться и ваши расходы могут превысить доходы. Чтобы успеть сделать больше, звезды советуют с самого утра спланировать порядок проведения работ. Очень важно не нарушать график и следовать своему плану.
Лев
Сегодня для Львов, деятельность которых связана с творчеством, день может сложиться удачно. У Вас может быть много интересных идей и достаточное количество энергии, для того, чтобы реализовать их на практике. Постарайтесь самые важные дела запланировать на первую половину дня. Вторая половина дня может быть неблагоприятна для торговли, поездок, контактов. С документами могут быть неувязки.
Дева
Сегодня Девы, занятые в гостиничном и ресторанном бизнесе, смогут увеличить уровень своих доходов. Отчасти прирост будет обеспечен за счет не афишируемых доходов, например, чаевых. Частные предприниматели смогу успешно зарабатывать деньги – в случае частного извоза или платных консультаций. В конце рабочего дня могут испортиться отношения с кем-то из коллег.
Весы
Сегодня Весам может удастся успешно поработать в коллективе единомышленников. На это время можно планировать проведение встреч с акционерами. Вы получите достаточное количество достоверной информации для того, чтобы заняться планированием своего бизнеса. Удачно проходят деловые поездки, знакомства, контакты. К концу рабочего дня вы можете натолкнуться на препятствия.
Скорпион
Сегодня Скорпионы, которые прежде были неудовлетворенны своей работой, могут найти интересный вариант новой работы в первой половине дня. Вам могут предложить повышение в должности с соответствующим увеличением оклада, либо предложение поступит от сторонней фирмы. Решить вопрос о согласии вам следует до обеденного перерыва. Во второй половине дня возможен ущерб.
Стрелец
Сегодня Стрельцы, у которых прежде были неурегулированные проблемы юридического характера, могут обратиться за консультацией к юристу. Вам удастся найти ключик к решению спорных моментов и прийти к той юридической формуле договоренности, которая удовлетворит все стороны. Постарайтесь закрепить договор подписанием необходимых документов до полудня.
Козерог
Сегодня у Козерогов, имеющих свой бизнес, ожидается увеличение доходов. Владельцы увеселительных заведений, ресторанов и баров смогут увеличить приток клиентуры и выручки. Вырастут также доходы у ваших деловых партнеров, что благоприятно отразится на общей финансовой ситуации. В конце дня держитесь подальше от начальства. Ваша ошибка может привести к штрафу.
Водолей
Сегодня у Водолеев хорошее время для проведения переговоров с деловыми партнерами. Особенно успешно идет планирование совместной деятельности на долгосрочную перспективу. Если вы подпишете договор до полудня, то это принесет вам значительное укрепление позиций. Во второй половине дня звезды не советуют вам заниматься урегулированием юридических проблем.
Рыбы
Сегодня Рыбы имеют хороший шанс вносить начальству предложения по улучшению условий труда и упорядочению графика работы. В трудовом коллективе ваши инициативы могут найти одобрение и поддержку. Начальство также склонно будет прислушаться к вам. Кроме того, вы можете получить повышение в должности или предложение, которое расширит вашу ответственность.