Влияние кармических узлов в гороскопе: зачем знать свой северный и южный узел

Это не планеты, а точки пересечения орбиты Луны и эклиптики, которые указывают на наш путь души: откуда мы пришли и куда должны двигаться. Эти узлы представляют собой своеобразные маяки судьбы, показывающие кармический опыт прошлых жизней и задачи нынешнего воплощения.
Южный узел — символ прошлого. Он хранит опыт, привычки и сценарии, которые человек «принёс» с собой из прежних воплощений. Это то, что получается легко, но при избыточном использовании может тормозить развитие.
Северный узел — символ будущего. Он указывает направление, в котором нужно расти, какие качества развивать и какие жизненные уроки осваивать.
Простой пример: если Южный узел находится в Овне, человек привык действовать самостоятельно, бороться и конкурировать. Но если Северный узел окажется в Весах, это значит, что задача души научиться партнерству, гармонии и умению договариваться.
Зачем знать свои узлы
- Чтобы понять, какие качества стоит оставить в прошлом, а какие развивать.
- Чтобы осознать свои кармические задачи и избежать зацикливания на привычных сценариях.
- Чтобы принимать судьбоносные события как подсказки, а не как хаос.
Узлы словно указывают дорогу: Южный показывает старт, а Северный цель. Игнорировать их значит идти по кругу, снова и снова проживая одни и те же ошибки.
Как работать с узлами
- Принять свой опыт. Южный узел — это не «ошибки», а дары прошлых жизней. Но их важно использовать как ресурс, а не как якорь.
- Выходить из зоны комфорта. Северный узел требует учиться новому, что часто кажется сложным. Но именно здесь и скрыт рост.
- Отслеживать повторяющиеся ситуации. События, которые постоянно повторяются, чаще всего связаны с южным узлом — это сигналы, что вы застряли в прошлом опыте.
- Доверять судьбе. Часто люди, встречи и даже кризисы, связанные с узлами, ведут нас по кармическому пути.
Пример интерпретации:
- Южный узел в Козероге — привычка жить ради статуса и обязанностей. Северный в Раке — учиться доверять чувствам, строить близкие связи.
- Южный в Близнецах — бесконечные разговоры и поверхностность. Северный в Стрельце — умение видеть смысл, находить истину и следовать пути мудрости.