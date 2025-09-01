ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьиИмена
ПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2025 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Сезон затмений: как подготовиться и что нельзя делать по гороскопу

1 сентября 2025ГороскопыМарианна Басс

Затмения — это не просто редкие астрономические явления, а мощные астрологические точки изменений.

Сезон затмений: как подготовиться и что нельзя делать по гороскопу
Фото: Image by freepik

Во второй половине 2025 года нас ждет вторая волна затмений:

  • 7–8 сентября 2025 – Полнолуние (лунное затмение) в Рыбах, также его называют «кровавой Луной»;
  • 21 сентября 2025 – Солнечное затмение в Деве.

Эти два события образуют полноценный цикл: сначала эмоциональное завершение (лунное), затем энергичный новый старт (солнечное). В это время их влияние особенно сильно ощущают знаки, связанные с осью Девы–Рыб: Дева, Рыбы, Близнецы и Стрелец.

Как подготовиться

1. Интенсивный расчет энергии

За неделю до и после каждого затмения важно замедлить ритм. Откажитесь от крупных покупок, масштабных проектов и важных переговоров — это поможет избежать эмоционального и энергетического перегруза.

2. Очищение пространства

Проведите генеральную уборку и окурите дом шалфеем или полынью. Затмения — время трансформаций, поэтому явно выраженный порядок соответствует внутреннему очищению.

3. Запись намерений

Напишите, что вы хотите отпустить и что готовы начать. Лунное затмение — для прощания, солнечное — для зажжения новой искры. Аккуратно разложите записки и спрячьте до нового Луны.

4. Телесная и эмоциональная забота

Уделите себе дополнительное внимание: расслабляющие ванны, легкие растяжки и прогулки. Это помогает плавно пройти через эмоциональные всплески, которые часто сопровождают затмения.

Что нельзя делать

  • Не начинать новое — особенно в делах, финансах, отношениях. Энергия закрытия еще сильна и может блокировать старт.
  • Не принимать окончательных решений — например, о смене работы или переезде. Важно сначала пережить лунный период, а потом — действовать после солнечного затмения.
  • Избегать конфликтов и резких слов — в эти дни они могут повредить сильнее, чем обычно.
  • Не злоупотреблять стимуляторами — кофе, энергетики, позднее выключение телефона. Энергетическая нестабильность может усилиться.

Что делать знакам зодиака разных стихий

Огненные знаки (Овен, Лев, Стрелец) нуждаются в замедлении. Отойдите от желания все контролировать — позвольте событиям идти своим чередом. Творчество и самовыражение — лучшее средство для сброса напряжения.
Земные знаки (Телец, Дева, Козерог) в эти дни особенно чувствительны к беспорядку. Наведение чистоты в доме, порядок в делах и анализ бюджета помогут почувствовать устойчивость и контроль над ситуацией.
Воздушные знаки (Близнецы, Весы, Водолей) могут ощущать избыток мыслей и ментальное напряжение. Пишите, записывайте, анализируйте, но не принимайте спонтанных решений. Тишина и наблюдение — ваши союзники.
Водные знаки (Рак, Скорпион, Рыбы) будут глубже остальных проживать эмоциональные изменения. Позвольте себе побыть наедине с собой, сходите к воде или примите ванну. Энергия воды поможет очиститься и восстановиться.

Затмения 2025 года — мощный период для выхода из старых уз, внутренних трансформаций и начала нового этапа жизни. Подготовка, внимание к ритмам стихии вашего знака и мягкость в решениях помогут пройти этот период в резонансе с космосом.

Рамблер: последние новостиСезон затмений: как подготовиться и что нельзя делать по гороскопуГороскоп на 2 сентября 2025 годаФинансовый гороскоп на 2 сентября 2025 года
Гороскопы
Гороскоп на 2 сентября: совпадения подскажут, как выгоднее продать свои таланты
Гороскоп на 2 сентября: совпадения подскажут, как выгоднее продать свои таланты
Гороскопы
Потеряемся в иллюзиях — гороскоп на 2 сентября
Потеряемся в иллюзиях — гороскоп на 2 сентября
Политика конфиденциальностиУсловия использования