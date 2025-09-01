Сезон затмений: как подготовиться и что нельзя делать по гороскопу

Затмения — это не просто редкие астрономические явления, а мощные астрологические точки изменений.

Во второй половине 2025 года нас ждет вторая волна затмений:

7–8 сентября 2025 – Полнолуние (лунное затмение) в Рыбах, также его называют «кровавой Луной»;

21 сентября 2025 – Солнечное затмение в Деве.

Эти два события образуют полноценный цикл: сначала эмоциональное завершение (лунное), затем энергичный новый старт (солнечное). В это время их влияние особенно сильно ощущают знаки, связанные с осью Девы–Рыб: Дева, Рыбы, Близнецы и Стрелец.

Как подготовиться

1. Интенсивный расчет энергии

За неделю до и после каждого затмения важно замедлить ритм. Откажитесь от крупных покупок, масштабных проектов и важных переговоров — это поможет избежать эмоционального и энергетического перегруза.

2. Очищение пространства

Проведите генеральную уборку и окурите дом шалфеем или полынью. Затмения — время трансформаций, поэтому явно выраженный порядок соответствует внутреннему очищению.

3. Запись намерений

Напишите, что вы хотите отпустить и что готовы начать. Лунное затмение — для прощания, солнечное — для зажжения новой искры. Аккуратно разложите записки и спрячьте до нового Луны.

4. Телесная и эмоциональная забота

Уделите себе дополнительное внимание: расслабляющие ванны, легкие растяжки и прогулки. Это помогает плавно пройти через эмоциональные всплески, которые часто сопровождают затмения.

Что нельзя делать

Не начинать новое — особенно в делах, финансах, отношениях. Энергия закрытия еще сильна и может блокировать старт.

Не принимать окончательных решений — например, о смене работы или переезде. Важно сначала пережить лунный период, а потом — действовать после солнечного затмения.

Избегать конфликтов и резких слов — в эти дни они могут повредить сильнее, чем обычно.

Не злоупотреблять стимуляторами — кофе, энергетики, позднее выключение телефона. Энергетическая нестабильность может усилиться.

Что делать знакам зодиака разных стихий

Огненные знаки (Овен, Лев, Стрелец) нуждаются в замедлении. Отойдите от желания все контролировать — позвольте событиям идти своим чередом. Творчество и самовыражение — лучшее средство для сброса напряжения.

Земные знаки (Телец, Дева, Козерог) в эти дни особенно чувствительны к беспорядку. Наведение чистоты в доме, порядок в делах и анализ бюджета помогут почувствовать устойчивость и контроль над ситуацией.

Воздушные знаки (Близнецы, Весы, Водолей) могут ощущать избыток мыслей и ментальное напряжение. Пишите, записывайте, анализируйте, но не принимайте спонтанных решений. Тишина и наблюдение — ваши союзники.

Водные знаки (Рак, Скорпион, Рыбы) будут глубже остальных проживать эмоциональные изменения. Позвольте себе побыть наедине с собой, сходите к воде или примите ванну. Энергия воды поможет очиститься и восстановиться.

Затмения 2025 года — мощный период для выхода из старых уз, внутренних трансформаций и начала нового этапа жизни. Подготовка, внимание к ритмам стихии вашего знака и мягкость в решениях помогут пройти этот период в резонансе с космосом.