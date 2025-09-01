Сезон затмений: как подготовиться и что нельзя делать по гороскопу

Во второй половине 2025 года нас ждет вторая волна затмений:
- 7–8 сентября 2025 – Полнолуние (лунное затмение) в Рыбах, также его называют «кровавой Луной»;
- 21 сентября 2025 – Солнечное затмение в Деве.
Эти два события образуют полноценный цикл: сначала эмоциональное завершение (лунное), затем энергичный новый старт (солнечное). В это время их влияние особенно сильно ощущают знаки, связанные с осью Девы–Рыб: Дева, Рыбы, Близнецы и Стрелец.
Как подготовиться
1. Интенсивный расчет энергии
За неделю до и после каждого затмения важно замедлить ритм. Откажитесь от крупных покупок, масштабных проектов и важных переговоров — это поможет избежать эмоционального и энергетического перегруза.
2. Очищение пространства
Проведите генеральную уборку и окурите дом шалфеем или полынью. Затмения — время трансформаций, поэтому явно выраженный порядок соответствует внутреннему очищению.
3. Запись намерений
Напишите, что вы хотите отпустить и что готовы начать. Лунное затмение — для прощания, солнечное — для зажжения новой искры. Аккуратно разложите записки и спрячьте до нового Луны.
4. Телесная и эмоциональная забота
Уделите себе дополнительное внимание: расслабляющие ванны, легкие растяжки и прогулки. Это помогает плавно пройти через эмоциональные всплески, которые часто сопровождают затмения.
Что нельзя делать
- Не начинать новое — особенно в делах, финансах, отношениях. Энергия закрытия еще сильна и может блокировать старт.
- Не принимать окончательных решений — например, о смене работы или переезде. Важно сначала пережить лунный период, а потом — действовать после солнечного затмения.
- Избегать конфликтов и резких слов — в эти дни они могут повредить сильнее, чем обычно.
- Не злоупотреблять стимуляторами — кофе, энергетики, позднее выключение телефона. Энергетическая нестабильность может усилиться.
Что делать знакам зодиака разных стихий
Затмения 2025 года — мощный период для выхода из старых уз, внутренних трансформаций и начала нового этапа жизни. Подготовка, внимание к ритмам стихии вашего знака и мягкость в решениях помогут пройти этот период в резонансе с космосом.