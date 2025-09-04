ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьиИмена
ПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2025 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Играем по правилам судьбы – любовный гороскоп на 5 сентября

4 сентября 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит поддаться наитию.

Играем по правилам судьбы – любовный гороскоп на 5 сентября
Фото: freepic.diller

В нашем гороскопе отмечены возможные изменения в настроении и личной жизни.

Овен

Сегодня Овнам звезды подсказывают, что не стоит замыкаться в знакомом мире, предсказуемом до мелочей. Самое время получить вместе с любимым человеком новые впечатления, например, сменив обстановку или сделав сюрприз. В парах, где царит напряженность, это будет лучшим способом разрядить атмосферу.

Телец

Сегодня Тельцам события дня покажут, насколько удачно они умеют находить баланс между своими желаниями и особенностями сложившейся ситуации, иногда неожиданными. Тельцы, упорно настаивающие на идеальных декорациях для своей любовной пьесы, рискуют упустить шанс приятно провести время.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды советуют стать в отношениях с представителями противоположного пола поактивнее. Этот день добавит им изобретательности в проявлении любовной инициативы и, если надо, поможет совершить некую трансформацию (например, превратить изначальную дружескую симпатию в романтическую).

Рак

Сегодня Ракам ситуации дня предлагают выйти за рамки своих привычных эмоций и убеждений и попробовать что-то новое. Не стоит отказываться от возможности побывать вместе с любимым человеком в незнакомых местах, испытать другие ощущения, иначе взглянуть на стандартные ритуалы романтического общения.

Лев

Сегодня Львам звезды подсказывают, что им не обязательно первыми проявлять инициативу в романтических ситуациях, но стоит непременно откликнуться тем или иным образом на чужой жест симпатии, даже дружеской. Можно не бояться нежелательных эксцессов и негативных сюрпризов, грозящих все испортить.

Дева

Сегодня Девы будут удачливее в делах сердечных, если поведут себя гибко, продемонстрируют готовность подстроиться к необычным обстоятельствам и способность мыслить нестандартно. Возможно, в какой-то момент от них потребуется партнерская или дружеская услуга, а не проявление романтических чувств.

Весы

Сегодня Весы не только могут, но и должны проявить в своей личной жизни определенную инициативу. В случае гармоничных отношений это позволит придать романтической истории дальнейшее ускорение, а в случае ссоры именно их действия помогут что-то изменить, остаться друзьями или обойти предмет раздора.

Скорпион

Сегодня Скорпионы преодолеют любые трудности в личных отношениях, если согласятся играть отведенную им роль – которую далеко не всегда выбирали сами, но с которой в данный момент вынуждены мириться. Большинство Скорпионов примет этот сценарий, но всем своим видом намекая на свое недовольство.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды обещают в делах сердечных положительную динамику. Ненавязчиво помочь оживлению их интереса к представителям другого пола или обновлению их чувств к любимому человеку могут неожиданные ситуации и неформальные мероприятия с творческим, новаторским или романтическим оттенком.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют исходить в выборе линии поведения не из собственной логики, а из логики обстоятельств, порой парадоксальной. Стоит избегать откровенно шаблонных подарков и знаков внимания (а вот оригинальный неожиданный жест, в рамках этикета, наоборот, окажется вполне уместным).

Водолей

Сегодня Водолеям важно воспринимать любовные отношения как парный танец и подстраивать под его ритм все проявления своих личных эмоций – лишь в этом случае их взаимодействие с любимым человеком останется сбалансированным и гармоничным. В частности, им не стоит раскрывать партнеру все тайны о себе.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит помнить, что на воплощение их романтических планов способны повлиять внешние обстоятельства, а на собственные чувства или на чувства любимого человека могут оказать определенное давление чужие мнения. Свидание окажется удачнее, если играть по предложенным ситуацией правилам.
Рамблер: последние новостиСерафим Саровский и его видения о будущемФинансовый гороскоп на 5 сентября 2025 годаЛюбовный гороскоп на 5 сентября 2025 года для каждого знака
Гороскопы
Гороскоп на 5 сентября: недавние критики сделают толковые замечания
Гороскоп на 5 сентября: недавние критики сделают толковые замечания
Гороскопы
Общаемся со всеми вокруг – гороскоп на 5 сентября
Общаемся со всеми вокруг – гороскоп на 5 сентября
Политика конфиденциальностиУсловия использования