Коридор затмений в сентябре: как он повлияет на людей

5 сентября 2025ГороскопыМарианна Басс

Сентябрь 2025 года — один из самых мощных астрологических периодов года.

Коридор затмений в сентябре: как он повлияет на людей
Фото: prostooleh

Он открывается полным Лунным затмением 7 сентября, продолжается через Солнечное затмение 21 сентября, и входит в традиционный коридор затмений, когда энергия небесных тел особенно активна.

Когда и какие затмения пройдут

  • Лунное затмение (Кровавая луна) — 7–8 сентября 2025 года. Луна приобретет глубокий красный оттенок и останется в тени Земли около 82 минут. Это мощный знак завершений, внутренней очистки и духовного пробуждения.
  • Солнечное затмение (частичное) — 21 сентября 2025 года. Оно малозаметно, наблюдается только в южной части Тихого океана, Антарктиде и близлежащих регионах. Символизирует новые начинания и раскрытие потенциала.

Энергетические характеристики периода

Затмения расположены на оси Дева – Рыбы. Луна в Рыбах призывает отпустить прошлое, довериться интуиции и проработать эмоциональные связи, особенно родовые. Солнце в Деве знаменует приглашение к порядку, анализу и планированию нового этапа. Этот коридор затмений берет начало еще 31 августа, и продлится до примерно 28–30 сентября, а иногда его влияние растягивается на полгода и более.

Как затмения скажутся на разных знаках зодиака

Лев, Водолей, Овен, Весы испытывают внутреннее движение: всплеск энергии, потенциал для пробуждения, но без внешних эффектов.
Дева, Рыбы, Стрелец, Близнецы, рожденные в последние 10 дней знака, — подвержены испытаниям в сфере здоровья, работы, отношений. Не исключены кризисы или отказы.
Раки, Скорпионы, Тельцы, Козероги, рожденные в последние десять дней знака, — получат помощь и возможности. А Львы, Водолеи, Близнецы и Стрельцы первой декады получат шанс занять правильное место и использовать чужие ошибки себе во благо.

Общий астропрогноз: это время баланса между рациональным (Дева) и духовным (Рыбы). Каждый знак столкнется с переменами в своей сфере, будь то карьера, отношения или внутреннее перерождение.

Что стоит делать в этот период

  1. Чистка и завершение — под воздействием Луны в Рыбах полезно завершить старые проекты, простить и отпустить. Очистка энергий и избавление от лишнего важны.
  2. Планирование и практичность — Солнце в Деве благоприятствует анализу, планам, наведению порядка. Используйте этот период для построения новых систем.
  3. Медитации и символические ритуалы — освободите пространство (особенно 7 сентября), работайте с символами дома, просите ясности и защиты.
  4. Отказ от паники и поспешных решений — коридор затмений — не время слишком активно стартовать, но идеально подходит для обдуманного перехода.

