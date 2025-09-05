Коридор затмений в сентябре: как он повлияет на людей

Сентябрь 2025 года — один из самых мощных астрологических периодов года.

Он открывается полным Лунным затмением 7 сентября, продолжается через Солнечное затмение 21 сентября, и входит в традиционный коридор затмений, когда энергия небесных тел особенно активна.

Когда и какие затмения пройдут

Лунное затмение (Кровавая луна) — 7–8 сентября 2025 года. Луна приобретет глубокий красный оттенок и останется в тени Земли около 82 минут. Это мощный знак завершений, внутренней очистки и духовного пробуждения.

Солнечное затмение (частичное) — 21 сентября 2025 года. Оно малозаметно, наблюдается только в южной части Тихого океана, Антарктиде и близлежащих регионах. Символизирует новые начинания и раскрытие потенциала.

Энергетические характеристики периода

Затмения расположены на оси Дева – Рыбы. Луна в Рыбах призывает отпустить прошлое, довериться интуиции и проработать эмоциональные связи, особенно родовые. Солнце в Деве знаменует приглашение к порядку, анализу и планированию нового этапа. Этот коридор затмений берет начало еще 31 августа, и продлится до примерно 28–30 сентября, а иногда его влияние растягивается на полгода и более.

Как затмения скажутся на разных знаках зодиака

Лев, Водолей, Овен, Весы испытывают внутреннее движение: всплеск энергии, потенциал для пробуждения, но без внешних эффектов.

Дева, Рыбы, Стрелец, Близнецы , рожденные в последние 10 дней знака, — подвержены испытаниям в сфере здоровья, работы, отношений. Не исключены кризисы или отказы.

Раки, Скорпионы, Тельцы, Козероги , рожденные в последние десять дней знака, — получат помощь и возможности. А Львы, Водолеи, Близнецы и Стрельцы первой декады получат шанс занять правильное место и использовать чужие ошибки себе во благо.

Общий астропрогноз: это время баланса между рациональным (Дева) и духовным (Рыбы). Каждый знак столкнется с переменами в своей сфере, будь то карьера, отношения или внутреннее перерождение.

Что стоит делать в этот период

Чистка и завершение — под воздействием Луны в Рыбах полезно завершить старые проекты, простить и отпустить. Очистка энергий и избавление от лишнего важны. Планирование и практичность — Солнце в Деве благоприятствует анализу, планам, наведению порядка. Используйте этот период для построения новых систем. Медитации и символические ритуалы — освободите пространство (особенно 7 сентября), работайте с символами дома, просите ясности и защиты. Отказ от паники и поспешных решений — коридор затмений — не время слишком активно стартовать, но идеально подходит для обдуманного перехода.

