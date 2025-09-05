Коридор затмений в сентябре: как он повлияет на людей

Он открывается полным Лунным затмением 7 сентября, продолжается через Солнечное затмение 21 сентября, и входит в традиционный коридор затмений, когда энергия небесных тел особенно активна.
Когда и какие затмения пройдут
- Лунное затмение (Кровавая луна) — 7–8 сентября 2025 года. Луна приобретет глубокий красный оттенок и останется в тени Земли около 82 минут. Это мощный знак завершений, внутренней очистки и духовного пробуждения.
- Солнечное затмение (частичное) — 21 сентября 2025 года. Оно малозаметно, наблюдается только в южной части Тихого океана, Антарктиде и близлежащих регионах. Символизирует новые начинания и раскрытие потенциала.
Энергетические характеристики периода
Затмения расположены на оси Дева – Рыбы. Луна в Рыбах призывает отпустить прошлое, довериться интуиции и проработать эмоциональные связи, особенно родовые. Солнце в Деве знаменует приглашение к порядку, анализу и планированию нового этапа. Этот коридор затмений берет начало еще 31 августа, и продлится до примерно 28–30 сентября, а иногда его влияние растягивается на полгода и более.
Как затмения скажутся на разных знаках зодиака
Общий астропрогноз: это время баланса между рациональным (Дева) и духовным (Рыбы). Каждый знак столкнется с переменами в своей сфере, будь то карьера, отношения или внутреннее перерождение.
Что стоит делать в этот период
- Чистка и завершение — под воздействием Луны в Рыбах полезно завершить старые проекты, простить и отпустить. Очистка энергий и избавление от лишнего важны.
- Планирование и практичность — Солнце в Деве благоприятствует анализу, планам, наведению порядка. Используйте этот период для построения новых систем.
- Медитации и символические ритуалы — освободите пространство (особенно 7 сентября), работайте с символами дома, просите ясности и защиты.
- Отказ от паники и поспешных решений — коридор затмений — не время слишком активно стартовать, но идеально подходит для обдуманного перехода.
