Активничаем весь день — гороскоп на 9 сентября

Гороскоп на сегодня говорит, что поддавшись минутному импульсу, есть риск с энтузиазмом пойти в неверном направлении. Чтобы снизить такие риски, лучше избегать долгосрочных начинаний и заниматься лишь конкретными делами, которых требует момент. При этом стоит контролировать излишние эмоциональные порывы, чтобы не нарушить баланс интересов и не создать повод для ссоры. Следить за равновесием инициатив особенно важно в семье, браке, на общей территории.
Овен
Сегодня Овны больше обычного зависимы от своего настроения и самочувствия, и именно этим часто будет объясняться их реакция на события. Пребывая в позитивном расположении духа и добром здравии, они будут склонны видеть во всем хорошее, а испытывая тот или иной дискомфорт, могут реагировать резко на самые невинные мелочи. К одной и той же детали они способны отнестись и с юмором, и с раздражением.
Телец
Сегодня у Тельцов день может подчеркнуть энергичную грань характера и ускорить их реакции на события, сделать их более живыми, темпераментными, непосредственными, импульсивными или вспыльчивыми. А вот природные основательность, практичность и здравомыслие могут им изменить. Звезды советуют отложить дела, требующие вдумчивости и усидчивости, и выбирать занятия, рассчитанные на «короткие дистанции».
Близнецы
Сегодня Близнецов день ненадолго освободит от сомнений, скучных неприятных дел и шлейфа ответственности, который тянется из прошлого. У многих Близнецов появится возможность поддержать физическую форму, уделить время своим свободным увлечениям, личной жизни или работе на будущее. Это подходящий момент для развлечений, быстрых акций и пробного развития новых проектов. Возможны дополнительные расходы.
Рак
Сегодня Ракам предстоит действовать быстро и смело, если они хотят получить что-то прямо сейчас. Возможно, для этого им придется изменить своим же идеалам, и лучше отдавать себе отчет в том, чем это может обернуться в перспективе. Ракам, строящим далеко идущие планы, следует искусно балансировать между противоречиями и контролировать всплески своих эмоций, чтобы минимизировать дальнейшие риски.
Лев
Сегодня Львам день не обещает одномоментного решения всех проблем, но добавляет энергии, удачливости и позитивных эмоций. Он помогает им преодолеть преграды там, где это сейчас возможно, создает подходящие условия для демонстрации их привлекательности и талантов. Если какая-то задача не решается, они смогут отвлечься и заняться чем-то более приятным, чтобы позже вернуться к ней с новыми силами.
Дева
Сегодня Девам день позволит отвлечься от затянувшихся разговоров и исчерпанных на данный момент тем, а если они мнительны, то поможет им прекратить бесплодный анализ вероятных чужих чувств и мотивов. Вместо этого, он даст им вспышку энергии для решения отдельных проблем. Чтобы задействовать этот шанс, им придется стать более быстрыми, готовыми на короткую игру, остроумный маневр или небольшой риск.
Весы
Сегодня у Весов возрастают надежды на активность от нужных людей, на взаимные симпатии и пересечение интересов. Темпераментным Весам звезды советуют смирить свое нетерпение, дождаться проявления чужой инициативы и лишь потом делать собственный ход в качестве ответного жеста. Возможно, другой стороне потребуется немного времени, чтобы собраться с мыслями, преодолеть сомнение или стеснение.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют включаться в повседневные дела: работа даст полезный результат и подарит приятные эмоции, позволит приблизиться к цели или «набить руку» в новых занятиях. Но не стоит поддаваться энтузиазму и расширять область задач, иначе с ними будет трудно справиться. Если смущают новые недоработанные правила и инструкции, стоит тем или иным образом подстраховаться от ошибки.
Стрелец
Сегодня Стрельцы получат шанс отвлечься от сложных для себя житейских и служебных тем, перенаправить или сжечь избыточную энергию своих эмоциональных переживаний, покинуть места, вызывающие у них неприятные воспоминания, скуку, страх или депрессивные мысли. День подходит для занятий спортом в виде коротких разминок, для подвижных игр, активного отдыха, любовной романтики, быстрых деловых акций.
Козерог
Сегодня Козерогам день не позволит преодолеть все сомнения, но поможет им сделать шаг в интересующем направлении, невзирая на сохраняющуюся неопределенность. Звезды советуют выбирать простые короткие задачи, для выполнения которых нужна энергия, но не требуется сверхусилий. Предпринимая что-либо в доме или на общей территории, важно избегать предпосылок для конфликта с семьей и авторитетными людьми.
Водолей
Сегодня для Водолеев обстоятельства сложатся достаточно удачно, чтобы они могли продвинуться в нужных им отношениях или в совместных делах. Будут преодолены сомнения или найдены способы действовать в условиях недостаточной ясности. В отдельных ситуациях возможна повышенная эмоциональность, однако переживания в эти сутки гораздо вероятнее из-за мелочей, а не из-за действительно важных вещей.
Рыбы
Сегодня Рыбам день может подарить отдельные удачные моменты и мелкие выгоды, но в важных для них делах скорее создаст им искушения или помехи. Возможно, у них появится соблазн дополнительных трат или для них окажется чрезмерным сопутствующий событиям всплеск эмоций. Им стоит помнить, что импульсивность, к которой склоняют эти сутки, способна подтолкнуть их к преждевременным решениям или расходам.