ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьиИмена
ПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2025 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Рискуем совершить ошибку — финансовый гороскоп на 9 сентября

8 сентября 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам нужно быть аккуратнее на работе.

Рискуем совершить ошибку — финансовый гороскоп на 9 сентября
Фото: freepik

Наш гороскоп говорит, что возможны новые идеи, важные встречи и неожиданные открытия, а также ситуации, требующие терпения и внимания к деталям.

Овен

Сегодня Овнам звезды не советуют вести переговоры и подписывать соглашения о сотрудничестве. Нежелательно делать публичные заявления. Ваше поведение может выглядеть со стороны как непоследовательное и ненадежное, а соответствие профессиональному статусу — поставлено под сомнение. Вам может быть нелегко находить взаимопонимание с партнерами при проведении в жизнь своих идей.

Телец

Сегодня Тельцам звезды не советуют заниматься раскруткой своего бизнеса. Деньги, вложенные в рекламную кампанию, участие в презентации, выставке-продаже могут не принести желаемой отдачи. Также могут быть осложнения у тех, кто работает в туристическом, дизайнерском, издательском бизнесе. Со стартом сайта лучше повременить. Могут осложниться отношения с коллегами по трудовому коллективу.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды не рекомендуют заниматься рискованными финансовыми операциями. Возможны ошибки и сбои при проведении банковских платежей по безналичным расчетам. В случае ошибки в цифрах, денежный перевод может быть отправлен не по назначению. Воздержитесь от инвестиций в оптовую закупку товара с целью спекулятивной перепродажи - есть риск закупить партию неликвидного товара.

Рак

Сегодня Ракам будет нелегко находить взаимопонимание со своим основным деловым партнером. Это тем более вероятно, если у вас общий бюджет, и вы совместно пользуетесь арендуемой площадью. Возможны споры по поводу того, как и куда этот бюджет расходуется. Звезды не советуют вам заниматься оформлением арендных договоров и вступать в обсуждение острых вопросов с арендодателем.

Лев

Сегодня Львам, чья работа связана с частыми поездками и контактами, возможно, придется столкнуться с множеством мелких препятствий и неувязок. Могут сложиться напряженные отношения с коллегами по трудовому коллективу. Особенно трудно будет тем, кто вынужден будет заниматься оформлением документов в официальных инстанциях. Возможно, вам придется столкнуться с бюрократическими проволочками.

Дева

Сегодня Дев может потянуть на финансовые авантюры. Звезды категорически не советуют вам вкладывать деньги в сомнительные проекты. Наиболее важной задачей дня является проблема того, как сохранить и не потерять те деньги, которыми вы располагаете. Рекомендуется более сдержанный и консервативный подход к делам. Вопрос о приумножении денег путем рискованных финансовых операций может привести к убыткам.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют придерживать собственную инициативу. Дело в том, что в своих решениях вы рискуете не учесть интересы других людей и это может привести к напряженности. В результате, вместо продуктивной работы вам придется расходовать ресурсы на никому не нужные конфликты. Также наблюдается напряжение в тех делах, которые, так или иначе, относятся к недвижимой собственности.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов может быть затруднена работа с информацией и при контактах. Звезды советуют осмотрительнее вести себя в отношениях с другими людьми и не полагаться на достоверность поступающей информации. При установлении деловых связей держитесь подальше от тех, кто что-то скрывает о себе. Иначе вы можете стать жертвой обмана. Никому ничего не обещайте и не верьте чужим обещаниям.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов возрастает вероятность финансовых потерь в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Возможно внезапное отключение электричества, поломка офисной техники, сбои в работе Интернета, задержка банковских платежей по непонятным причинам. Любые виды групповой деятельности могут приводить к материальным потерям. Не рекомендуется делать инвестиции в рискованные проекты.

Козерог

Сегодня Козерогам, возможно, захочется проявить инициативу и в принятии решений опираться исключительно на свои личные представления. Однако вы можете действовать излишне прямолинейно и не склонны считаться с мнением других людей. Ваше начальство может посчитать, что вы стремитесь к излишней независимости и проявляете самоуправство. Поэтому звезды не советуют вам заниматься карьерой.

Водолей

Сегодня у Водолеев многие важные дела будут происходить неявно, в закулисной деятельности. В течение дня у вас может возникнуть ощущение, что вашу активность кто-то пытается затормозить или ограничить. Также не исключено общее ухудшение самочувствия, что может привести к снижению уровня работоспособности. В любом случае не следует на этот день ставить себе напряженные задачи.

Рыбы

Сегодня Рыбам не рекомендуется принимать участие в коллективной деятельности: обсуждать с единомышленниками планы дальнейшей совместной работы, проводить собрания, планерки. Рекомендуется приостановить все проектно-конструкторские разработки и составление бизнес-планов ввиду большой вероятности ошибок. Чаще, чем обычно, может ломаться техническое оборудование, станки, компьютеры.
Рамблер: последние новостиНумерология брака: как дата свадьбы влияет на союзЛюбовный гороскоп на 9 сентября 2025 года для каждого знакаФинансовый гороскоп на 9 сентября 2025 года
Гороскопы
Гороскоп на 9 сентября: удача придет, если не сбиваться с плана
Гороскоп на 9 сентября: удача придет, если не сбиваться с плана
Гороскопы
Активничаем весь день — гороскоп на 9 сентября
Активничаем весь день — гороскоп на 9 сентября
Политика конфиденциальностиУсловия использования