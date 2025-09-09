Ситуации будут неоднозначные — гороскоп на 10 сентября

9 сентября 2025 Гороскопы Марианна Басс

18-19 лунные сутки. Сегодня импульсивная Луна в Овне может мешать выбору взвешенной тактики в противоречивых неоднозначных ситуациях.

Гороскоп на сегодня говорит, что не всегда будут идти гладко сотрудничество и обмен. Противоречия и проявления соперничества могут быть как частью игры и стимулом для развития отношений, так и поводом для ссор (особенно, если задет вопрос авторитета, семейных ценностей и традиций). Поддерживать гармонию и баланс поможет взаимная лояльность, любовь или симпатия, сходство вкусов или чувство юмора. Добавить проблем может склонность к нечестной игре, хитроумным провокационным маневрам и перекладыванию ответственности. Овен Сегодня Овнам стоит учитывать риск ссор, недоразумений и противостояний, возникающих с их личной подачи (например, из-за их двойственного поведения, вспыльчивости, склонности перекладывать на других свои функции или несерьезного отношения к делу). Такие разногласия могут оставаться игрой, но в определенных условиях способны перейти в активную конкуренцию, нечестную игру или острый конфликт. Телец Сегодня Тельцам звезды советуют быть осмотрительнее, взаимодействуя с другими людьми. Партнерство, обмен услугами и активное участие в чужих делах, а также любовные манеры и романтические интриги могут показаться весьма увлекательными занятиями, но содержать в себе долю скрытого коварства. Легко оказаться в неоднозначной ситуации, которая покажется забавной сейчас, но доставит неудобства позже. Близнецы Сегодня Близнецы могут позволить себе небольшое приключение, легкий эксперимент и долю спонтанности, участие в игре или в хитроумной комбинации. В маневрах этого дня у них есть запас везения. Они смогут получить от них удовольствие и даже в критический момент сумеют удержаться на краю пропасти. Их может позабавить двойственность в любовных отношениях или привлечь неоднозначная деловая акция. Рак Сегодня Ракам звезды напоминают, что сохраняется риск двойственных моментов, которые не всегда являются для них безобидной игрой и требуют от них повышенного внимания. Есть вероятность оказаться не только в забавной парадоксальной ситуации, расширяющей деловой или житейский кругозор, но и в неоднозначной роли, потенциально вредной для будущей карьеры, личного авторитета или партнерского статуса. Лев Сегодня Львы проведут день на позитивной волне. В своих текущих делах они могут надеяться на определенный выбор, на умеренную свободу маневра и подспорье в виде взаимовыгодного партнерства. У них будет шанс примирить противоречия или использовать неоднозначное стечение обстоятельств. Это подходящий момент для поддержки параллельных отношений или проектов, в том числе, в качестве заделов на будущее. Дева Сегодня Девам звезды намекают, что в делах дня уместны оперативность и чувство юмора. Также в них не повредит доля осмотрительности. Обстановка этих суток может склонить к авантюризму, импульсивности, неоднозначным комбинациям и рискованным маневрам. По возможности, стоит выбирать подвижный образ жизни. Нежелательны долгие переговоры и углубленные умственные занятия, требующие усидчивости. Весы Сегодня у Весов есть возможность развивать интересующие их союзы в формате партнерского сотрудничества или азартного соперничества. В любви и браке многие Весы предпочтут (и будут сами поддерживать) динамическое равновесие. Несмотря на взаимную выгоду или симпатию, позволяющие удерживать баланс, иногда их могут подстерегать конфликтные ситуации на почве вопросов власти, авторитета или убеждений. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды напоминают, что в сложившихся условиях они рискуют стать заложниками неопределенных обстоятельств или двойственной ситуации (особенно, если работают в чужих краях или с иностранцами). Стоит быть внимательнее, включаясь в дела и проекты, подменяя кого-то или прося о других поддержке: есть риск стать жертвой недоработанного договора, путаницы, нечестности или невольного обмана. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды дают время разобраться в своей личной жизни, увлечениях, планах на отдых или творческих проектах. Одна из приятных особенностей этого дня — возможность играть и комбинировать, включать хитроумные партнерские стратегии и выполнять нестандартные маневры. Самые трудные моменты этих суток могут возникать по причине авантюризма, излишней увлеченности и отсутствия чувства меры. Козерог Сегодня Козерогам звезды напоминают о необходимости избегать конфликтов и минимизировать почву для них. Пренебрегая этим правилом, они рискуют создать очаг проблем в своем доме, партнерском бизнесе или близких отношениях. Стоит остерегаться не только прямого явного столкновения интересов, но и двойственных моментов, неловких ситуаций, которые могут стать поводом для претензий или нечестной игры. Водолей Сегодня Водолеи могут использовать в своих целях противоречивые ситуации и неоднозначные обстоятельства. У многих Водолеев в делах этого дня будет выбор, возможность сравнения или совмещения вариантов. Также они могут рассчитывать на определенную лояльность со стороны нужных им людей. Это подходящий момент для поддержки разных отношений и проектов, для различных замен и маневров между ними. Рыбы Сегодня Рыбам стоит избегать крупных сделок и системных долгосрочных начинаний — особенно, если предполагается включение в партнерскую деятельность или активный обмен услугами. Этот день может не оставить возможности обдумать критичные детали, подтолкнуть к импульсивному решению и чрезмерному расходу ресурсов, сделать сотрудничество или задуманное мероприятие невыгодным или чересчур затратным.