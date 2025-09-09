ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьиИмена
Жертвуем на благотворительность — финансовый гороскоп на 10 сентября

9 сентября 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит быть добрее и мудрее.

Фото: freepik

Наш гороскоп подскажет, какие возможности стоит использовать, а от каких решений лучше воздержаться.

Овен

Сегодня у Овнов прекрасный день для продвижения по карьерной лестнице. Ваша способность с блеском решать любые текущие практические вопросы может быть оценена по достоинству вышестоящим руководством. Возможно, вам поручат более ответственный участок работы и выдадут денежную премию. Старайтесь строго контролировать рабочее время и не допускать отставания от графика работы.

Телец

Сегодня для Тельцов, которые профессионально занимаются продвижением и раскруткой бизнеса, удачный день. Прежде всего, это относится к работникам дизайнерских студий по изготовлению рекламной продукции, сайтов, Интернет-технологий. Вместе с тем, те из вас, чья деятельность связана с заграницей, могут столкнуться с осложнениями в делах. Прежде всего, это касается импортно-экспортных операций.

Близнецы

Сегодня у Близнецов день может сложиться весьма неоднозначно с точки зрения финансовой деятельности. С одной стороны, звезды советуют делать серьезные капиталовложения в недвижимость. Если для этого потребуется взять ипотеку в банке, то можно это делать без особых опасений. У вас сейчас удачное время для получения доходов от использования недвижимой собственности: от аренды магазинов, складов, офисов.

Рак

Сегодня Раки, занимающиеся торгово-закупочной деятельностью, могут добиться успеха в делах. Особенно благоприятное время для тех, чья работа связана с транспортом и общением с большим количеством людей: секретари, таксисты, консультанты, продавцы. Прекрасное время для подписания договоров о деловом партнерстве. Может вырасти приток заказов при работе в сфере услуг.

Лев

Сегодня Львы могут быть настроены на практические результаты в работе, и им многое удастся добиться. Возможно, вам придется полагаться только на свои способности и таланты — сейчас это ключ к успеху всего дня. Если раньше у вас не было выгодной работы, то теперь она может появиться в достаточном количестве. Старайтесь сконцентрироваться на выполнении текущих дел и не позволяйте никому отвлекать вас.

Дева

Сегодня у Дев может сложиться благоприятный день для проявления инициативы. Любые ваши личные начинания могут быть поддержаны окружающими и всей сопутствующей обстановкой. Если вы имеете свой бизнес, то рекомендуется заниматься его раскруткой. Люди творческих профессий также почувствуют эмоциональный подъем и усиление работоспособности.

Весы

Сегодня у Весов может сложиться весьма своеобразный день. Звезды советуют вам умерить свои личные амбиции и уйти в тень. Многое будет зависеть от помощи некоего покровителя из числа ваших родственников. В любом случае старайтесь не афишировать свои планы и намерения

Скорпион

Сегодня у Скорпионов может сложиться удачный момент для налаживания деловых связей. Ваша инициатива может быть направлена на соединение людских и финансовых ресурсов под некий единый проект. Ваша оптимальная роль в этом процессе консолидации — работа по координации всех направлений. Хорошее время для планирования и отладки инфраструктуры для того, чтобы связать всё воедино.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов, занимающих руководящие должности, может сложиться прекрасный день для повышения уровня доходов. Чем выше ваша должность, тем больше денег вы в состоянии сегодня заработать. Хорошее время для регистрации фирмы. Рядовые сотрудники могут получить выгодные заказы. Вместе с тем звезды не советуют вам принимать активное участие в составлении и осуждении бизнес-плана.

Козерог

Сегодня Козероги могут почувствовать в себе прилив энергии и огромное желание действовать по собственной инициативе. Однако не всякая ваша инициатива может оказаться успешной. Удачнее всего пойдут дела у тех, чья работа имеет отношение к менеджменту, юриспруденции, высшему образованию, рекламе и связям с заграницей. Многие важные вопросы удастся решить благодаря дальней поездке.

Водолей

Сегодня для Водолеев, занимающихся криминальным сыском, или исследующих сложные и запутанные вопросы, может сложиться отличное время. Удачный складываются дела для работников ночных заведений (ресторанов, баров), баз отдыха, санаториев. Бизнесменам рекомендуется делать материальные пожертвования на благотворительные нужды - это положительно отразится на вашей репутации.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды советуют больше полагаться на своих деловых партнеров в бизнесе. Они могут оказаться более инициативными и удачливыми. Деловые партнерские отношения лучше всего обсуждать в неформальной обстановке — так они скорее перейдут в формат доверительно-дружеских. Увеличивается количество заказчиков и клиентов в сфере услуг. Вместе с тем, воздержитесь от рискованных финансовых операций.
