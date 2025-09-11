Чувства и творчество возьмут верх — гороскоп на 12 сентября

Гороскоп на сегодня говорит, что возможен интерес к подаркам, кулинарному креативу, красивой одежде и ярким украшениям, к музыке, живописи, миру искусства или изделиям, имеющим художественную ценность. Обсуждать конкретные детали, совершать важные платежи и делать целевые покупки, а также проявлять щедрость и получать дополнительные приятные эмоции от чего бы то ни было лучше в первой половине дня. Вечер может снизить финансовые возможности или сделать скромнее запросы.
Овен
Сегодня у Овнов в поле зрения останутся финансовые и материальные темы. Внимания могут требовать партнерские взаиморасчеты, заработки, хозяйственные расходы, те или иные приобретения в дом. При выборе списка покупок важны мотивы практической пользы, но не помешает внести в него также что-то приятное, например, лакомства. Целевой шопинг и критичные платежи не стоит откладывать на вечер.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют не сбрасывать со счетов свое текущее настроение, чаще прислушиваться к своей интуиции и не отказывать себе в отдельных капризах. Не стоит и игнорировать приходящие на ум идеи, так как это день продуктивного мышления. Хорошо пойдет целевое общение (включая семейное), умственная деятельность, личная переписка и литературное творчество, особенно в первой половине дня.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что у них возможен кризис оригинальных идей, не исключены моменты интеллектуального ступора или общего снижения активности, энергии, изобретательности. Возможно, внимания будут требовать житейские дела, не позволяющие отдаться потоку интеллектуального вдохновения. Лучше отложить на завтра новый старт, экспериментальную акцию, неформальную встречу с друзьями.
Рак
Сегодня Ракам день обеспечивает некоторые дополнительные возможности. Он может подарить им лишний источник полезной информации или приятных эмоций, интересного собеседника или слушателя, шанс что-то купить или удовлетворить свои гастрономические запросы. Попутно, многие Раки смогут укрепить свой авторитет, продемонстрировать широту своей души или свои таланты (особенно кулинарные и художественные).
Лев
Сегодня Львам звезды рекомендуют не медлить с целевыми переговорами, совещаниями и информационными поисками (особенно, если дело касается материальных вопросов, вещей и ценностей, вердикта «за» или «против» какой-то желанной покупки). Чем раньше будет начат этот процесс, тем больше окажется шансов получить полезную подсказку или помощь, изучить все детали и принять правильное разумное решение.
Дева
Сегодня Девы могут рассчитывать на полезную информацию, практичные идеи, интересные встречи и добрые вести издалека. Многие Девы будут успешными в ситуациях общения и в интеллектуальной работе, смогут применить или расширить свои познания в нужной сфере. Наиболее продуктивной обещает стать первая половина дня, именно в это время звезды советуют поддерживать целевые контакты и отправляться в путь.
Весы
Сегодня для Весов сохраняют повышенное значение финансовые детали — особенно, если они касаются не только текущего момента и влияют на будущее. В этот день легко допустить мелкий промах, который позже обернется неприятностями (например, увеличением долга). Не все может быть гладко в эти сутки с обещанием дружеской материальной поддержки, с получаемыми подарками, бонусами и знаками внимания.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют вести важные переговоры в первой половине дня, а во второй лишь закреплять полученные результаты и утверждать заключенные сделки. Учитывая вероятность несовпадения вкусов, симпатий или финансовых условий, стоит сделать хотя бы одну попытку найти компромисс: вполне возможно, что он найдется благодаря сходству взглядов или скрупулезному обсуждению всех деталей.
Стрелец
Сегодня Стрельцам лучше отложить планы, связанные со свободным предпринимательством, продвиженгием неформальных идей и расширением интеллектуального кругозора. Вплоть до вечера внимание может удерживаться на рутинных повседневных делах и их практических деталях. Возможно, придется поддерживать служебное или родственное общение, заниматься нюансами здоровья, питанием или финансовыми вопросами.
Козерог
Сегодня Козерогам день обещает помощь и поддержку, если они умеют ладить с нужными им людьми и обзавелись полезными выгодными связями. Их возможности возрастут, если они в хороших отношениях со своим окружением, попутчиками, клиентами, партнерами, близкой и дальней родней, зарубежными знакомыми. Козерогам-одиночкам придется рассчитывать на собственные силы, знания и таланты, а также на долю удачи.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что это не самый удачный день для поддержки нужных им отношений и продвижения их проектов. Что-то будет мешать полной гармонии в доме, любви и браке, препятствовать правильному балансу финансовых интересов в деловом партнерстве. Лучше воздержаться от заключения договора, от покупки. Мелкие недоразумения в быту не станут критичными, если вовремя обсуждать детали.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут рассчитывать на обратную связь и на долю удачи. У них есть надежда на успешное завершение переговоров и информационных поисков, на получение помощи от других людей или на полезный результат от собственных усилий. Однако полной гармонии и исполнения всех желаний в полном объеме ждать не стоит. Итоговая оценка этого дня во многом будет зависеть от умения довольствоваться малым.