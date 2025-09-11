Чувства и творчество возьмут верх — гороскоп на 12 сентября

11 сентября 2025 Гороскопы Марианна Басс

20-21 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Тельца удерживает фокус внимания на материальных делах, но может подпитывать и другие потребности, например, чувственные или творческие.

