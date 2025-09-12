ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
Забываем на время об острых вопросах — финансовый гороскоп на 13 сентября

12 сентября 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня на работе и в бизнесе стоит быть аккуратнее.

Фото: freepik

Наш гороскоп поможет настроиться на события, обратить внимание на важные детали и спокойно спланировать своё время.

Овен

Сегодня Овнам, возможно, предстоит пережить непростой день. Главная проблема может быть связана с отношениями с коллегами по трудовому коллективу. Звезды советуют вам соблюдать сложившиеся в коллективе традиции и воздерживаться от импульсивных поступков. Не следует делать критических замечаний коллегам — так вы рискуете поднять волну ответной критики. Старайтесь не пренебрегать мнением окружающих.

Телец

Сегодня Тельцы могут почувствовать в себе усиление авантюристического желания участвовать в рискованных финансовых операциях. Однако для вас сегодня велика вероятность финансового ущерба. Звезды советуют вам не торопиться с принятием решений и сдерживать свои эмоциональные реакции. Расчет на собственные усилия в работе и отказ от попытки заработать «легкие деньги» — залог успеха этого дня.

Близнецы

Сегодня Близнецы, занятые в строительстве и сельском хозяйстве, могут столкнуться с серьезными трудностями. Если вам предстоит заниматься согласованием документов на строительство с представителями официальной власти, то звезды советуют отложить это на другой день. Также это неблагоприятный день для семейного и гостиничного бизнеса, сделок с недвижимостью.

Рак

Сегодня Раки могут почувствовать трудности при взаимодействии в бизнесе, а также в сфере информационного обмена и транспорта. Звезды не советуют совершать деловые поездки, особенно если это связано с поиском новых, более выгодных, логистических маршрутов. С отправкой грузов товаров по импорту или экспорту лучше повременить. Запланированные встречи могут срываться из-за несогласованности в планах.

Лев

Сегодня у Львов самая напряженная тема дня может быть связана с деньгами. Может нарушиться баланс между расходами и доходами. С одной стороны, вы можете получить большой доход от финансовой деятельности. С другой стороны, риск потерять деньги тоже очень велик. Звезды предостерегают финансистов, которые не чувствуют себя опытными профессионалами, не ввязываться в авантюры.

Дева

Сегодня у Дев основой проблемой могут стать разногласия с деловым партнером. Вы сегодня можете быть склонны к импульсивному поведению. Звезды советуют вам контролировать свои намерения и не игнорировать мнение партнера, даже если вы не согласны с ним. В противном случае дело может дойти до серьезного конфликта. Рекомендуется сохранять спокойствие и сосредоточиться на практических вопросах.

Весы

Сегодня Весы могут почувствовать, что внешние обстоятельства или коллеги по трудовому коллективу могут ограничивать их поведение. Вы можете оказаться в своем трудовом коллективе в состоянии изоляции либо самоизоляции. Кроме того, вам будет сложно сконцентрироваться на текущих делах, поскольку постоянно кто-то или что-то может вас отвлекать от работы. Воздержитесь от тайной деятельности.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов, работающих в сфере акционирования и высоких технологий, может сложиться неблагоприятное время. Вам может быть сложно находить взаимопонимание с единомышленниками при работе в группе. Не рекомендуется проводить испытания новейшей техники ввиду высокой вероятности поломок. То же самое относится к работе в научно исследовательском институте.

Стрелец

Сегодня Стрельцы, заинтересованные в карьере, могут столкнуться с непредвиденными осложнениями. Ваши карьерные планы могут не найти поддержки в семье. Обстоятельства бизнеса в течение дня будут претерпевать частые перемены. Особенно это относится к руководящим работникам и учредителям фирм. Строго следите за тем, чтобы не допускать отставания от графика работ.

Козерог

Сегодня у Козерогов наиболее серьезной проблемой могут стать отношения с иностранными партнерами, а также с партнерами из других регионов. День неблагоприятен для работников туристического и издательского бизнеса, а также внешнеторговой деятельности и поездок. Не исключено, что при оформлении груза товара, предназначенного для дальней перевозки, будет допущена ошибка.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют воздерживаться от инвестиций в бизнес ввиду того, что их эффективность сейчас весьма сомнительна. Не рекомендуется переводить денежные средства в зарубежные банки, равно как и открывать счета в этих банках. Особенно неблагоприятно это время для работников туристических агентств и тех, кто работает в электроэнергетике и горнодобывающей промышленности.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды советуют при общении с деловым партнером не поднимать острых и принципиальных вопросов. Дело в том, что в это время повышается вероятность партнерских разногласий, что может привести к потере рабочего времени на нерациональное выяснение отношений. Усиливается конкурентная борьба на рынке услуг. С некоторыми заказчиками вероятны конфликты.
