Будет тянуть к родным местам — гороскоп на 16 сентября

Гороскоп на сегодня говорит, что день способен подтолкнуть к жестам щедрости и гостеприимства, повысить интерес к благотворительности. Также он может усилить хозяйственность, создать условия для домашних совещаний или приватных бесед. Но стоит помнить, что в эти сутки возможны и другие тенденции. Могут иметь место противоречивые конфликтные моменты, провокационные маневры с целью задеть чужие чувства, проявления неуживчивости и нетерпимости.
Овен
Сегодня Овнам трудно игнорировать события в своем доме и других частных владениях, а также в семье, брачном союзе, соседских и партнерских отношениях. Даже позитивные события в этой сфере могут быть связаны с техническими и психологическими трудностями, конфликтными и неоднозначными ситуациями. Возможно столкновение интересов на почве семейных чувств, бытовых привычек, традиций или убеждений.
Телец
Сегодня Тельцам стоит учитывать, что вокруг них возрастает вероятность противоречивых, забавных или напряженных ситуаций, окрашенных вспышками бурных эмоций. Возможны приключения в пути, конфликтные моменты в деловой сфере, разногласия в семейном или соседском кругу. К счастью, день также дает шанс договориться или дарит источник подсказок, благодаря которому можно сориентироваться в обстановке.
Близнецы
Сегодня для Близнецов возрастает вероятность прибыли или другого варианта пополнения бюджета, а также удачных солидных приобретений. Не исключено, что ценой успеха будут приключения и волнения (например, придется совершать хитроумные маневры или заключать рискованные сделки). Близнецам, совершающим покупки для дома и хозяйственных нужд, звезды советуют оставаться на связи со своими домочадцами.
Рак
Сегодня у Раков день усилит природную эмоциональность и их тягу к высшим ценностям, но одновременно наградит повышенными запросами и долей авантюризма, подтолкнуть к экзальтированным опрометчивым шагам. Поддаваясь благородным порывам, они могут создать почву для конфликта или поставить себя в двусмысленное положение. Для сброса напряжения им важно иметь собеседника и возможность выговориться.
Лев
Сегодня у Львов обстоятельства могут удерживать внимание на домашних и семейных делах, заставлять их считаться с наследием прошлого или традициями. Возможно, ради семьи или налаживания быта придется пожертвовать своими вкусами. Частью сегодняшней программы могут стать хозяйственные покупки. В течение дня возможны противоречивые конфликтные ситуации, имеющие духовную или житейскую подоплеку.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют не отказываться от возможности побыть в семейном кругу, среди своих старых друзей или соотечественников. День дает шанс о чем-то поговорить, узнать важные для себя детали или обратиться к близким с личной просьбой. В отличие от доверительных разговоров, любые акивные действия в этот день сопряжены с долей риска, легко становятся авантюрой и могут навредить будущему.
Весы
Сегодня Весам звезды напоминают, что они остаются в зоне потенциального риска и могут усложнить себе задачу собственными противоречивыми действиями. Велика вероятность поддаться эмоциям, ненароком задеть чужие чувства или ценности. Стоит аккуратнее выбирать линию поведения, преследуя большие цели и имея дело с влиятельными людьми. Не повредит тайный советчик или скрытый источник информации.
Скорпион
Сегодня Скорпионы вправе рассчитывать на долю удачи. Она может сопровождать их дома или отыскать в чужих краях. Однако им не стоит забывать о принципе «на удачу надейся, но и сам не оплошай». Ситуации этого дня способны подтолкнуть к сомнительным или рискованным маневрам, поставить в двойственное противоречивое положение, побудить к нарушению каких-то правил, договоренностей, законов или устоев.
Стрелец
Сегодня Стрельцов звезды предупреждают, что удача для них возможна, но может достаться дорого. Не исключено, что им придется заплатить довольно высокую цену за выигрыш, дружескую помощь или будущий шанс. Начинания этого дня имеют привкус небезопасной авантюры и прибегать к ней стоит лишь в критическом случае. Не помешает поддерживать в качестве подстраховки контакт с влиятельным верным человеком.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды рекомендуют удвоить осмотрительность, чтобы не рассердить значимых для себя людей или не обмануть их доверие. В целях подстраховки можно поддерживать с ними связь через третье лицо или подготовить объяснение своих действий. В некоторых ситуациях не будет лишней консультация юриста. Важно избегать двойственных противозаконных маневров, не задевать чужие чувства и ценности.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что есть риск размолвок на идейной или иной почве с представителями сервисов, близкими людьми или повседневным окружением. Возможны напряженные моменты в работе с иностранцами и в общении с гостями. Наиболее полезной стороной этого дня могут стать служебные и домашние совещания с подробным обсуждением хозяйственных, медицинских или других критичных деталей.
Рыбы
Сегодня Рыбам стоит помнить, что их могут в любом деле поджидать роковые случайности и коварные двойственные ситуации. Не станут исключением даже любимые и хорошо знакомые занятия. Лучше воздерживаться в эти сутки от делового начинания, любовной инициативы, творческой авантюры, излишне рискованного маневра. Если все же пришлось поддаться порыву, желательно иметь советчика и держать с ним связь.