Будет тянуть к родным местам — гороскоп на 16 сентября

15 сентября 2025 Гороскопы Марианна Басс

24-25 лунные сутки. Сегодня встреча Луны и Юпитера порождает волны эмоций, усиливает привязанность к дому, семье и традициям, может пробудить гордость за свое прошлое или подчеркнуть тягу к родным местам.

Фото: rambler