Реагируем на желания партнера правильно — любовный гороскоп на 17 сентября

В нашем гороскопе отражены основные советы и предостережения, которые помогут лучше понять настроение дня, правильно расставить приоритеты и использовать возможности, открывающиеся перед каждым знаком.
Овен
Сегодня Овнам день добавит уверенности, позволит им вести себя в присутствии любимого человека более естественно и настроит их на продолжение общения. Но его мысли могут оказаться загадкой. Не исключено, что он будет медлить с ответом, дуться после ссоры и даже на время решит «пропасть с радаров».
Телец
Сегодня Тельцы посмотрят на свою любовную историю с немного иных позиций, но эта смена ракурса не обязательно добавит им вдохновения. Вместо желаемой порции позитива и надежд они рискуют снова вспомнить про какие-то сложности отношений. Звезды намекают, что через несколько дней ситуация изменится.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют поддерживать в общении с любимым человеком уже начатые темы, воздерживаясь от поворота к новым планам. В эти сутки велика вероятность недопонимания, не до конца оформленных мыслей и неподходящих обстоятельств, которые не позволят взять в разговоре нужный тон.
Рак
Сегодня от Раков исполнение любовных желаний может требовать какой-то жертвы или быть связано для них с психологическим дискомфортом. При этом нет гарантии, что все их надежды исполнятся, а если исполнятся, результат может их не устроить. Возможно, в этот день им выгоднее не выиграть, а проиграть.
Лев
Сегодня Львов события дня заставят сильнее чувствовать собственные эмоции и реагировать на эмоции партнера. Также этот день покажет им, что определенный период в их романе закончен или в чем-то они опоздали. Если злой рок упорно мешает их любви, многие Львы согласятся (пока) на дружбу.
Дева
Сегодня Девы рискуют опоздать с задуманным заявлением, неверно выбрать свой имидж или совершить другой промах, который отдалит их от любовной цели. Чувства и симпатии многих Дев в данные сутки еще не вполне оформлены, из-за чего им может не хватать шарма, слов или уверенности в себе.
Весы
Сегодня у Весов есть возможность сменить обстановку и тем самым разрядить атмосферу в любовных отношениях. Если накануне влюбленным удалось благополучно избежать ссор и недоразумений, в этот день можно дать роману дальнейший ход, но чрезмерно форсировать события звезды в данный момент не советуют.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что любой поворот их романтической истории чреват какими-то ловушками, и они не обязательно дадут знать о себе сразу. Не исключено, что события этого дня откликнутся в отдаленном будущем, когда будут забыты прямые поводы и изначальные причины происходящего.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов над бурными драматичными переживаниями берет верх их «огненная» натура, склоняющая к позитивному взгляду на мир вообще и на дела сердечные в частности. Как бы ни повернулись события в их романе, многие представители знака найдут в них для себя нечто положительное.
Козерог
Сегодня Козерогам сложно управлять своими чувствами и в точности предвидеть повороты своей любовной истории. Многое зависит от обстановки, настроения партнера, предыстории отношений и воли случая. Если удачный момент для того или иного шага очевидно упущен, звезды советуют пока с этим смириться.
Водолей
Сегодня Водолеям важно не только чувствовать настроения и желания своего партнера, но и правильно реагировать на них. Если с первой задачей все Водолеи справятся идеально (и даже иногда будут чересчур проницательными), то вторая может даваться им с трудом. Им не помешает быть чуть деликатнее.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что в данный момент их общение с партнером исчерпано или некая тема в разговоре закрыта. Если остались вопросы, не стоит осаждать ими любимого человека: ведь он уверен, что высказался ясно. Недостающие детали, о которых он не счел важным упомянуть, подскажет обстановка.