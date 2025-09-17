Важны смелые инициативы — финансовый гороскоп на 18 сентября

Гороскоп на сегодня говорит, что стоит быть активнее и инициативнее.
Овен
Сегодня для Овнов, которые ориентированы на развитие партнерского сотрудничества в бизнесе, день может сложиться благоприятно. Особенно благоприятные сдвиги у вас возможны в первой половине дня. Однако в середине дня будьте осмотрительнее. Со стороны представителей фискальных служб могут проводиться внезапные проверки, контрольные закупки и ревизии.
Телец
Сегодня для Тельцов, ориентированных на добросовестное выполнение текущей работы, может сложиться хороший день. У вас могут установиться конструктивные отношения с коллегами по работе и с непосредственным начальством. Особенно преуспеют те, кто любят свою работу. Однако в середине дня звезды не советуют вам работать в составе группы единомышленников над творческими проектами.
Близнецы
Сегодня для Близнецов, профессионально занимающихся раскруткой бизнеса, благоприятствует первая половина дня. Это, прежде всего, рекламные агентства и дизайнерские веб-студии по созданию сайтов под заказ. Также удачно идут дела у тех, кто в своей деятельности связан с заграницей: туристические агентства, транспортные предприятия, внешняя торговля и совместные предприятия. Хорошо пойдет учеба.
Рак
Сегодня у Раков наиболее перспективное направление деятельности — укрепление безопасности своего бизнеса. Установка охраной сигнализации, средств видеонаблюдения, а также договор страхования имущества - все эти меры значительно укрепят ваши позиции. В середине дня могут возникнуть осложнения у тех, кто работает на вахте. Старайтесь не допускать нарушений дисциплины труда.
Лев
Сегодня у Львов, чья работа связана с согласованиями и оформлением документов, а также с частыми поездками, первая половина дня может пройти вполне благополучно. Могут появиться новые полезные знакомства, которые могут перерасти в перспективе в деловое партнерство. Если у вас имеются крупные непогашенные задолженности, то поторопитесь решить вопрос, поскольку кредиторы могут усилить давление.
Дева
Сегодня для Дев первая половина дня может сложиться вполне успешно. Хорошо заниматься оптовыми закупками товара для его последующей реализации в розничной торговой сети. Особенно это справедливо для тех, кто специализируется на бизнесе, связанном с косметикой, парфюмерией, фармацевтикой и продукцией химической промышленности. В середине дня воздержитесь от переговоров.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют активнее вести себя в бизнесе и руководствоваться в принятии решений исключительно собственным мнением. Ваши инициативы и начинания, могут быть поддержаны и получат успешное развитие в дальнейшем. Вместе с тем, в середине дня воздержитесь от подготовки финансовых отчетов. Вы можете быть склонны допустить ошибку, которую будет нелегко выявить и исправить.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов день может сложиться благоприятно для любой работы, требующей глубокого исследования. Это могут быть научные исследования, детективные расследования, программирование и написание авторских текстов на фрилансе. Работники гостиниц, ресторанов, санаторно-курортных комплексов смогут получить дополнительные доходы помимо основной работы. Вырастут доходы от выполнения частых заказов.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов день может сложиться весьма благоприятно с точки зрения информационного обмена. Особенно полезно будет обсудить дальнейшие планы в бизнесе с единомышленниками и друзьями. Вы сможете найти оптимальное решение в самых сложных и запутанных ситуациях. Хорошо идет учеба, повышение профессионального уровня. Старайтесь не допускать просрочки платежей по кредитам и за услуги ЖКХ.
Козерог
Сегодня у Козерогов, заинтересованных в карьерном росте, первая половина дня может сложиться весьма удачно. Вас могут повысить в должности или выплатить премию. Безработные смогут найти хорошую работу. Вместе с тем, в середине дня звезды советуют отложить запланированные деловые поездки и встречи. Новые деловые связи, установленные в это время, могут оказаться несерьезными.
Водолей
Сегодня от Водолеев звезды ждут смелых инициатив по расширению своего бизнеса. Удачно могут проходить контакты с иностранными партнерами, внешнеторговая деятельность. Можно расширять географию бизнеса, выходить на новые рынки. Вы сможете найти более выгодные и короткие логистические маршруты для доставки товара. Вместе с тем, в середине дня рекомендуется воздержаться от крупных покупок.
Рыбы
Сегодня у Рыб финансовое благополучие может складываться во многом благодаря успехам их деловых партнеров. Если вы поддерживаете партнерские программы в бизнесе, то в течение дня на ваш счет может поступить определенная сумма от партнерских перечислений. Ваши доходы могут ощутимо вырасти и благодаря выполнению частных заказов. Можете рассчитывать на послабление налогового бремени.