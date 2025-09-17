Подходим ко всему с долей юмора — гороскоп на 18 сентября

17 сентября 2025 Гороскопы Марианна Басс

25-26 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Льва поддерживает идеи игры, праздника, развлечений и творческого сотрудничества.

Гороскоп на сегодня говорит, что игривый и чуть легкомысленный настрой поможет с юмором воспринимать недоразумения, которые в этот день чаще возникают в сфере коммуникаций и связанного с ними программного обеспечения. Именно в ней возрастает риск той или иной путаницы: ошибочных странных посланий, недопонимания, утечки данных, искажения смыслов, а иногда и явного обмана. Стоит быть внимательнее, совершая платежи, вступая в переговоры, отправляя важные сообщения, пользуясь новой формой общения и информационного обмена. Овен Сегодня Овнам звезды советуют вести свободный образ жизни, но следить за новостями, заглядывать в почту и не позволять себе расслабляться полностью. В любой момент может прийти актуальное известие, связанное со служебным, домашним, медицинским или иным насущным вопросом, напомнить о себе деловой партнер или любимый человек. Стоит готовиться к возможным неясностям, обману, сомнениям или загадкам. Телец Сегодня Тельцам звезды советуют выдержать паузу в своих текущих делах и не удивляться, если внешний ход событий в нужных им направлениях тоже отчасти замедлится. Недолгая заминка окажется для многих Тельцов кстати, поскольку удачно совпадет с их внутренней потребностью отдохнуть, преодолеть колебания, принять какое-то назревшее мелкое решение, заново навести порядок в своих мыслях или чувствах. Близнецы Сегодня Близнецы могут надеяться на определенные подвижки в своих текущих делах, особенно ближе к вечеру. Многие Близнецы ощутят приток свежих идей, станут общительнее или предприимчивее, смогут восстановить нужные им контакты и возобновить прерванные работы. Им важно помнить, что ситуация полна сюрпризов. Новые мысли и планы еще будут нуждаться в уточнении, а интересные сведения в проверке. Рак Сегодня Ракам звезды советуют сохранять долю осторожности во всех своих текущих делах, включая финансовые. Не стоит форсировать переговоры, без необходимости отправляться в целевые поездки, совершать необязательные покупки и заключать сделки, которые могут подождать. Если появилась интригующая информация или заманчивая тема для разговора, не будет лишним вначале уточнить ее истинную причину. Лев Сегодня у Львов день может оживить информационный фон вокруг, активизировать их дружеские и деловые контакты, но не дать им ясности. Велика вероятность загадочных или ошибочных сообщений, требующих проверки, а также интересных, но преждевременных предложений. В уточнении и подтверждении может нуждаться маршрут, денежный перевод, выбор покупки. Возможно, предстоит опробовать необычный формат связи. Дева Сегодня Дев звезды предупреждают о вероятности ошибок в начале любого пути и советуют не торопиться. Стоит дать себе еще хотя бы один день, чтобы разобраться в своих чувствах, уточнить текущие нужды, продумать личный имидж и оценить финансовые возможности, иначе есть риск сделать неверный выбор, заключить невыгодный для себя договор или допустить другой промах с непредсказуемыми последствиями. Весы Сегодня Весам звезды советуют продлить паузу в своих делах — в частности, не стремиться к важным переговорам, консультациям, заключению долгосрочных соглашений и открытым личным заявлениям. Если не хочется отказываться от подобных мероприятий, стоит иметь в виду вероятность помех и отдельных разочарований. Повышается риск отмены встречи, опоздания, непонимания, обмана, чужой уклончивой позиции. Скорпион Сегодня Скорпионам стоит удвоить внимание к бэкграунду событий — в том числе к чужим словам и информации из тайных источников. Возможно, кто-то начнет распускать сплетни у них за спиной или обстоятельства заставят их пользоваться сомнительными средствами связи, не гарантирующими сохранности данных. Звезды советуют на время отложить важные поездки, не спешить с оформлением постоянных документов. Стрелец Сегодня для Стрельцов естественно желание продлить какие-то приятные моменты в своей жизни, но это не всегда будет в их власти. Может идти к концу гармоничный период в творчестве или в любви. Новые акценты могут наметиться в профессиональных делах или сферах, связанных с поддержкой здоровья. В обнадеживающих планах и новостях на будущее многим Стрельцам пока будет не хватать желаемой конкретики. Козерог Сегодня Козерогам звезды советуют стать внимательнее в любых контактах и критичнее к любой информации. Не стоит слепо следовать новым правилам. Лучше взять паузу в целевых переговорах и в построении планов, ограничившись, если необходимо, предварительными размышлениями и временными соглашениями. Пренебрегая осторожностью, сейчас легко стать жертвой непроверенных данных, обмана или недоразумения. Водолей Сегодня Водолеям звезды советуют пользоваться любой возможностью закрепить взаимные симпатии и партнерские успехи. Стоит отнестись с долей осторожности к новым идеям и данным (в том числе, приходящим издалека): имея хороший потенциал, пока они являются лишь предварительными заманчивыми набросками и нуждаются в дальнейшем уточнении. То же относится к предлагаемым новым маршрутам и средствам связи. Рыбы Сегодня Рыбам звезды рекомендуют оставаться внимательными к деталям, не торопиться с важными шагами и окончательными выводами. Новости и предложения этого дня нередко являются временными вариантами, поэтому не стоит строить на их основе далеко идущих планов, включая финансовые. Лучше подождать с внедрением домашних и иных обновлений, началом лечения, заключением договора о работе или услугах.