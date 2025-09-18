Находим оригинальные решения — гороскоп на 19 сентября

Гороскоп на сегодня говорит, что вероятность нового поворота событий, перемен в настроении или перепадов самочувствия увеличит вечер. В это время соединение Луны и Венеры может подарить приятные моменты в виде полезных покупок, интересных находок, внезапных симпатий, оригинальных решений в сфере красоты и диеты, мелких оригинальных знаков внимания. Но могут также иметь место ситуации нервозности или ненадежности. Возможен странный поступок друга или сослуживца, сюрприз в процессе лечения, неожиданный итог обращения в сервис или в аптеку. Могут найтись побочные эффекты у программных и иных обновлений.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют не откладывать на вечер продолжение игры, творческого партнерства или делового сотрудничества. Овны, свободные от дел, могут посвятить первую половину дня отдыху или хобби. Вечер сместит акцент на приятные полезные мелочи, может принести вести с работы или небольшой сюрприз, напомнит о поддержке здоровья при помощи лекарств мягкого действия или оригинальной диеты.
Телец
Сегодня у Тельцов во второй половине дня события начнут развиваться удачно, но порой неожиданно. Они могут найти что-то полезное или приятное там, где на это не рассчитывали (например, сделают покупку в необычном месте или вдруг обретут творческое вдохновение там, где привыкли видеть лишь предсказуемую рутину). День может завершиться для них каким-то незапланированным, но приятным моментом.
Близнецы
Сегодня для Близнецов возрастает вероятность перемен в их семье, быту или материальных приоритетах, при этом конкретные обновления или сюрпризы вероятнее во второй половине дня. Не исключено, что им захочется добавить в свой дом новизны и уюта, потратиться на те или иные оригинальные блюда или предметы интерьера. Могут принять новый оборот их взаимоотношения с женской частью друзей или семейства.
Рак
Сегодня Ракам день может принести приятные новости с ноткой сюрприза. Им не стоит делать окончательных выводов утром, так как вечером их может ждать какая-то находка. Во второй половине дня для них возрастет вероятность мелких полезных приобретений, сделанных не совсем обычным способом (например, лекарств). Не исключено нестандартное завершение дня в неформальной среде или в дружеской компании.
Лев
Сегодня Львам стоит начать день с необходимых по ситуации действий: в первой половине дня для этого у них будет и энергия, и возможность, а ход событий в достаточной мере удастся контролировать. С наступлением вечера обстановка станет менее предсказуемой. Возможны непредвиденные повороты разговоров, поправки в маршрутах, изменения вкусов, новости от друзей, неожиданные мелкие приобретения и траты.
Дева
Сегодня Девы начнут отдавать себе более ясный отчет в своих нуждах, чувствах и вкусах, но их предпочтения все же могут быть неустойчивыми и напоминать не взвешенные решения, а капризы. Одна из ловушек этого дня — жажда перемен и новых ощущений. Под ее влиянием есть риск погнаться за новой экстравагантной целью, купить ненужное, неверно распорядиться своими деньгами или сердечными симпатиями.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют не откладывать на вечер необходимые дела. К концу дня многие Весы увидят, что ситуация изменилась, навязывает им другие оттенки настроения или требует от них другого поведения. Возможно, им придется на время уйти в тень, снизить нагрузки, уделить больше внимания мелочам жизни или заняться своим здоровьем. Не самой выгодной станет их позиция в любви и в переговорах.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют быть осмотрительнее в первой половине дня. В это время не стоит рисковать, слишком открыто демонстрируя свои истинные взгляды, мотивы и возможности. Вечером неожиданные обстоятельства дадут новый шанс, но к нему должен прилагаться счастливый случай. Могут оказаться не слишком надежными и постоянными дружеские симпатии, любовные чувства или материальные опоры.
Стрелец
Сегодня Стрельцам первая половина дня дает относительную свободу, возможность завершить какие-то дела или отдать дань своим увлечениям. С приближением вечера внимания могут потребовать служебные нюансы, вопросы здоровья, новые тенденции в деловых проектах или в общении с людьми. Возможно непредвиденное поведение партнера, друга, начальника. Не исключены сюрпризы от представительниц женского пола.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды подсказывают, что в их интересах дождаться вечера. Он не решит всех проблем, но даст дополнительную точку опоры. Возможно, появится финансовое или юридическое подспорье, внезапно улучшится самочувствие или подвернется неожиданная приятная находка. Не исключено, что это произойдет благодаря некому нештатному моменту, например, программным или иным обновлениям на работе.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют не откладывать совместные акции, если они уверены во взаимной лояльности с нужными людьми. Если пропустить подходящие утренние часы, к вечеру внимание может сместиться на отдельные детали, меняющие настроение и создающие предпосылки для подрыва доверия. В любом мероприятии, включая дружескую вечеринку, свидание или игру, в конце дня возрастет вероятность сюрприза.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют не медлить с необходимыми мерами, если они направлены на исправление ошибок или предотвращение возможных угроз. Лучше, если такие работы будут проведены в первой половине дня. С наступлением вечера возрастет вероятность непредвиденных моментов в общении и совместных делах. Не исключен неожиданный поступок или настрой со стороны друга, домочадца или партнера по браку.