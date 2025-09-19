ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
Расслабляемся по полной – гороскоп на 20 сентября

19 сентября 2025ГороскопыМарианна Басс

27-28 лунные сутки. Сегодня не стоит ждать большого прилива сил.

Расслабляемся по полной – гороскоп на 20 сентября
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что формирующееся Затмение способно ослабить жизненную энергию и задать много ограничений. Рекомендуется снизить нагрузки и поставить в приоритет завершение дел. В течение дня желательно уделить внимание здоровью, гигиене и разумному питанию. Не стоит игнорировать нужды домашних питомцев. Полезно избавиться от лишних мелочей, заняться небольшим расхламлением жилого или рабочего пространства. Ситуации этого дня могут напомнить о закрытии старых путей, а также указать на оставшиеся скрытые недоработки, неотданные долги, иллюзии или погрешности в лечении.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют снизить свои личные нагрузки и помнить, что окружающие вправе сделать то же самое. Не стоит ждать сейчас слишком многого от партнеров, коллег, домочадцев и подчиненных. Лучше повременить с энергозатратными начинаниями и заняться чем-то полезным, но не очень утомительным (например, наведением порядка в мелочах). Не будет лишним внимание к здоровью, гигиене, питанию.

Телец

Сегодня Тельцы интуитивно выберут разумную линию поведения, помогающую чувствовать себя гармонично и уравновешенно. Благодаря этому обстоятельству, а также доле везения они извлекут из сложившейся ситуации выгоду и проведут время с пользой. Многим Тельцам этот день поможет с чем-то спокойно смириться, подвести итог в сфере личных чувств, в области творчества, хобби или в делах, связанных с детьми.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды советуют уделить внимание дому и быту. Самое время навести там порядок, избавиться от мелкого хлама, пересмотреть старые вещи или отдельные привычки, смириться с потерей, ограничением или упущенным шансом. В процессе подобных занятий воспоминания могут увлечь в прошлое или навести на оригинальную мысль (не будет лишним где-то ее зафиксировать, чтобы вернуться к ней позже).

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют быть восприимчивее к новостям, не оставляя без внимания даже рядовые простые сообщения о делах житейских: не исключено, что в них прозвучит что-то важное или найдется полезная подсказка на интересующую тему. В течение дня возможны неслучайные встречи со старыми знакомыми, напоминающие о неиспользованном когда-то шансе или позволяющие оживить дружескую симпатию.

Лев

Сегодня Львам день может принести неожиданные покупки и траты, непредвиденные сообщения на финансовые темы, те или иные внезапные капризы. Нештатные мелкие события этого дня могут намекнуть на необходимость навести порядок в личном бюджете, а также возможно, в стиле питания и в финансовых отношениях с друзьями. Не исключено напоминание о каком-то долге прошлого, который настало время закрыть.

Дева

Сегодня Девам лучше посвятить день своим собственным нуждам. Это подходящий момент, чтобы оценить состояние своего здоровья, меру личных потерь и уровень личных достижений. Самое время избавиться от лишнего, а также подумать, что можно обновить в своих целях, вкусах, имидже, диете или бюджете. Возможно, стоит заглянуть в прошлое, чтобы в новых непривычных обстоятельствах найти в нем точку опоры.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют отменить энергозатратные дела и начинания, воздерживаться от стартовых переговоров и резонансных публичных высказываний. Одновременно, настало время снизить уровень своей активности в целом: выйти на время из игры или гонки, сбавить темп в активном сотрудничестве и конкуренции. Не помешает уделить внимание поддержке здоровья и общей инспекции своих личных «тылов».

Скорпион

Сегодня Скорпионам события дня подскажут, какие сюжеты их жизни исчерпали себя и больше не могут быть отправными точками их планов. Подсказками часто будут служить мелочи. Для многих Скорпонов завершится период неких вынужденных маневров и подстроек. Звезды советуют подвести итоги, снизить до минимума суету и пока воздержаться от начинаний, будь то коллективный проект или индивидуальная инициатива.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды советуют уделить время профессиональным и служебным делам, а также любым сферам, где у них остались зоны ответственности или зависимости, незакрытые обязательства или неопределенные планы: все это барьеры на пути к улучшению жизни. Еще одна сфера, заслуживающая внимания – здоровье. Не стоит игнорировать факт хронического недомогания или не доведенного до конца лечения.

Козерог

Сегодня Козерогам день позволяет улучить подходящий момент, чтобы навести порядок в своих мыслях, контактах и некоторых других важных для себя областях (например, в юридической части своих дел или медицинских документах). Также ситуации этих суток могут навести их на размышления о духовной грани вещей, помочь им отказаться от некоторых деталей своего прошлого мировоззрения или трансформировать их.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют свернуть активную деятельность, обратить свой взгляд на критичные мелочи и недоработки. Особого внимания в этот день могут потребовать тонкости медицинских процедур и нюансы здоровья, детали ухода за домашним питомцем, финансовые обстоятельства, практические подробности реализации творческих идей, мелкие обновления в служебных, любовных и дружеских отношениях.

Рыбы

Сегодня у Рыб внимание может быть приковано к поведению значимого человека. Многие Рыбы окажутся в зависимости от чужого решения, мнения, личных симпатий, изменившихся в ту или иную сторону вкусов. События этого дня важны для судьбы брака, перспективы клиентского или иного договора. Большую роль способны сыграть в эти сутки детали прошлого, которые начинают выглядеть иначе в новых обстоятельствах.
Гороскопы
