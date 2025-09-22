Продумываем важные шаги — любовный гороскоп на 23 сентября

Наш гороскоп поможет обратить внимание на важные детали дня, подсказать, в каких сферах стоит проявить активность, а где лучше сохранять спокойствие.
Овен
Сегодня Овнам стоит помнить, что что-то может исказить для них реальный образ партнера в лучшую или худшую сторону. Они могут смотреть на него сквозь призму своих иллюзий или созданной им фантазийной маски. Звезды советуют внимательнее слушать его слова и не игнорировать связанную с ним информацию.
Телец
Сегодня у Тельцов есть время разобраться в приватных мелочах своих личных отношений или в деталях этикета, которые им приходится учитывать при общении с партнером на людях. Даже если эта и другая информация дян покажется противоречивой или не очень серьезной, звезды рекомендуют прислушаться к ней.
Близнецы
Сегодня Близнецам судьба не препятствует в их стремлении поддерживать общение с любимым человеком или искать о нем информацию. Не мешает она и строить планы на будущее, пусть и немного расплывчатые. Не стоит откладывать беседы и встречи, так как завтра возможностей для них может оказаться меньше.
Рак
Сегодня Ракам звезды подсказывают, что им не стоит беспокоиться о начальной стадии флирта и легких необременительных симпатиях, но следует стать внимательнее при создании серьезных отношений с прицелом на будущее. Здесь важно не закрывать глаза на любой признак лжи и расхождения базовых идеалов.
Лев
Сегодня Львам не стоит отказываться от возможности общения с партнером в любой форме. Это подходящий день для того, чтобы встретиться лично или активизировать переписку на расстоянии, о чем-то договориться. Стоит помнить, что некоторые идеи и договоренности на будущее пока по определению туманны.
Дева
Сегодня для Дев может быть вполне естественным желание сделать любимому человеку что-то приятное в форме лестного комплимента, изысканного подарка или красивого оригинального жеста. Звезды напоминают, что при этом важно не погрешить против хорошего вкуса, чувства меры и базовых правил этикета.
Весы
Сегодня Весам звезды дают дополнительное время, чтобы они могли прояснить партнеру свою позицию, завоевать его доверие или привлечь его рассеянное внимание. Некоторые Весы будут делать это излишне эмоционально и многословно, пытаясь донести до него свою мысль и образ всеми возможными способами.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды намекают, что не в их интересах спонтанно поддаваться своим желаниям и проявлять в делах сердечных бурную новую инициативу. Многим представителям знака этот день помешает продемонстрировать их природный темперамент, зато напомнит про их слабые места или тайные недостатки.
Стрелец
Сегодня Стрельцам день добавляет надежд в связи с личной жизнью, часто вполне обоснованных. Однако он не обещает им быстрого исполнения их желаний, не способствует моментальной реализации их пророчеств и предчувствий. Должно пройти какое-то время, прежде чем их любовные мечты обретут явные очертания.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды рекомендуют учитывать волнующий эмоциональный фон ситуации и важность произносимых на этом фоне слов. Многое из сказанного в этот день воспримется как обещание или «программное заявление» в отношениях. Важно не впадать в иллюзии самим и не вводить в заблуждение партнера.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют ценить возможность общения с любимым человеком, в том числе на расстоянии. Если роман оказался под угрозой из-за каких-то мелочей, которым придано чрезмерное значение, еще не поздно с юмором их обсудить и отвести им то скромное место, которого они заслуживают.
Рыбы
Сегодня Рыбам стоит учитывать вероятность иллюзии при новом повороте в своих личных отношениях, которая может нарушить в них сложившийся баланс (посеять семена недоверия, создать почву для несбыточных ожиданий или предательства идеалов). С любым важным шагом звезды советуют повременить до завтра.