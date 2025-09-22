Общаемся налево и направо — гороскоп на 23 сентября

Гороскоп на сегодня также склоняет к разговорам с конкретными лицами, готовыми выступить в качестве потенциальных партнеров, собеседников, посредников или консультантов. Стоит помнить, что формирование новых отношений может начаться с сомнений, иллюзий, завышенных ожиданий, а иногда и обмана. Четкой расстановке ролей на будущее может помешать неясность, нехватка данных о человеке, отсутствие договора и плана. В текущих делах остается важной дипломатичность. Не стоит браться за новые задачи и рисковать, не согласовав для начала все возможные детали.
Овен
Сегодня у Овнов общение с другим человеком может сопровождаться долей идеализма и завышенными ожиданиями. Им важно не забывать об иллюзиях, которые могут поджидать их в любом взаимодействии, и полагаться не только на собственную интуицию (она сейчас может подвести). Не помешает собрать чуть больше информации о будущем партнере, клиенте или единомышленнике, о новом консультанте или посреднике.
Телец
Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что в контактах этого дня продолжает играть большую роль дипломатичность, а также сохраняют свое важное значение детали. Последние особенно ценны, если выбирается новый помощник, сервис или питомец, ищется личный специалист (например, юрист, врач или косметолог), создаются полезные связи в каком-то новом сообществе или уточняются нюансы поведения в личной жизни.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды дарят еще один день для свободного личного общения, интеллектуального творчества или отдыха. Есть смысл использовать его, так как завтра обстоятельства могут повернуться иначе, заставив заняться каким-то делом. В течение дня не исключено появление новых нестандартных идей и оригинальных задумок на будущее, связанных с реализацией креативного потенциала или увеличением заработка.
Рак
Сегодня у Раков день может усилить интерес к семейным, соседским или партнерским контактам. Если в их поле зрения появилась значимая персона, им важно следить, чтобы ее имидж не был сомнительным. Звезды советуют им быть внимательнее, впуская в свой дом, проект или жизнь нового человека: если упущен факт нечестности или несовпадения идеалов, однажды возникнет обман или фундаментальное разногласие.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют не терять время, если им хочется собрать больше полезной информации из разных источников, пообщаться с нужными людьми или совершить короткую целевую поездку в интересной компании. Новости этого дня способны всколыхнуть тайные противоречивые эмоции, оживить идеалы и разбудить фантазию. Может заинтриговать новый вероятный канал связи или загадочная далекая персона.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют использовать любую возможность уточнить договоренности, особенно финансовые, а также информацию о желаемых покупках. Стоит помнить, что этот день способен спровоцировать чрезмерные надежды на будущее под влиянием эмоций, а на этой волне подтолкнуть к повышению ставок, излишней расточительности и дополнительным приятным тратам в счет предполагаемых будущих доходов.
Весы
Сегодня у Весов растет потребность в самовыражении и высказывании своего личного мнения. Многим Весам, особенно рожденным в сентябре, становится важно быть услышанными или оказаться замеченными. Им стоит помнить, что их образ может восприниматься некоторыми людьми искаженно или без доверия. Возможно, причиной являются чужие сомнения, фантазии и предубеждения, и нужны дополнительные пояснения.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды рекомендуют повременить с инициативой и потратить время на подготовку к ней, особенно информационную. Не будет лишним поискать дополнительные данные и поговорить с нужными людьми. Также стоит уделить внимание себе: поразмышлять над своими возможностями, вспомнить о своих целях и идеалах, оценить состояние своего здоровья, тайные уязвимые места и психологические резервы.
Стрелец
Сегодня Стрельцам день может добавить новых возможностей на перспективу, но без конкретики. На горизонте может появиться вероятный будущий друг, клиент или предполагаемый партнер. Некоторые Стрельцы сами начнут смутно прозревать себя в будущем новом образе и качестве (например, в роли успешного лидера популярной команды, которая в данный момент еще не приобрела вес и только начинает формироваться).
Козерог
Сегодня Козерогам звезды напоминают о необходимости быть осмотрительнее и дальновиднее. В частности, стоит подойти без спешки к предложению новой должности и к появлению новой ключевой персоны в своих планах (партнера, клиента, руководителя, консультанта, посредника). Новшества, отвечающие духу момента в целом, для самих Козерогов могут быть чем-то чреваты. Важно остерегаться иллюзий и обмана.
Водолей
Сегодня Водолеи в той группе людей, которой будет полезно еще раз проверить всю нужную информацию перед важным действием. Если обстоятельства пока не навязывают нового шага, стоит использовать этот день для расширения кругозора и познавательного общения: рано или поздно эти знания пригодятся. В поле зрения многих Водолеев появится человек, разделяющий их взгляды и способный стать их партнером.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют соблюдать баланс интересов в любых отношениях, а для себя стараться не раздувать существующую проблему — в противном случае, этот день может лишить душевного равновесия вместо того, чтобы поддержать его, и ввести в лишние расходы. В пылу эмоций можно много наобещать, преступить свои идеалы, пойти на авантюру, сомнительную уступку или ненужные дополнительные траты.