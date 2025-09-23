Знакомимся с новыми людьми — финансовый гороскоп на 24 сентября

Сегодня стоит активно общаться с незнакомцами.

В нашем гороскопе собраны рекомендации для всех знаков зодиака — от подсказок о том, как наладить общение и избежать ненужных конфликтов, до советов, где лучше сосредоточить силы и внимание.

Овен

Сегодня Овны могут завоевать симпатии деловых партнеров благодаря умению тактично сглаживать острые проблемы. Это особенно почувствуют те, кто работает в социальных учреждениях, в сфере услуг или занимается консультациями. Прекрасное время для любой творческой и публичной деятельности. Можно заниматься устроением спортивных состязаний, курсов по обучению, выставок, концертов.

Телец

Сегодня у Тельцов день может сложиться не вполне результативно. Основные дела рекомендуется запланировать на вторую половину дня. Бизнесменам звезды советуют поинтересоваться условиями труда своих работников. Можно заниматься ремонтом, приобретением офисной техники и мебели. Хороших результатов добьются те, кто работает в строительстве, коммунально-бытовом хозяйстве.

Близнецы

Сегодня для Близнецов , занимающихся торгово-закупочной деятельностью, замечательный день. Особенно хорошо идет торговля ювелирными украшениями, спортивной одеждой, товарами для детей. Процветают все те, кто причастен к шоу-бизнесу, сценическому искусству, детским учреждениям, гостиницам, индустрии отдыха и развлечений. Хорошо писать и публиковать статьи.

Рак

Сегодня Раки смогут добиться наилучших результатов в работе. Наиболее успешно могут проявить себя риелторы — есть шанс подписать договор аренды. Также это хорошее время для строительства, отделочных работ внутри помещений, дизайна интерьера, коммунально-бытовых служб, магазинной торговли и сельского хозяйства. Успешно пойдет работа по подготовке отчетной документации.

Лев

Сегодня Львы могут почувствовать оживление в делах. Вы можете быть коммуникабельны, легки в общении и быстро ориентируетесь в информационном пространстве. Разговоры по телефону, знакомства на транспорте, короткие поездки, переписка по электронной почте, деловые встречи - все эти дела пойдут успешно под вашей инициативой. Уделите внимание работе с документами.

Дева

Сегодня у Дев , занятых индивидуальной трудовой деятельностью, может сложиться прекрасный день. Чем спокойнее условия труда, тем больше денег вы сможете заработать. Вы сможете максимально проявить свои таланты при изготовлении украшений, в народных ремеслах, и в любой деятельности, которая требует ручной труда. Если помимо основной работы у вас есть приработок на стороне, то здесь вас тоже ждет успех.

Весы

Сегодня Весы могут проявить свою великолепную способность заводить дружеские знакомства и извлекать материальную выгоду из благоприятных обстоятельств. Вы сумеете произвести на окружающих самое благоприятное впечатление и можете заручиться симпатиями клиентов и деловых партнеров. Ваши инициативы получат поддержку и развитие. Это отличное время для составления планов.

Скорпион

Сегодня Скорпионы , заинтересованные в карьерном росте, могут получить предложения занять более высокую должность. Со своим непосредственным начальством у вас устанавливаются теплые и доверительные отношения. Рядовым сотрудникам могут сделать предложение по выполнению работы, не подлежащей широкой огласке. Также вам могут доверить работать с секретными документами.

Стрелец

Сегодня Стрельцам , бизнес которых, так или иначе, связан с заграницей, звезды советуют максимально расширять сотрудничество. Можно заключать контракты на импортно-экспортные операции. Особенно успешно пойдет торговля импортной компьютерной и электронной техникой, новейшими приборами и оборудованием. Удачно проходят дальние командировки. Вахтовики также смогут успешно поработать.

Козерог

Сегодня для Козерогов , которые занимают руководящие должности, может сложиться прекрасный день. Вы сможете проявить свой организационный и управленческий талант. Ключ к успеху — умение сбалансировать интересы всех подразделений в бизнесе для достижения своих целей. Можно проводить модернизацию производства и кадровые перестановки. Вам могут поступить важные сведения.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют заниматься раскруткой своего бизнеса — это наиболее успешное направление для приложения усилий. Вы имеете уникальный шанс значительно повысить свою деловую личную репутацию, и репутацию своей фирмы. Воспользуйтесь услугами рекламных и дизайнерских студий. Объявление в СМИ принесет вам колоссальную отдачу и привлечет много заказов.

Рыбы