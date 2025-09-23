ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
18+
Рискуем допустить роковой промах — гороскоп на 24 сентября

23 сентября 2025ГороскопыМарианна Басс

3-4 лунные сутки. Сюжеты этого дня могут сопровождаться появлением срочных сложных задач, техническим кризисом или нагнетанием эмоциональной напряженности: на это намекает встреча Луны в Скорпионе с Марсом.

Рискуем допустить роковой промах — гороскоп на 24 сентября
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что нелегким будет старт любого дела, на нем велика вероятность допустить роковой промах. Попутно, есть опасность потерять душевное равновесие, подпортить дружбу или отношения с нужным сообществом. Велика вероятность осложнений в процессе внедрения новшеств, при уборке или ремонте. На помощь могут прийти плоды прежнего опыта и старые системы подстраховки. Также веру в успех могут поддерживать близкие, семья.

Овен

Сегодня для Овнов день может начаться с тех или иных сомнений, колебаний и тайных страхов. Многие Овны будут не вполне уверены в своих партнерах или друзьях, в правомерности своих действий или их итоге. Но события могут не оставить им выбора, вынудив заняться решением неприятной задачи или чем-то рискнуть. Звезды советуют быть смелее («глаза боятся, а руки делают»), но помнить о мерах подстраховки.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют быть осторожнее в любом взаимодействии. День способен усложнить гармоничное партнерство, добавив в него долю психологических или технических проблем, а в изначально сложных ситуациях обострить неприязнь, ревность, конкуренцию или существующие конфликты. Люди, с которыми в эти сутки придется иметь дело, могут начать демонстрировать не лучшие стороны своей натуры.

Близнецы

Сегодня Близнецы будут вынуждены заняться какими-то срочными хлопотами или не очень приятным делом, в котором не все пойдет гладко. Возможно, их позовет служебный долг, потребует заботы питомец или здоровье, придется погрузиться в бытовые заботы или в рутину бизнеса. Если хочется еще немного продлить вчерашние контакты или занятия, звезды советуют использовать для этого утренние часы.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют пропустить утренние часы, а к полудню смелее браться за новое дело. При этом в любом занятии стоит помнить о возможных трудностях: начинания обещают прогресс, долю удачу и вероятность хорошего конечного результата, но не гладкий и легкий путь. В любой сфере (деловой, творческой, личной) все может начаться с испытания, приключения, искушения или неожиданного подвоха.

Лев

Сегодня Львам звезды рекомендуют не пропускать утренние часы, если в их планы входит что-то узнать или связаться с нужными людьми. Не исключено, что вторая половина дня заставит переключиться на заботы деловой или частной жизни, погрузиться в решение неотложной или неприятной задачи. В потенциально критичной ситуации не лишне подстраховаться технически и психологически, припомнить прежний опыт.

Дева

Сегодня Дев звезды предупреждают о возможных осложнениях в текущих делах, в том числе в командировках, нужных контактах и проводимых работах. После полудня возрастет риск неприятностей (поломок, конфликтов), начнут чаще возникать критичные побочные эффекты в идущих обновлениях. Важно не терять веру в успех. По возможности, желательно иметь дело со старыми знакомыми, друзьями или родственниками.

Весы

Сегодня для Весов день может начаться с надежды как ни в чем ни бывало продолжить вчерашний разговор, но ей вряд ли будет суждено осуществиться из-за нового поворота событий. Звезды советуют взять в интересующих переговорах паузу на несколько ближайших дней, поскольку для обмена мнениями пока могут складываться не лучшие условия. Стоит учитывать риск неприятных моментов в текущих работах и сделках.

Скорпион

Сегодня Скорпионы получат импульс к той или иной активности, которая вполне способна увенчаться успехом, но может стартовать с проблемы или ошибки. Возможно, на первом этапе негативные результаты перевесят положительные. Если утром возникнут дурные предчувствия, не стоит суеверно им поддаваться, но лучше принять их во внимание. Помимо веры в удачу, желательно ориентироваться на прошлый опыт.

Стрелец

Сегодня для Стрельцов день может начаться с позитивных мыслей о будущем, веры в прогресс, партнерство или дружбу, но развитие событий может поколебать их уверенность в своей команде или указать им на сложности в продвижении прогрессивных идей. Велика вероятность столкнуться с кризисом, поломкой или иным негативным эффектом внедряемых обновлений, с предательством или некрасивым поступком друзей.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды рекомендуют оставить в основе своей стратегии осмотрительность. Утром стоит аккуратнее поддерживать необходимые по ситуации переговоры и воздерживаться от однозначных соглашений. После полудня желательно стать осторожнее в финансовых делах и общении с друзьями. Лучше избегать чрезмерной зависимости от дружеской материальной поддержки и от доступа к коллективным ресурсам.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют уточнять важные для себя договоренности и информацию (включая юридическую) утром. Основная часть дня может поставить представителей этого знака перед необходимостью тех или иных целевых действий, которые будут связаны для них с деловыми рисками или психологическими сложностями. Ввиду вероятности роковой ошибки им не стоит ничего предпринимать без веской причины.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды советуют предпринимать любые значимые действия после полудня, и стараться преследовать при этом лишь собственные интересы и интересы близких себе людей. Именно в этом случае для них возрастет вероятность благополучно обойти роковые внешние помехи и получить желаемое, хотя, возможно, и не без приключений. Не стоит начинать новые дела без опыта и настоятельной необходимости.
Любовный гороскоп на 24 сентября 2025 года: что обещают астрологи
Любовный гороскоп на 24 сентября 2025 года: что обещают астрологи
Интуиция и опыт помогут «остаться на плаву» — любовный гороскоп на 24 сентября
Интуиция и опыт помогут «остаться на плаву» — любовный гороскоп на 24 сентября
