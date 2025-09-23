Рискуем допустить роковой промах — гороскоп на 24 сентября

Гороскоп на сегодня говорит, что нелегким будет старт любого дела, на нем велика вероятность допустить роковой промах. Попутно, есть опасность потерять душевное равновесие, подпортить дружбу или отношения с нужным сообществом. Велика вероятность осложнений в процессе внедрения новшеств, при уборке или ремонте. На помощь могут прийти плоды прежнего опыта и старые системы подстраховки. Также веру в успех могут поддерживать близкие, семья.
Овен
Сегодня для Овнов день может начаться с тех или иных сомнений, колебаний и тайных страхов. Многие Овны будут не вполне уверены в своих партнерах или друзьях, в правомерности своих действий или их итоге. Но события могут не оставить им выбора, вынудив заняться решением неприятной задачи или чем-то рискнуть. Звезды советуют быть смелее («глаза боятся, а руки делают»), но помнить о мерах подстраховки.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют быть осторожнее в любом взаимодействии. День способен усложнить гармоничное партнерство, добавив в него долю психологических или технических проблем, а в изначально сложных ситуациях обострить неприязнь, ревность, конкуренцию или существующие конфликты. Люди, с которыми в эти сутки придется иметь дело, могут начать демонстрировать не лучшие стороны своей натуры.
Близнецы
Сегодня Близнецы будут вынуждены заняться какими-то срочными хлопотами или не очень приятным делом, в котором не все пойдет гладко. Возможно, их позовет служебный долг, потребует заботы питомец или здоровье, придется погрузиться в бытовые заботы или в рутину бизнеса. Если хочется еще немного продлить вчерашние контакты или занятия, звезды советуют использовать для этого утренние часы.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют пропустить утренние часы, а к полудню смелее браться за новое дело. При этом в любом занятии стоит помнить о возможных трудностях: начинания обещают прогресс, долю удачу и вероятность хорошего конечного результата, но не гладкий и легкий путь. В любой сфере (деловой, творческой, личной) все может начаться с испытания, приключения, искушения или неожиданного подвоха.
Лев
Сегодня Львам звезды рекомендуют не пропускать утренние часы, если в их планы входит что-то узнать или связаться с нужными людьми. Не исключено, что вторая половина дня заставит переключиться на заботы деловой или частной жизни, погрузиться в решение неотложной или неприятной задачи. В потенциально критичной ситуации не лишне подстраховаться технически и психологически, припомнить прежний опыт.
Дева
Сегодня Дев звезды предупреждают о возможных осложнениях в текущих делах, в том числе в командировках, нужных контактах и проводимых работах. После полудня возрастет риск неприятностей (поломок, конфликтов), начнут чаще возникать критичные побочные эффекты в идущих обновлениях. Важно не терять веру в успех. По возможности, желательно иметь дело со старыми знакомыми, друзьями или родственниками.
Весы
Сегодня для Весов день может начаться с надежды как ни в чем ни бывало продолжить вчерашний разговор, но ей вряд ли будет суждено осуществиться из-за нового поворота событий. Звезды советуют взять в интересующих переговорах паузу на несколько ближайших дней, поскольку для обмена мнениями пока могут складываться не лучшие условия. Стоит учитывать риск неприятных моментов в текущих работах и сделках.
Скорпион
Сегодня Скорпионы получат импульс к той или иной активности, которая вполне способна увенчаться успехом, но может стартовать с проблемы или ошибки. Возможно, на первом этапе негативные результаты перевесят положительные. Если утром возникнут дурные предчувствия, не стоит суеверно им поддаваться, но лучше принять их во внимание. Помимо веры в удачу, желательно ориентироваться на прошлый опыт.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов день может начаться с позитивных мыслей о будущем, веры в прогресс, партнерство или дружбу, но развитие событий может поколебать их уверенность в своей команде или указать им на сложности в продвижении прогрессивных идей. Велика вероятность столкнуться с кризисом, поломкой или иным негативным эффектом внедряемых обновлений, с предательством или некрасивым поступком друзей.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды рекомендуют оставить в основе своей стратегии осмотрительность. Утром стоит аккуратнее поддерживать необходимые по ситуации переговоры и воздерживаться от однозначных соглашений. После полудня желательно стать осторожнее в финансовых делах и общении с друзьями. Лучше избегать чрезмерной зависимости от дружеской материальной поддержки и от доступа к коллективным ресурсам.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют уточнять важные для себя договоренности и информацию (включая юридическую) утром. Основная часть дня может поставить представителей этого знака перед необходимостью тех или иных целевых действий, которые будут связаны для них с деловыми рисками или психологическими сложностями. Ввиду вероятности роковой ошибки им не стоит ничего предпринимать без веской причины.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют предпринимать любые значимые действия после полудня, и стараться преследовать при этом лишь собственные интересы и интересы близких себе людей. Именно в этом случае для них возрастет вероятность благополучно обойти роковые внешние помехи и получить желаемое, хотя, возможно, и не без приключений. Не стоит начинать новые дела без опыта и настоятельной необходимости.