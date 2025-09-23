Рискуем допустить роковой промах — гороскоп на 24 сентября

23 сентября 2025 Гороскопы Марианна Басс

3-4 лунные сутки. Сюжеты этого дня могут сопровождаться появлением срочных сложных задач, техническим кризисом или нагнетанием эмоциональной напряженности: на это намекает встреча Луны в Скорпионе с Марсом.

Фото: rambler