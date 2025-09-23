ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
Интуиция и опыт помогут «остаться на плаву» — любовный гороскоп на 24 сентября

23 сентября 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит прислушиваться к внутренним чувствам.

Интуиция и опыт помогут «остаться на плаву» — любовный гороскоп на 24 сентября
Фото: freepik

Наш гороскоп поможет взглянуть на предстоящий день спокойнее и осознаннее.

Овен

Сегодня Овны могут стать эмоциональнее и под влиянием эмоций пойти в любви на некий шаг. Помимо собственных импульсов (например, сексуальных), на это их может толкнуть поведение партнера, не исключено, что катализатором их действий станут его слова. Им важно избегать сомнительных и опасных путей.

Телец

Сегодня Тельцы могут быть польщены страстью партнера, но им придется помнить и о другой, менее приятной стороне его поведения. Возможно, он станет более агрессивным, ревнивым, навязчивым или позволит себе не очень красивый поступок. В такой ситуации может оказаться уязвимым даже гармоничный союз.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды советуют не медлить с продолжением своих личных разговоров и отправкой сообщений. На легкие и приятные беседы в этот день отведено не так уж много времени. В течение дня могут привлечь внимание какие-то неожиданные сложные нюансы или неприятные моменты близких отношений.

Рак

Сегодня Ракам звезды подсказывают, что в личной жизни для них настало время каких-то действий, и намекают, что к ним лучше приступать во второй половине дня. Именно в это время сложатся нужные условия для душевного подъема и удачного старта, для благополучного преодоления неизбежных трудностей и сюрпризов.

Лев

Сегодня Львам лучше поддерживать романтические контакты в начале этого дня. Не стоит медлить, если нужно подтвердить вчерашние договоренности или хочется пожелать любимому человеку доброго утра. В течение дня обстоятельства способны отвлечь от личной жизни или создать в отношениях напряженную ситуацию.

Дева

Сегодня Девам звезды подсказывают, что в эти сутки развитие событий не всегда является гладким и в личной жизни способно иногда приводить к нагнетанию негативных эмоций. Договоренности, которые вчера и сегодня утром казались легкими, приятными и простыми, могут оказаться сложными при попытке их реализации.

Весы

Сегодня Весам лучше использовать для диалога с любимым человеком утренние часы. Именно в это время будет сохраняться вчерашний тон и казаться естественным продолжение недавней беседы. После полудня возрастет вероятность сюрпризов и осложнений, способных помешать общению и подпортить настроение.

Скорпион

Сегодня Скорпионам, особенно рожденным в ноябре, станет сложнее контролировать свои эмоциональные порывы и сексуальные импульсы. Многие представители знака будут с трудом сопротивляться своим необычным навязчивым желаниям и могут допустить роковую ошибку (которую у них все же будет шанс исправить).

Стрелец

Сегодня для Стрельцов любовные надежды могут оказаться чем-то омрачены. Возможно, им придется столкнуться с обратной стороной сложившейся ситуации, со следами прошлого в виде негативных переживаний или каких-то вредных привычек. Не лучшую роль в их личной жизни сегодня могут сыграть новые друзья.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит следить за корректностью вербального общения с близким человеком. Вечером для них станет важнее интимная жизнь, а также тема свободы или дружбы (в той мере, в какой она влияет на их личные отношения). Избыток эмоций вечера хорошо перенаправить в русло позитивной сексуальности.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит помнить, что для них возрастет риск критичного промаха, играющего в их личных отношениях не лучшую роль. В любви они могут оказаться неудачливыми магами, направившими силу своих желаний против самих себя. Им важно искусно управлять своими эмоциями и сексуальным темпераментом.

Рыбы

Сегодня Рыб день может втянуть в небезопасное приключение или провести их через духовный кризис, но интуиция, опыт и везение помогут им «остаться на плаву». Если ситуация повернулась не лучшим образом, им достаточно не терять веру, и все сложится для них хорошо, если не сегодня, то завтра.
